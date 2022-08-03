«Динамо» Киев
Киевское «Динамо» с трудом вышло в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Чтобы сыграть на этой стадии квалификации, футболисты Мирчи Луческу переиграли «Фенербахче».
Домашняя встреча с турецким клубом завершилась вничью — 0:0. Основные события развернулись в ответке. Соперники не смогли определить победителя в основное время (1:1).
Коэффициенты матча Динамо К — Штурм
Любопытно, что на 89-й минуте встречи «Фенербахче» удалось отыграться. Однако на 114-й минуте дополнительного времени киевляне все-таки вырвали победу. Победный гол забил Караваев.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Старт на внутренней арене запланирован на конец августа.
«Штурм»
Серебряный призёр чемпионата Австрии только-только вступает в футбольный сезон. «Штурм» стартует в Лиге чемпионов с 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
В стартовых раундах квалификации австрийцы не играли, благодаря высокому рейтингу УЕФА. Футбольная ассоциация Австрии занимает 9 место.
«Штурм» уже провёл стартовую игру в национальном чемпионате. В стартовом туре была гостевая ничья с «Вольфсбергом» (1:1).
30 июля «Штурм» провел матч 2-го тура. Домашний поединок против чемпиона «Зальцбурга» завершился победой (2:1).
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа киевского «Динамо» — 2.21, победа «Штурма» — 3.30, ничья — 3.42.
Киевский клуб сейчас на моральном подъеме. «Динамо» вымучало победу над «Фенербахче». Теперь футболисты Луческу могут поймать игру и добиться очередного успеха в Лиге чемпионов.
Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Киев — за 2.21