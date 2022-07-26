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    «Мидтъюланд» сделает работу над ошибками

    АЕК — «Мидтьюлланд». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, квалификация Лиги Чемпионов, 26 июля 2022 года

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    Фрагмент матча
    АЕК на своем поле сыграет против «Мидтьюлланда» в рамках квалификации Лиги Чемпионов. Матч состоится 26 июля, начало — 18:30 (мск). АЕК — «Мидтьюлланд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 26 Июля 2022 года
    АЕК Ларнака
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  АЕК Ларнака 18:30 Мидтьюлланн Мидтьюлланн
  • Хернинг
    •

    АЕК

    АЕК из Ларнаки еще никогда в истории не побеждал в чемпионате Кипра, хотя и был очень близок к этому в прошлом сезоне. «Зелено-желтые» на четыре очка отстали от многократного чемпиона «Аполлона», заняв второе место в пятый раз с 2015 года.

    Летом «воины» сменили тренера и укрепили состав несколькими опытными игроками, например, Рафой Лопешем и Бруно Гамой. В ходе летней подготовки «зелено-желтые» показали себя командой, которая играет в футбол и дает играть другим.

    Коэффициенты матча АЕК Ларнака — Мидтьюлланн

  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 1.90
  • Ставка
    •

    АЕК провел серию товарищеских встреч перед началом квалификации ЛЧ, не проиграв ни одной из четырех (две победы, две ничьих). В каждой игре «зелено-желтые» забивали (9 голов в общей сложности), но и пропускали в каждой (7).

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    В первом выездном матче нынешней квалификации АЕК выступал главным аутсайдером, но смог даже первый забить в ворота своим соперникам на 82-й минуте, хотя и быстро упустил победу, пропустив гол в свои ворота уже на 84-й минуте.

    «Мидтьюлланд»

    В третий раз за четыре последних сезона «Мидтъюланд» был вынужден довольствоваться вторым местом в датской Суперлиге — «волки» завершили чемпионат с отставанием в три очка от чемпиона «Копенгагена».

    Кроме того, клуб из Хернинга понемногу набирается еврокубкового опыта, приняв участие в Лиге конференции в прошлом году, сойдя с дистанции на стадии 1/8 финала.

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    • Внутренний сезон в Дании уже стартовал, и в первом туре «Мидтъюланд» поделил очки с «Рандерсом» завершив поединок со счетом 1:1. После этого «волки» потерпели домашнее поражение от «Силькеборга» со счетом 1:3.

    Из последних 7-ми выездных матчей во всех турнирах «Мидтъюланд» лишь 1 раз потрепел поражение, выиграв все остальные поединки.

    Прогноз и ставка

    На победу АЕКа в этом матче можно поставить за 3.80, ничью букмекеры предлагают взять за 3.48, а победу «Мидтъюланда» — за 1.95.

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    Прогноз - В первом матче квалификации ЛЧ нынешних соперников «Мидтъюланд» явно недооценил АЕК и чуть не проиграл. В ответном поединке «волки» сделают работу над ошибками и одержат победу.

    Ставка - Победа «Мидтъюланда» за 1.95.

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    АЕК — «Мидтьюлланд»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 26.07.2022. Прогнозы на футбол. «Мидтъюланд» сделает работу над ошибками
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