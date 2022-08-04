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    Сможет ли «Ракув» выиграть на поле «Спартака»?

    «Спартак» Трнава — «Ракув». Прогноз (к. 2.08) и ставки на Лигу конференций 4 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» Трнава — «Ракув»
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    «Ракув» выиграл пять предыдущих матчей с общим счетом 12:2
    Словацкий «Спартак» сыграет против польского «Ракува» в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 4 августа, начало — в 19:30 мск. «Спартак» Трнава — «Ракув»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 04 Августа 2022 года
    Спартак Трнава
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Спартак Трнава 19:30 Ракув Ракув
  • Ченстохова
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    «Спартак»

    «Спартак» во втором раунде уверенно разобрался с «Ньютауном», выиграв оба матча.

    Дома словацкий клуб разгромил валлийцев со счетом 4:1. В ответном матче соперник действовал чуть лучше, но команда из Трнавы все равно победила — 2:1.

    Коэффициенты матча Спартак Трнава — Ракув

  • 1
  • 3.65
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.10
  • Ставка
    •

    В новом чемпионате Словакии «Спартак» стартовал с победы над «Злате Моравце», но после этого уступил «Дукле» и сыграл вничью с «Железьярне Подбрезова».

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    «Спартак» забил десять мячей в пяти предыдущих матчах.

    «Ракув»

    «Ракув» тем временем начал квалификационный поход с победы над «Астаной», которую нельзя назвать таким уж простым соперником.

    Но дома польский клуб разнес соперника со счетом 5:0. И после этой игры ответная встреча, по сути, превратилась в формальность.

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    • Несмотря на это, в Нур-Султане «Ракув» еще раз обыграл один из лучших клубов Казахстана. На этот раз, правда, всего лишь со счетом 1:0.

    Новый сезон «Ракув» начал с уверенной победы над «Лехом» в матче за Суперкубок Польши. В чемпионате клуб из Ченстоховы начал с двух побед.

    «Ракув» выиграл пять предыдущих матчей с общим счетом 12:2.

    Прогноз и ставка

    На «Спартак» в этом матче можно поставить за 3.56, ничью букмекеры предлагают за 3.24, а победу «Ракува» — за 2.08.

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    Поляки, похоже, готовы к тому, чтобы выиграть у «Спартака» не только дома, но и в гостях. Во всяком случае, в недавних матчах «Ракув» действительно впечатлил.

    Ставка — победа «Ракува» за 2.08.

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    «Спартак» Трнава — «Ракув»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ракув» выиграть на поле «Спартака»?
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