«Спартак»
«Спартак» во втором раунде уверенно разобрался с «Ньютауном», выиграв оба матча.
Дома словацкий клуб разгромил валлийцев со счетом 4:1. В ответном матче соперник действовал чуть лучше, но команда из Трнавы все равно победила — 2:1.
Коэффициенты матча Спартак Трнава — Ракув
В новом чемпионате Словакии «Спартак» стартовал с победы над «Злате Моравце», но после этого уступил «Дукле» и сыграл вничью с «Железьярне Подбрезова».
«Спартак» забил десять мячей в пяти предыдущих матчах.
«Ракув»
«Ракув» тем временем начал квалификационный поход с победы над «Астаной», которую нельзя назвать таким уж простым соперником.
Но дома польский клуб разнес соперника со счетом 5:0. И после этой игры ответная встреча, по сути, превратилась в формальность.
Несмотря на это, в Нур-Султане «Ракув» еще раз обыграл один из лучших клубов Казахстана. На этот раз, правда, всего лишь со счетом 1:0.
Новый сезон «Ракув» начал с уверенной победы над «Лехом» в матче за Суперкубок Польши. В чемпионате клуб из Ченстоховы начал с двух побед.
«Ракув» выиграл пять предыдущих матчей с общим счетом 12:2.
Прогноз и ставка
На «Спартак» в этом матче можно поставить за 3.56, ничью букмекеры предлагают за 3.24, а победу «Ракува» — за 2.08.
Поляки, похоже, готовы к тому, чтобы выиграть у «Спартака» не только дома, но и в гостях. Во всяком случае, в недавних матчах «Ракув» действительно впечатлил.
Ставка — победа «Ракува» за 2.08.