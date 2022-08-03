В среду, 3 августа, киевское «Динамо» на нейтральном поле в Польше примет «Штурм» в рамках первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало поединка — в 21:00 (мск). «Динамо» Киев — «Штурм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Киев

Киевское «Динамо» с трудом вышло в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Чтобы сыграть на этой стадии квалификации, футболисты Мирчи Луческу переиграли «Фенербахче».

Домашняя встреча с турецким клубом завершилась вничью — 0:0. Основные события развернулись в ответке. Соперники не смогли определить победителя в основное время (1:1).

Коэффициенты матча Динамо К — Штурм 1 2.07 X 3.35 2 3.70 Ставка

Любопытно, что на 89-й минуте встречи «Фенербахче» удалось отыграться. Однако на 114-й минуте дополнительного времени киевляне все-таки вырвали победу. Победный гол забил Караваев.

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Старт на внутренней арене запланирован на конец августа.

«Штурм»

Серебряный призёр чемпионата Австрии только-только вступает в футбольный сезон. «Штурм» стартует в Лиге чемпионов с 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

В стартовых раундах квалификации австрийцы не играли, благодаря высокому рейтингу УЕФА. Футбольная ассоциация Австрии занимает 9 место.

«Штурм» уже провёл стартовую игру в национальном чемпионате. В стартовом туре была гостевая ничья с «Вольфсбергом» (1:1).

30 июля «Штурм» провел матч 2-го тура. Домашний поединок против чемпиона «Зальцбурга» завершился победой (2:1).

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа киевского «Динамо» — 2.21, победа «Штурма» — 3.30, ничья — 3.42.

Киевский клуб сейчас на моральном подъеме. «Динамо» вымучало победу над «Фенербахче». Теперь футболисты Луческу могут поймать игру и добиться очередного успеха в Лиге чемпионов.

Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Киев — за 2.21