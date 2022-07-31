ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанд Под микроскопом. 10 звезд, для которых новый сезон станет ключевым Кристиан ПулишичВ ожидании ЧМ-2022. Полосатые звезды Пэдди ПимблеттПэдди Пимблетт идет по стопам Конора Макгрегора. В UFC появляется новая суперзвезда
  • 15:42
    • Тэмми Абрахам: это большая честь, что в «Роме» появился такой хороший игрок, как Пауло Дибала
  • 15:25
    • Агент Мендеса рассказал, что игрок мог перейти в «Фортазелу», но выбрал ЦСКА
  • 14:57
    • Мемфис Депай: Я останусь, даже если «Барселона» подпишет еще шесть нападающих
  • 14:35
    • Лапорта: Френки де Йонг — игрок «Барселоны». Мы очень хотим, чтобы он остался, и он также этого хочет
  • 14:24
    • Стали известны изменения в правилах КХЛ на сезон-2022/2023
  • 14:12
    • Форвард «Интера» Алексис Санчес в ближайшие дни может перейти в «Марсель»
  • 13:54
    • Потапова разгромила Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Праге
    Все новости спорта

    «Змеи» удержатся на верхушки своей конференции

    «Филадельфия Юнион» — «Хьюстон Динамо». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, МЛС, 31 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Филадельфия Юнион» — «Хьюстон Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Филадельфия Юнион»
    В ночь на 31 июля в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Филадельфия Юнион» на своем поле примет «Хьюстон Динамо». Игра начнется в 02:30 по мск. «Филадельфия Юнион» — «Хьюстон Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 31 Июля 2022 года

    «Филадельфия Юнион»

    «Филадельфия Юнион» является лидером Восточной конференции. У команды на счету 42 очка после 22 проведенных игр, но ближайший преследователь отстает всего лишь на один пункт.

    У «змей» только одно поражение за последние 12 встреч первенства. Помимо него, в этот период они расписали пять мировых и добились шести победных результатов.

    К этой же игре команда подходит с серией из четырех викторий подряд. В минувшем туре она на выезде одержала минимальную викторию над «Орландо Сити» со счетом 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    В текущем первенстве «Филадельфия Юнион» в родных стенах еще не знала горечи поражений, выиграв шесть встреч при пяти ничейных исходах.

    «Хьюстон Динамо»

    В настоящий момент «Хьюстон Динамо» с 25 зачетными пунктами расположился на 11 место в Западной конференции. От зоны плей-офф клуб отстает на пять пунктов.

    За прошедшие шесть матчей первенства «оранжевые» добыли только одну викторию, еще один поединок свели вничью и потерпели аж четыре поражения.

  • В ожидании ЧМ-2022. Полосатые звезды
  • Представляем одну из четырех команд конфедерации КОНКАКАФ в Катаре — сборную США
  • Вчера

    • Одно из фиаско состоялась в прошлом туре в родных стенах от «Миннесоты Юнайтед» со счетом 1:2, до этого состоялась гостевая виктория с таким же результатом над «Сан-Хосе».

    Вне родных стен коллектив уступил в шести поединках из восьми последних при двух победах. Причем в пяти проигрышных матчах он пропускал каждый раз по два гола.

    В шести последних очных поединках этих клубов четыре раза сильнее была «Филадельфия» и дважды верх брали хьюстонцы.

    Прогноз и ставка на «Филадельфия Юнион» — «Хьюстон Динамо»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Филадельфии Юнион» предлагают — 1.70.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Хьюстон Динамо» дают — 4.16, ничья оценена — в 4.04.

    В данном противостоянии ставим с форой на викторию «Филадельфии», которая очень сильно выступает в родных стенах, да и вполне удачно играет против предстоящего противника.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Ордабасы — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Урал — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Банга — Джюгас Тельшяй
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кайсар — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ивашко — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нойстрелиц — Карлсруэ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Нымме Калью
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Каан-Мариенборн — Нюрнберг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Дрезден — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Оденсе — Митьюлланд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Де Минаур — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Алькарас — Банис
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Филадельфия Юнион» — «Хьюстон Динамо»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 31.07.2022. Прогнозы на футбол. «Змеи» удержатся на верхушки своей конференции
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры