«Филадельфия Юнион»
«Филадельфия Юнион» является лидером Восточной конференции. У команды на счету 42 очка после 22 проведенных игр, но ближайший преследователь отстает всего лишь на один пункт.
У «змей» только одно поражение за последние 12 встреч первенства. Помимо него, в этот период они расписали пять мировых и добились шести победных результатов.
К этой же игре команда подходит с серией из четырех викторий подряд. В минувшем туре она на выезде одержала минимальную викторию над «Орландо Сити» со счетом 1:0.
В текущем первенстве «Филадельфия Юнион» в родных стенах еще не знала горечи поражений, выиграв шесть встреч при пяти ничейных исходах.
«Хьюстон Динамо»
В настоящий момент «Хьюстон Динамо» с 25 зачетными пунктами расположился на 11 место в Западной конференции. От зоны плей-офф клуб отстает на пять пунктов.
За прошедшие шесть матчей первенства «оранжевые» добыли только одну викторию, еще один поединок свели вничью и потерпели аж четыре поражения.
Одно из фиаско состоялась в прошлом туре в родных стенах от «Миннесоты Юнайтед» со счетом 1:2, до этого состоялась гостевая виктория с таким же результатом над «Сан-Хосе».
Вне родных стен коллектив уступил в шести поединках из восьми последних при двух победах. Причем в пяти проигрышных матчах он пропускал каждый раз по два гола.
В шести последних очных поединках этих клубов четыре раза сильнее была «Филадельфия» и дважды верх брали хьюстонцы.
Прогноз и ставка на «Филадельфия Юнион» — «Хьюстон Динамо»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Филадельфии Юнион» предлагают — 1.70.
На викторию «Хьюстон Динамо» дают — 4.16, ничья оценена — в 4.04.
В данном противостоянии ставим с форой на викторию «Филадельфии», которая очень сильно выступает в родных стенах, да и вполне удачно играет против предстоящего противника.