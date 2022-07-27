«Гомель»
10 лет белорусский клуб мечтал о еврокубках. В далеком 2012-м «Гомель» дошел до 3-го раунда Лиги Европы, где уступил именитому «Ливерпулю» (0:4)
Наши дни. Всего один раунд Лиги конференций. Осталась одна игра и «Гомель», наверняка завершит участие на международной арене.
«Гомель» потерпел крупное поражение в гостях от «Ариса» (1:5). К тому же, греки забили автогол в собственные ворота.
Все прогнозы на Лигу конференций
Теперь только чудо может спасти белорусский коллектив и 4 гола в ворота «Ариса».
6 августа возобновятся игры в белорусском чемпионате. «Гомель» дома примет «Арсенал».
«Арис»
«Арис» практически обеспечил себе место в 3-м раунде Лиги конференций. Благодаря крупной победы над «Гомелем» (5:1).
Осталась еще ответная игра. Для греческого клуба это просто формальность — довести поединок до логической победы.
Бронзовый приёзер греческой Суперлиги в следующй стадии квалификации может встериться с победителем пары «Зиря» (Азербайджан) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль).
На внутренней арене пока тишина. О дате старта чемпионата Греции станет известно позже.
Прогноз и ставка
Букмекеры не верят в белорусскую команду. На «Арис» предлагают поставить за 1.26, на ничью за 5.35, а на «Гомель» — за 10.50
В это паре все предельно ясно. «Арис» одержит повторную победу + устроит голевой шквал на ворота соперника.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 2.17