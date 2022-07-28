В четверг, 28 июля «Лачи» на своём поле примет «Петрокуб» в ответном матче второго раунда Лиги конференций. Начало — в 21:00 (мск). «Лачи» — «Петрокуб»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лачи»

Первый матч противостояния между командами «Лачи» и «Петрокуб». Встречу соперники завершили вничью (0:0)

Албанский клуб евросезон 2021/2022 начал с 1-го раунда. На этой стадии «Лачи» выиграл у черногорской «Искры» (1:0).

В прошлом году албанский коллектив дошел до 3-го раунда Лиги конференций. На старте были обыграны черногорская «Подгорица» и «Университатя Крайова» из Румынии.

Все прогнозы на Лигу конференций

Не за горами старт в чемпионате Албании. Новый розыгрыш чемпионата стартует 20 августа. Матч 1-го тура «Лачи» проведёт дома. Соперник — «Теута».

«Петрокуб»

Команда из Хынчшет упустила шикарную возможность вырвать путевку в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций. Команда устроила штурм ворот соперника.

В 1-м раунде еврокубка «Петрокуб» преиграл мальтискую «Флориану» (1:0).

«Лачи» vs «Петрокуб». Победитель в следующем раунде Лиги конференций с встретится с победителем пары «Фехервар» — «Габала».

30 июля ожидается старт чемпионата Молдавии. В поединке 1-го тура «Петрокуб» сыграет против «Сфынтул Георге».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Лачи» за 2.20, на ничью за 3.14, а на «Петрокуб» — за 5.30.

«Петрокуб» сильнее своего визави. Футболисты молдавской команды показали игру первым номером в стартовой встрече дуэли. Серебряный призер чемпиона Молдавии наверняка продолжит свою игру в том же духе.

Ставка — «Петрокуб» шагнет в следующий раунд с коэффициентом 2.22