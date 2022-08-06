6 августа в первом туре АПЛ сезона 2022/23 «Эвертон» сыграет с «Челси». Поединок, который пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», начнется в 19:30 по мск. «Эвертон» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» ужасно провел минувший чемпионат Англии, с трудом избежав вылета, завершив сезон на 16 месте в четырех очках от опасной позиции.

Ливерпульцы даже некоторое время шли на вылет, но в заключительном отрезке первенства набрали десять баллов в шести играх и за тур до конца сохранили пропуски в АПЛ.

Коэффициенты матча Эвертон — Челси 1 5.60 X 3.95 2 1.60 Ставка

В летнее трансферное окно «ириски» потеряли своего главного бомбардира. На повышение в лондонский «Тоттенхэм» ушел Ришарлисон.

Все прогнозы на футбол

При подготовке к новому сезону «Эвертон» провел четыре спарринга. Сперва он дважды уступил, а последующие две игры выиграл. Накануне мерсисайдцы разгромили киевское «Динамо» — 3:0.

«Челси»

В минувшем розыгрыше АПЛ «Челси» финишировал на третьей строке, правда, очень много проиграл первым двух позициям. В 38 играх клуб набрал 74 очка.

Также в прошлом сезоне лондонцы неплохо выступили в кубковых соревнованиях. В Лиге чемпионов они добрались до четвертьфинала, а в национальном Кубке в финале уступили по пенальти «Ливерпулю».

Среди трансферов «аристократов» стоит выделить подписание Рахима Стерлинга из «Ман Сити» и Калиду Кулибали из «Наполи». Из значимых потерь стоит выделить уход в аренду в «Интер» Ромелу Лукаку и Антонио Рюдигера в «Реал» в статусе свободного агента.

Этим летом «Челси» уже успел провести пять товарняков, где трижды победил, раз сыграл вничью и потерпел одно поражение, крупно уступив лондонскому «Арсеналу» — 0:4.

«Эвертон» в прошлом сезоне в играх с «Челси» набрал четыре очка, выиграв 1:0 дома и сыграв 1:1 в Лондоне. Стоит отметить, что «ириски» на своем поле обыграли «синих» в последних четырех встречах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Челси» предлагают — 1.67.

На викторию «Эвертона» дают — 5.80, ничья оценена — в 4.08.

«Челси» совсем не блистал в спаррингах и очень туго играет на «Гудисон Парк». Так что в данном сражении прогнозируем непроигрыш «ирисок», несмотря на всех их проблемы и потери.