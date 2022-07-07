«Тре Пенне»
По итогам минувшего чемпионата «Тре Пенне» заняла итоговое 2 место в чемпионате Сан-Марино, уступив в финале плей-офф «Ла-Фиорите».
Вот только санмаринский футбол едва ли можно причислить в активно развивающимся.
Да и вообще, «Тре Пенне» не может похвастать обширной еврокубковой историей и огромным опытом встреч с более сильными соперниками.
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У «Тре Пенне» давно не было официальных матчей, что может сыграть свою негативную роль.
«Тузла Сити»
Эта команда является одним из лидеров чемпионата Боснии и Герцеговины. Минувший чемпионат она завершила на второй позиции.
Правда, отставание от лидера составило целых 27 очков. Причем «Тузла Сити» в 33 матчах забила всего 49 мячей.
В контрольных матчах «Тузла Сити» выглядит довольно посредственно. Из пяти поединков команда выиграла один раз при четырех ничьих.
С реализацией у команды в этих матчах все складывалось не столь успешно. «Тузла Сити» забивает в среднем один мяч за игру.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Тузла Сити» за 1.22, на ничью за 7.20, а на «Тре Пенне» — за 8.20.
«Тре Пенне» явно сыграет от обороны.
«Тузла Сити» наверняка
Гости выглядят мощнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Тузла Сити» -2.5 с коэффициентом 2.11.