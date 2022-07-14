Лига конференций, первый отборочной раунд. «Кауно Жальгирис» на родной арене примет «Ружомберок». Игра состоится 14 июля и начнётся в 19:00 (мск). «Кауно Жальгирис» — «Ружомберок»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кауно Жальгирис»

Литовский клуб первый матч квалификации Лиги конференций проиграл со счётом 0:2. «Кауно Жальгирис» загнал себя в сложное положение. Для выхода в следующий раунд отбора еврокубка нужно добиваться победы с разницей в три мяча.

В прошлом сезоне бронзовый призёр чемпионата Литвы дошёл до 2-й стадии квалификации Лиги конференций.

В первом раунде «Кауно Жальгирис» с суммарным счётом 2:0 переиграл ФК «Европа» из Гибралтара. А затем проиграл ТНС из Уэльса (1:10).

Все прогнозы на Лигу конференций

На внутренней арене литовский клуб идёт на 6-м месте. В активе «Кауно Жальгирис» 26 очков. Следующий матч в чемпионате бронзовые призёры проведут дома против ФК «Тракай» 7 августа. Остальные матчи первенства перенесены из-за участия команды в еврокубках.

«Ружомберок»

«Ружомберок» новый еврокубковый сезон начал с победы. Два гола в ворота литовской команды — серьезная заявка на выход во 2-й раунд Лиги конференций.

Серебряный призёр Словакии не играл в турнирах УЕФА 2 года. Последнее участие в Лиге Европы 2020-го года получилось провальным. Крупное поражение от швейцарской команды «Серветт» (0:3).

17 июля стартует новый сезон в чемпионате Словакии. «Ружомберок» стартовый матч турнира проведет в гостях против команды «Скалица».

Что касается еврокубков ныненшнего сезона — «Ружомберок» одной ногой во 2-м раунде. В случае повторного успеха — словацкий коллектив в следующем этапе сыграет с победителем пары «Дерри Сити» (Ирландия) — «Рига» (Латвия).

Прогноз и ставка

Букмекеры уверенны в победе гостей. На победу «Ружомберока» можно поставить за 1.95. На ничью — за 3.50. А успех «Кауно Жальгирис» оценивается в 3.60

Прогноз: «Ружомберок» — фаворит пары. Словацкий клуб сделал солидный задел перед ответным поединком. Наверняка, команда повторит успех первой встречи.

Ставка — победа «Ружомберока» за 1.95