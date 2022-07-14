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    «Ружомберок» повторит успех?

    «Кауно Жальгирис» — «Ружомберок». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, квалификация Лиги конференций, 14 июля 2022 года

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    «Ружомберок»
    Лига конференций, первый отборочной раунд. «Кауно Жальгирис» на родной арене примет «Ружомберок». Игра состоится 14 июля и начнётся в 19:00 (мск). «Кауно Жальгирис» — «Ружомберок»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Июля 2022 года
    Кауно Жальгирис
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Кауно Жальгирис 19:00 Ружомберок Ружомберок
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Кауно Жальгирис»

    Литовский клуб первый матч квалификации Лиги конференций проиграл со счётом 0:2. «Кауно Жальгирис» загнал себя в сложное положение. Для выхода в следующий раунд отбора еврокубка нужно добиваться победы с разницей в три мяча.

    В прошлом сезоне бронзовый призёр чемпионата Литвы дошёл до 2-й стадии квалификации Лиги конференций.

    В первом раунде «Кауно Жальгирис» с суммарным счётом 2:0 переиграл ФК «Европа» из Гибралтара. А затем проиграл ТНС из Уэльса (1:10).

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    На внутренней арене литовский клуб идёт на 6-м месте. В активе «Кауно Жальгирис» 26 очков. Следующий матч в чемпионате бронзовые призёры проведут дома против ФК «Тракай» 7 августа. Остальные матчи первенства перенесены из-за участия команды в еврокубках.

    «Ружомберок»

    «Ружомберок» новый еврокубковый сезон начал с победы. Два гола в ворота литовской команды — серьезная заявка на выход во 2-й раунд Лиги конференций.

    Серебряный призёр Словакии не играл в турнирах УЕФА 2 года. Последнее участие в Лиге Европы 2020-го года получилось провальным. Крупное поражение от швейцарской команды «Серветт» (0:3).

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    • 17 июля стартует новый сезон в чемпионате Словакии. «Ружомберок» стартовый матч турнира проведет в гостях против команды «Скалица».

    Что касается еврокубков ныненшнего сезона — «Ружомберок» одной ногой во 2-м раунде. В случае повторного успеха — словацкий коллектив в следующем этапе сыграет с победителем пары «Дерри Сити» (Ирландия) — «Рига» (Латвия).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверенны в победе гостей. На победу «Ружомберока» можно поставить за 1.95. На ничью — за 3.50. А успех «Кауно Жальгирис» оценивается в 3.60

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    Прогноз: «Ружомберок» — фаворит пары. Словацкий клуб сделал солидный задел перед ответным поединком. Наверняка, команда повторит успех первой встречи.

    Ставка — победа «Ружомберока» за 1.95

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    «Кауно Жальгирис» — «Ружомберок»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. «Ружомберок» повторит успех?
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