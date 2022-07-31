В ночь на 31 июля в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Филадельфия Юнион» на своем поле примет «Хьюстон Динамо». Игра начнется в 02:30 по мск. «Филадельфия Юнион» — «Хьюстон Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия Юнион»

«Филадельфия Юнион» является лидером Восточной конференции. У команды на счету 42 очка после 22 проведенных игр, но ближайший преследователь отстает всего лишь на один пункт.

У «змей» только одно поражение за последние 12 встреч первенства. Помимо него, в этот период они расписали пять мировых и добились шести победных результатов.

К этой же игре команда подходит с серией из четырех викторий подряд. В минувшем туре она на выезде одержала минимальную викторию над «Орландо Сити» со счетом 1:0.

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В текущем первенстве «Филадельфия Юнион» в родных стенах еще не знала горечи поражений, выиграв шесть встреч при пяти ничейных исходах.

«Хьюстон Динамо»

В настоящий момент «Хьюстон Динамо» с 25 зачетными пунктами расположился на 11 место в Западной конференции. От зоны плей-офф клуб отстает на пять пунктов.

За прошедшие шесть матчей первенства «оранжевые» добыли только одну викторию, еще один поединок свели вничью и потерпели аж четыре поражения.

Одно из фиаско состоялась в прошлом туре в родных стенах от «Миннесоты Юнайтед» со счетом 1:2, до этого состоялась гостевая виктория с таким же результатом над «Сан-Хосе».

Вне родных стен коллектив уступил в шести поединках из восьми последних при двух победах. Причем в пяти проигрышных матчах он пропускал каждый раз по два гола.

В шести последних очных поединках этих клубов четыре раза сильнее была «Филадельфия» и дважды верх брали хьюстонцы.

Прогноз и ставка на «Филадельфия Юнион» — «Хьюстон Динамо»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Филадельфии Юнион» предлагают — 1.70.

На викторию «Хьюстон Динамо» дают — 4.16, ничья оценена — в 4.04.

В данном противостоянии ставим с форой на викторию «Филадельфии», которая очень сильно выступает в родных стенах, да и вполне удачно играет против предстоящего противника.