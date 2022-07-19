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    Манкунианцы продолжат побеждать в спаррингах

    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, товарищеский матч, 19 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»
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    «Манчестер Юнайтед»
    В австралийском Мельбурне пройдет контрольных двух английских команд — «Манчестер Юнайдет» и «Кристал Пэлас». Начало — в 13:10 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 19 Июля 2022 года

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» с Ральфом Рангником в прошлом сезоне не блистал. В АПЛ команда финишировала на шестой позиции и пролетела мимо Лиги чемпионов, довольствовашись лишь Лигой Европы.

    В самом главном еврокубке прошлого сезона манкунианцы смогли выйти из группы, но уже на первой стадии плей-офф проиграли мадридскому «Атлетико» (1:2).

    После завершения сезона «красные дьяволы» сменили тренера. Из амстердамского «Аякса» пришел спасать положение Эрик тен Хаг, под руководством которого англичане провели уже два контрольных поединка.

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    И оба раза «МЮ» побеждал и забивал по четыре гола. Сперва коллектив разнес «Ливерпуль» со счетом 4:0, а затем оказался сильнее и австралийского «Мельбурн Виктори» 4:1.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» — типичный середняк АПЛ. В прошлом сезоне коллектив занял 12 позицию в турнирной таблице, но демонстрировал неплохие результате в атаке.

    В межсезонье «орлы» уже успели провести четыре контрольных поединка, проиграв в них раз, да и то только «Ливерпулю» 0:2, еще раз сыграли вничью и добыли две виктории, переиграв «Ипсвич» 4:2 из первой лиги и «Миллуолл» 5:4 из Чемпионшипа.

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    • Лондонский коллектив летом подписал вратаря сборной Англии Сэма Джонстона и 18-летнего полузащитника Малькольма Эбиовея, за которого также боролись как раз «МЮ».

    За пять очных встреч данных коллективов они по два раза обыгрывали друг друга и один поединок завершили мировым исходом. В прошлом сезоне они обменялись домашними викториями по 1:0.

    Прогноз и ставка на «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «МЮ» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Кристал Пэлас» дают — 3.94, ничья оценена — в 4.00.

    «Манчестер Юнайтед» после назначения нового тренера радует своей игрой, особенно результативностью. Прогнозируем, что манкунианцы продолжат побеждать в спаррингах и ставим на них с форой -1.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 19.07.2022. Прогнозы на футбол. Манкунианцы продолжат побеждать в спаррингах
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