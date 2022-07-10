В первом туре женского чемпионата Европы-2020 сборная Бельгии сыграет с командой Исландии. Встерча пройдет 10 июля в английском Манчестере и начнется в 19:00 по мск. Бельгия (Ж) — Исландия (Ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия (Ж)

Женская сборная Бельгии довольно-таки посредственная команда. Она никогда не квалифицировалась в финальные части чемпионата мира, но раз отыграла в финальной части Евро.

И данное событие случилось с «красными огоньками» на чемпионате Европы 2017 года. Тогда они не смогли преодолеть групповой этап, раз выиграв и дважды проиграв.

К этому же турниру бельгийки также успешно преодолели отборочный этап, став вторыми в группе, пропустив вперед себя только Норвегию. За восемь игр они шесть раз победили при одной мировой и фиаско.

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Перед Евро-2020 Бельгия в товарняках уступила 0:1 Австрии и 0:3 Англии, а также переиграла 4:1 Северную Ирландию и 6:1 Люксембург.

Исландия (Ж)

Женская сборная Исландии приблизительно того же уровня, что и бельгийки. Она ни разу не играла в финальных частях ЧМ, но трижды добиралась до основной части чемпионата Европы.

Там исландки дважды завершали свою компанию на групповом этапе, а один раз смогли даже добраться до четвертьфинальной стадии, проиграв там 0:4 шведкам.

Отборочную компанию к данному турниру скандинавки провели очень даже неплохо, выиграв пять игр при одном поражении и заняли второе место в группе, пропустив вперед себя только Нидерланды.

В преддверии Евро-2022 Исландия провела только один товарищеский поединок, одолев в нем Польшу со счетом 3:1.

Между собой эти сборные провели три поединка, по разу обыграв друг друга (1:0 и 1:2) при одном мировом исходе (0:0).

Прогноз и ставка на Бельгия (Ж) — Исландия (Ж)

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Бельгии — 2.47, победа Исландии — 2.73, ничья — 3.16

Обе команды будут стараться начать турнир без поражения, поэтому должны строго сыграть в обороне, что и скажется на результативности. Плюс к этому они между собой зачастую играют по низам.