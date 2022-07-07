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    «Тузла Сити» не заметит соперника

    «Тре Пенне» — «Тузла Сити». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, квалификация Лиги конференций, 7 июля 2022 года

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    «Тузла Сити»
    «Тре Пенне» сыграет на своем поле с «Тузла Сити» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 7 июля, начало — в 21:45 мск. «Тре Пенне» — «Тузла Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Июля 2022 года
    Тре Пенне
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Тре Пенне 21:45 Тузла Сити Тузла Сити
  • Симин Хан
    •

    «Тре Пенне»

    По итогам минувшего чемпионата «Тре Пенне» заняла итоговое 2 место в чемпионате Сан-Марино, уступив в финале плей-офф «Ла-Фиорите».

    Вот только санмаринский футбол едва ли можно причислить в активно развивающимся.

    Да и вообще, «Тре Пенне» не может похвастать обширной еврокубковой историей и огромным опытом встреч с более сильными соперниками.

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    У «Тре Пенне» давно не было официальных матчей, что может сыграть свою негативную роль.

    «Тузла Сити»

    Эта команда является одним из лидеров чемпионата Боснии и Герцеговины. Минувший чемпионат она завершила на второй позиции.

    Правда, отставание от лидера составило целых 27 очков. Причем «Тузла Сити» в 33 матчах забила всего 49 мячей.

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    • В контрольных матчах «Тузла Сити» выглядит довольно посредственно. Из пяти поединков команда выиграла один раз при четырех ничьих.

    С реализацией у команды в этих матчах все складывалось не столь успешно. «Тузла Сити» забивает в среднем один мяч за игру.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Тузла Сити» за 1.22, на ничью за 7.20, а на «Тре Пенне» — за 8.20.

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    «Тре Пенне» явно сыграет от обороны.

    «Тузла Сити» наверняка постарается сыграть результативно.

    Гости выглядят мощнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Тузла Сити» -2.5 с коэффициентом 2.11.

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    «Тре Пенне» — «Тузла Сити»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. «Тузла Сити» не заметит соперника
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