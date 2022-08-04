Словацкий «Спартак» сыграет против польского «Ракува» в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 4 августа, начало — в 19:30 мск. «Спартак» Трнава — «Ракув»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Спартак» во втором раунде уверенно разобрался с «Ньютауном», выиграв оба матча.

Дома словацкий клуб разгромил валлийцев со счетом 4:1. В ответном матче соперник действовал чуть лучше, но команда из Трнавы все равно победила — 2:1.

Коэффициенты матча Спартак Трнава — Ракув 1 3.65 X 3.35 2 2.10 Ставка

В новом чемпионате Словакии «Спартак» стартовал с победы над «Злате Моравце», но после этого уступил «Дукле» и сыграл вничью с «Железьярне Подбрезова».

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«Спартак» забил десять мячей в пяти предыдущих матчах.

«Ракув»

«Ракув» тем временем начал квалификационный поход с победы над «Астаной», которую нельзя назвать таким уж простым соперником.

Но дома польский клуб разнес соперника со счетом 5:0. И после этой игры ответная встреча, по сути, превратилась в формальность.

Несмотря на это, в Нур-Султане «Ракув» еще раз обыграл один из лучших клубов Казахстана. На этот раз, правда, всего лишь со счетом 1:0.

Новый сезон «Ракув» начал с уверенной победы над «Лехом» в матче за Суперкубок Польши. В чемпионате клуб из Ченстоховы начал с двух побед.

«Ракув» выиграл пять предыдущих матчей с общим счетом 12:2.

Прогноз и ставка

На «Спартак» в этом матче можно поставить за 3.56, ничью букмекеры предлагают за 3.24, а победу «Ракува» — за 2.08.

Поляки, похоже, готовы к тому, чтобы выиграть у «Спартака» не только дома, но и в гостях. Во всяком случае, в недавних матчах «Ракув» действительно впечатлил.

Ставка — победа «Ракува» за 2.08.