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    «Петрокуб» забьёт и... победит?

    «Лачи» — «Петрокуб». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    «Флориана» — экс-соперника «Петрокуба» в Лиге конференций
    В четверг, 28 июля «Лачи» на своём поле примет «Петрокуб» в ответном матче второго раунда Лиги конференций. Начало — в 21:00 (мск). «Лачи» — «Петрокуб»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
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    «Лачи»

    Первый матч противостояния между командами «Лачи» и «Петрокуб». Встречу соперники завершили вничью (0:0)

    Албанский клуб евросезон 2021/2022 начал с 1-го раунда. На этой стадии «Лачи» выиграл у черногорской «Искры» (1:0).

    В прошлом году албанский коллектив дошел до 3-го раунда Лиги конференций. На старте были обыграны черногорская «Подгорица» и «Университатя Крайова» из Румынии.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Не за горами старт в чемпионате Албании. Новый розыгрыш чемпионата стартует 20 августа. Матч 1-го тура «Лачи» проведёт дома. Соперник — «Теута».

    «Петрокуб»

    Команда из Хынчшет упустила шикарную возможность вырвать путевку в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций. Команда устроила штурм ворот соперника.

    В 1-м раунде еврокубка «Петрокуб» преиграл мальтискую «Флориану» (1:0).

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    • «Лачи» vs «Петрокуб». Победитель в следующем раунде Лиги конференций с встретится с победителем пары «Фехервар» — «Габала».

    30 июля ожидается старт чемпионата Молдавии. В поединке 1-го тура «Петрокуб» сыграет против «Сфынтул Георге».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Лачи» за 2.20, на ничью за 3.14, а на «Петрокуб» — за 5.30.

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    «Петрокуб» сильнее своего визави. Футболисты молдавской команды показали игру первым номером в стартовой встрече дуэли. Серебряный призер чемпиона Молдавии наверняка продолжит свою игру в том же духе.

    Ставка — «Петрокуб» шагнет в следующий раунд с коэффициентом 2.22

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    «Лачи» — «Петрокуб»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. «Петрокуб» забьёт и... победит?
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