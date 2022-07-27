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    Арис ешё раз разгромит соперника?

    «Гомель» — «Арис». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, квалификация, Лига конференций, 27 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гомель» — «Арис»
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    «Арис»
    «Гомель» на нейтральном поле в Греции примет «Арис» в рамках ответного матча 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Матч состоится в среду, 27 июля. Начало — в 21:00 (мск). «Гомель» — «Арис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 27 Июля 2022 года
    Гомель
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Гомель 21:00 Арис Салоники Арис Салоники
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Гомель»

    10 лет белорусский клуб мечтал о еврокубках. В далеком 2012-м «Гомель» дошел до 3-го раунда Лиги Европы, где уступил именитому «Ливерпулю» (0:4)

    Наши дни. Всего один раунд Лиги конференций. Осталась одна игра и «Гомель», наверняка завершит участие на международной арене.

    «Гомель» потерпел крупное поражение в гостях от «Ариса» (1:5). К тому же, греки забили автогол в собственные ворота.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Теперь только чудо может спасти белорусский коллектив и 4 гола в ворота «Ариса».
    6 августа возобновятся игры в белорусском чемпионате. «Гомель» дома примет «Арсенал».

    «Арис»

    «Арис» практически обеспечил себе место в 3-м раунде Лиги конференций. Благодаря крупной победы над «Гомелем» (5:1).

    Осталась еще ответная игра. Для греческого клуба это просто формальность — довести поединок до логической победы.

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  • 20/07/2022

    • Бронзовый приёзер греческой Суперлиги в следующй стадии квалификации может встериться с победителем пары «Зиря» (Азербайджан) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль).

    На внутренней арене пока тишина. О дате старта чемпионата Греции станет известно позже.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не верят в белорусскую команду. На «Арис» предлагают поставить за 1.26, на ничью за 5.35, а на «Гомель» — за 10.50

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    В это паре все предельно ясно. «Арис» одержит повторную победу + устроит голевой шквал на ворота соперника.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 2.17

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    «Гомель» — «Арис»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 27.07.2022. Прогнозы на футбол. Арис ешё раз разгромит соперника?
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