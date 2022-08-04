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    Есть ли у «Брондбю» шансы против «Базеля»?

    «Брондбю» — «Базель». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 4 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брондбю» — «Базель»
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    «Базель» не проигрывает 11 матчей кряду
    В четверг, 4 августа «Брондбю» на своём поле сыграет против «Базеля». Это первая игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало матча — в 21:30. «Брондбю» — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Брондбю»

    На предыдущей стадии Лиги конференций «Брондбю» прошел польский «Погонь Щецин». После ничьей 1:1 в гостях он разгромил соперника дома со счетом 4:0.

    Между этими поединками команде удалось выиграть Суперкубок Дании, одолев в борьбе за трофей «Орхус» (1:0).

    В своем последнем матче коллектив потерпел поражение от «Силькеборга» (0:2) в третьем туре датской Суперлиги.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В своих четырех прошлых играх во всех турнирах клуб одержал только одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

    «Базель»

    В прошлом сезоне «Базель» стартовал с квалификации Лиги конференций и добрался до 1/8 финала. В чемпионате Швейцарии клуб финишировал на втором месте.

    В нынешней кампании он выступает в Лиге конференций, где на предыдущей стадии прошел «Крузейдерс» из Северной Ирландии с общим результатом 3:1.

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    • Перед сезоном команда провела товарняки с швейцарским «Ксамаксом» (3:0), немецким «Гройтером» (3:2) и румынским «Ботошани» (3:1).

    В национальном первенстве «Базель» провел уже два матча, в гостях поделив очки с «Винтертуром» (1:1) в гостях и «Серветтом» (1:1) на своем поле. Теперь он не проигрывает уже 11 матчей кряду.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры одинаково оценивают шансы обеих команд, коэффициент на победу каждой из которых равен 2,60.

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    Ничья оценивается в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.

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    «Брондбю» — «Базель»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. Есть ли у «Брондбю» шансы против «Базеля»?
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