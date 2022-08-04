В четверг, 4 августа «Брондбю» на своём поле сыграет против «Базеля». Это первая игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало матча — в 21:30. «Брондбю» — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брондбю»

На предыдущей стадии Лиги конференций «Брондбю» прошел польский «Погонь Щецин». После ничьей 1:1 в гостях он разгромил соперника дома со счетом 4:0.

Между этими поединками команде удалось выиграть Суперкубок Дании, одолев в борьбе за трофей «Орхус» (1:0).

В своем последнем матче коллектив потерпел поражение от «Силькеборга» (0:2) в третьем туре датской Суперлиги.

Все прогнозы на Лигу конференций

В своих четырех прошлых играх во всех турнирах клуб одержал только одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

«Базель»

В прошлом сезоне «Базель» стартовал с квалификации Лиги конференций и добрался до 1/8 финала. В чемпионате Швейцарии клуб финишировал на втором месте.

В нынешней кампании он выступает в Лиге конференций, где на предыдущей стадии прошел «Крузейдерс» из Северной Ирландии с общим результатом 3:1.

Перед сезоном команда провела товарняки с швейцарским «Ксамаксом» (3:0), немецким «Гройтером» (3:2) и румынским «Ботошани» (3:1).

В национальном первенстве «Базель» провел уже два матча, в гостях поделив очки с «Винтертуром» (1:1) в гостях и «Серветтом» (1:1) на своем поле. Теперь он не проигрывает уже 11 матчей кряду.

Прогноз и ставки

Букмекеры одинаково оценивают шансы обеих команд, коэффициент на победу каждой из которых равен 2,60.

Ничья оценивается в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.