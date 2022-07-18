«Нэшвилл» на своем поле сыграет против «Лос-Анджелеса» в рамках МЛС. Матч состоится 18 июля, начало — 03:30 (мск). «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

«Желтые» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции МЛС набрав 30 очков после 20-ти сыгранных матчей. Команда забивала в ворота своих соперников 26 голов, а в свои пропустила — 25.

В последнее время «Нэшвилл» показывает нестабильные результаты в МЛС. Два тура назад команда не смогла определить сильнейшего в матче против «Портленда Тимберса», с которым дважды обменялась голами и разошлась ничьей — 2:2.

После этого «желтые» потерпели разгромное поражение от «Шарлотта» в выездном матче со счетом 4:1. А в последнем туре МЛС «Нэшвилл» смог одержать минимальную победу на домашнем стадионе над «Сиэтлом Саундерсом» (1:0).

Так же в 1/4 Кубка США «Нэшвилл» встретился с «Орландо Сити» и завершив матч в основное время ничьей со счетом 1:1, «желтые» проиграли своему сопернику в серии пенальти и вылетели из борьбы за трофей.

«Лос-Анджелес»

«Черные» расположились на одну строчку выше от нынешнего соперника и идут вторыми в турнирной таблице той же конференции МЛС набрав 39 очков после 19-ти сыгранных матчей. Лидирующий «Остин ФК» опережает команду всего на 1 балл, но и сыграл на 1 матч больше.

У «Лос-Анджелеса» дела в МЛС идут намного лучше и таким образом команда проиграла лишь один поединок из последних 7-ми. Произошло это в выездном матче против «Ванкувера», которому «черные» уступили со счетом 1:0.

А в остальных встречах «Лос-Анджелес» уверенно обыграл такие коллективы как «Лос-Анджелес Галакси» (3:2), «Даллас» (3:1), «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0), «Сан-Хосе Эртквейс» (3:2) и «Коламбус Крю» (0:2).

«Черные» еще раньше покинули борьбу за Кубок США, проиграв в 1/8 «Лос-Анджелесу Галакси» со счетом 3:1.

Прогноз и ставка

На победу «Нэшвилла» в этом матче можно поставить за 2.41, ничью букмекеры предлагают взять за 3.56, а победу «Лос-Анджелеса» — за 2.84.

Прогноз — «Лос-Анджелес» находится в превосходной форме и очень редко допускает осечки в матчах. Тем более «черные» явно настроены занять лидерское место в своей конференции, поэтому в этом поединке команда заберет нужные 3 очка.

Ставка — Победа «Лос-Анджелеса» за 2.85.