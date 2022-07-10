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    Оппонентки начнут турнир осторожно

    Бельгия (Ж) — Исландия (Ж). Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, женский Евро-2022, 10 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Бельгия (Ж) — Исландия (Ж)
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    Исландия (Ж)
    В первом туре женского чемпионата Европы-2020 сборная Бельгии сыграет с командой Исландии. Встерча пройдет 10 июля в английском Манчестере и начнется в 19:00 по мск. Бельгия (Ж) — Исландия (Ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бельгия (Ж)

    Женская сборная Бельгии довольно-таки посредственная команда. Она никогда не квалифицировалась в финальные части чемпионата мира, но раз отыграла в финальной части Евро.

    И данное событие случилось с «красными огоньками» на чемпионате Европы 2017 года. Тогда они не смогли преодолеть групповой этап, раз выиграв и дважды проиграв.

    К этому же турниру бельгийки также успешно преодолели отборочный этап, став вторыми в группе, пропустив вперед себя только Норвегию. За восемь игр они шесть раз победили при одной мировой и фиаско.

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    Перед Евро-2020 Бельгия в товарняках уступила 0:1 Австрии и 0:3 Англии, а также переиграла 4:1 Северную Ирландию и 6:1 Люксембург.

    Исландия (Ж)

    Женская сборная Исландии приблизительно того же уровня, что и бельгийки. Она ни разу не играла в финальных частях ЧМ, но трижды добиралась до основной части чемпионата Европы.

    Там исландки дважды завершали свою компанию на групповом этапе, а один раз смогли даже добраться до четвертьфинальной стадии, проиграв там 0:4 шведкам.

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    • Отборочную компанию к данному турниру скандинавки провели очень даже неплохо, выиграв пять игр при одном поражении и заняли второе место в группе, пропустив вперед себя только Нидерланды.

    В преддверии Евро-2022 Исландия провела только один товарищеский поединок, одолев в нем Польшу со счетом 3:1.

    Между собой эти сборные провели три поединка, по разу обыграв друг друга (1:0 и 1:2) при одном мировом исходе (0:0).

    Прогноз и ставка на Бельгия (Ж) — Исландия (Ж)

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Бельгии — 2.47, победа Исландии — 2.73, ничья — 3.16

    Обе команды будут стараться начать турнир без поражения, поэтому должны строго сыграть в обороне, что и скажется на результативности. Плюс к этому они между собой зачастую играют по низам.

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    Бельгия (Ж) — Исландия (Ж): прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 10.07.2022. Прогнозы на футбол. Оппонентки начнут турнир осторожно
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