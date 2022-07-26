АЕК на своем поле сыграет против «Мидтьюлланда» в рамках квалификации Лиги Чемпионов. Матч состоится 26 июля, начало — 18:30 (мск). АЕК — «Мидтьюлланд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АЕК

АЕК из Ларнаки еще никогда в истории не побеждал в чемпионате Кипра, хотя и был очень близок к этому в прошлом сезоне. «Зелено-желтые» на четыре очка отстали от многократного чемпиона «Аполлона», заняв второе место в пятый раз с 2015 года.

Летом «воины» сменили тренера и укрепили состав несколькими опытными игроками, например, Рафой Лопешем и Бруно Гамой. В ходе летней подготовки «зелено-желтые» показали себя командой, которая играет в футбол и дает играть другим.

Коэффициенты матча АЕК Ларнака — Мидтьюлланн 1 4.30 X 3.45 2 1.90 Ставка

АЕК провел серию товарищеских встреч перед началом квалификации ЛЧ, не проиграв ни одной из четырех (две победы, две ничьих). В каждой игре «зелено-желтые» забивали (9 голов в общей сложности), но и пропускали в каждой (7).

Все прогнозы на футбол

В первом выездном матче нынешней квалификации АЕК выступал главным аутсайдером, но смог даже первый забить в ворота своим соперникам на 82-й минуте, хотя и быстро упустил победу, пропустив гол в свои ворота уже на 84-й минуте.

«Мидтьюлланд»

В третий раз за четыре последних сезона «Мидтъюланд» был вынужден довольствоваться вторым местом в датской Суперлиге — «волки» завершили чемпионат с отставанием в три очка от чемпиона «Копенгагена».

Кроме того, клуб из Хернинга понемногу набирается еврокубкового опыта, приняв участие в Лиге конференции в прошлом году, сойдя с дистанции на стадии 1/8 финала.

Внутренний сезон в Дании уже стартовал, и в первом туре «Мидтъюланд» поделил очки с «Рандерсом» завершив поединок со счетом 1:1. После этого «волки» потерпели домашнее поражение от «Силькеборга» со счетом 1:3.

Из последних 7-ми выездных матчей во всех турнирах «Мидтъюланд» лишь 1 раз потрепел поражение, выиграв все остальные поединки.

Прогноз и ставка

На победу АЕКа в этом матче можно поставить за 3.80, ничью букмекеры предлагают взять за 3.48, а победу «Мидтъюланда» — за 1.95.

Прогноз - В первом матче квалификации ЛЧ нынешних соперников «Мидтъюланд» явно недооценил АЕК и чуть не проиграл. В ответном поединке «волки» сделают работу над ошибками и одержат победу.

Ставка - Победа «Мидтъюланда» за 1.95.