ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Калиду КулибалиКапитан, лидер, легенда. В лице Кулибали «Челси» получил больше, чем защитника Рахим СтерлингТоп-10 нашумевших трансферов между клубами АПЛ за всю историю Софья Тартакова«Фрик-шоу для косноязычных псевдоэкспертов». За что Софью Тартакову отстранили от эфира «Матч ТВ»
  • 15:40
    • Стал известен диагноз Пиняева
  • 11:16
    • Вендел остается в «Зените», контракт продлен до конца сезона-2026/2027
  • 16:04
    • «Кельн» обратился в УЕФА с призывом отстранить белорусские клубы от еврокубков
  • 12:50
    • Названа сумма, которую «Динамо» заплатит за Роберто Фернандеса
  • 12:11
    • Мойзес подтвердил свой переход из «Интернасьоналя» в ЦСКА
  • 11:58
    • Криштиану Роналду не будет ни в «Реале», ни в «Баварии»
  • 11:28
    • Милан Гайич: Будет потрясающе, если я смогу полностью заменить Марио Фернандеса в ЦСКА
    Все новости спорта

    Туринцы в эконом-режиме проведут первую игру сезона

    «Ювентус» — «Чивас Гвадалахара». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, товарищеский матч, 23 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Ювентус Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Чивас Гвадалахара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ювентус»
    В американском Парадайсе туринский «Ювентус» сыграет против мексиканского клуба «Чивас Гвадалахара» в контрольном поединке. Встреча пройде 23 июля и начнется в 06:00 по мск. «Ювентус» — «Чивас Гвадалахара»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 23 Июля 2022 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 06:00 Гвадалахара Чивас Гвадалахара Чивас
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Ювентус»

    «Ювентус» в последнее время с трона потеснили два миланских клуба. Так, в прошлом сезоне туринский коллектив стал только четвертым, существенно отстав от призеров.

    Команда за всю турнирную дистанцию добыла 20 побед, десять раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составила 57:37.

    Коэффициенты матча Ювентус — Гвадалахара Чивас

  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 6.70
  • Ставка
    •

    Заканчивали «черно-белые» прошедший розыгрыш Серии А 3-матчевой безвыигрышной серией, где дважды проиграли. Причем одно из фиаско пришлось на заключительный тур — в гостях от «Фиорентины» 0:2.

    Все прогнозы на футбол

    Впрочем, «Юве» мог немного скрасить сезон, выиграв национальный кубок, но в финале туринцы проиграли в овертайме миланскому «Интеру». Контрольных встреч в межсезонье коллектив не проводил.

    «Чивас Гвадалахара»

    «Чивас Гвадалахара» — представитель чемпионата Мексики. Команда является одной из самых титулованных в стране, завоевав 12 чемпионских титулов.

    В Клаусуре «козлы» добрались до четвертьфинала, а в Апертуре, где прошло только четыре тура, они идут на 14 позиции среди 18 участников, трижды сыграв вничью и потерпев одно фиаско.

  • Теперь они разрывают за новую эмблему. Топ-5 вундеркиндов, которых будет сложно подписать в Football Manager
  • Этих парней захватили европейские тяжеловесы
  • 19/07/2022

    • В преддверии этого поединка «красно-белые» расписали домашнюю мировую с «Леоном» 0:0 в рамках чемпионата страны. Отметим, что у них только одна победа за прошедшие шесть игр.

    Между собой эти клубы встречались в 2011 году в рамках Международного кубка чемпионов. И тогда туринцы добились минимальной победы со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на «Ювентус» — «Чивас Гвадалахара»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.41.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Чивас Гвадалахара» дают — 6.85, ничья оценена — в 4.84.

    Мексиканский клуб совсем не радует результативностью, а туринцы вряд ли свой первый матч сезона проведут на повышенных скоростях. Исходя из этого прогнозируем здесь низы.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Кайрат — Кишварда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тобол — Линкольн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лиепая — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фоньини — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Валмиера — Шкендия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Македония Гёрче Петров — ЦСКА София
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.62
  • Прогноз на матч Лех — Динамо Батуми
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Алькарас — Краинович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зиря — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Удинезе — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сабуртало — Стяуа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Мольде — Эльфсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.64
  • Прогноз на матч КуПС — Милсами
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ювентус» — «Чивас Гвадалахара»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 23.07.2022. Прогнозы на футбол. Туринцы в эконом-режиме проведут первую игру сезона
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры