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    «Ириски» снова дома удачно сыграют против «Челси»?

    «Эвертон» — «Челси». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 6 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Челси»
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    «Эвертон»
    6 августа в первом туре АПЛ сезона 2022/23 «Эвертон» сыграет с «Челси». Поединок, который пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», начнется в 19:30 по мск. «Эвертон» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Августа 2022 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 19:30 Челси Челси
  • Лондон
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    «Эвертон»

    «Эвертон» ужасно провел минувший чемпионат Англии, с трудом избежав вылета, завершив сезон на 16 месте в четырех очках от опасной позиции.

    Ливерпульцы даже некоторое время шли на вылет, но в заключительном отрезке первенства набрали десять баллов в шести играх и за тур до конца сохранили пропуски в АПЛ.

    Коэффициенты матча Эвертон — Челси

  • 1
  • 5.60
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.60
  • Ставка
    •

    В летнее трансферное окно «ириски» потеряли своего главного бомбардира. На повышение в лондонский «Тоттенхэм» ушел Ришарлисон.

    Все прогнозы на футбол

    При подготовке к новому сезону «Эвертон» провел четыре спарринга. Сперва он дважды уступил, а последующие две игры выиграл. Накануне мерсисайдцы разгромили киевское «Динамо» — 3:0.

    «Челси»

    В минувшем розыгрыше АПЛ «Челси» финишировал на третьей строке, правда, очень много проиграл первым двух позициям. В 38 играх клуб набрал 74 очка.

    Также в прошлом сезоне лондонцы неплохо выступили в кубковых соревнованиях. В Лиге чемпионов они добрались до четвертьфинала, а в национальном Кубке в финале уступили по пенальти «Ливерпулю».

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  • 03/08/2022

    • Среди трансферов «аристократов» стоит выделить подписание Рахима Стерлинга из «Ман Сити» и Калиду Кулибали из «Наполи». Из значимых потерь стоит выделить уход в аренду в «Интер» Ромелу Лукаку и Антонио Рюдигера в «Реал» в статусе свободного агента.

    Этим летом «Челси» уже успел провести пять товарняков, где трижды победил, раз сыграл вничью и потерпел одно поражение, крупно уступив лондонскому «Арсеналу» — 0:4.

    «Эвертон» в прошлом сезоне в играх с «Челси» набрал четыре очка, выиграв 1:0 дома и сыграв 1:1 в Лондоне. Стоит отметить, что «ириски» на своем поле обыграли «синих» в последних четырех встречах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Челси» предлагают — 1.67.

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    На викторию «Эвертона» дают — 5.80, ничья оценена — в 4.08.

    «Челси» совсем не блистал в спаррингах и очень туго играет на «Гудисон Парк». Так что в данном сражении прогнозируем непроигрыш «ирисок», несмотря на всех их проблемы и потери.

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    «Эвертон» — «Челси»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 06.08.2022. Прогнозы на футбол. «Ириски» снова дома удачно сыграют против «Челси»?
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