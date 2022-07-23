В американском Парадайсе туринский «Ювентус» сыграет против мексиканского клуба «Чивас Гвадалахара» в контрольном поединке. Встреча пройде 23 июля и начнется в 06:00 по мск. «Ювентус» — «Чивас Гвадалахара»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» в последнее время с трона потеснили два миланских клуба. Так, в прошлом сезоне туринский коллектив стал только четвертым, существенно отстав от призеров.

Команда за всю турнирную дистанцию добыла 20 побед, десять раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составила 57:37.

Коэффициенты матча Ювентус — Гвадалахара Чивас 1 1.47 X 4.50 2 6.70 Ставка

Заканчивали «черно-белые» прошедший розыгрыш Серии А 3-матчевой безвыигрышной серией, где дважды проиграли. Причем одно из фиаско пришлось на заключительный тур — в гостях от «Фиорентины» 0:2.

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Впрочем, «Юве» мог немного скрасить сезон, выиграв национальный кубок, но в финале туринцы проиграли в овертайме миланскому «Интеру». Контрольных встреч в межсезонье коллектив не проводил.

«Чивас Гвадалахара»

«Чивас Гвадалахара» — представитель чемпионата Мексики. Команда является одной из самых титулованных в стране, завоевав 12 чемпионских титулов.

В Клаусуре «козлы» добрались до четвертьфинала, а в Апертуре, где прошло только четыре тура, они идут на 14 позиции среди 18 участников, трижды сыграв вничью и потерпев одно фиаско.

В преддверии этого поединка «красно-белые» расписали домашнюю мировую с «Леоном» 0:0 в рамках чемпионата страны. Отметим, что у них только одна победа за прошедшие шесть игр.

Между собой эти клубы встречались в 2011 году в рамках Международного кубка чемпионов. И тогда туринцы добились минимальной победы со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на «Ювентус» — «Чивас Гвадалахара»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.41.

На викторию «Чивас Гвадалахара» дают — 6.85, ничья оценена — в 4.84.

Мексиканский клуб совсем не радует результативностью, а туринцы вряд ли свой первый матч сезона проведут на повышенных скоростях. Исходя из этого прогнозируем здесь низы.