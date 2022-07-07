Женская сборная Норвегии на своем поле сыграет против женской сборной Северной Ирландии в рамках первого тура Евро-2022. Матч состоится 7 июля, начало — 22:00 (мск). Норвегия (Ж) -Северная Ирландия (Ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норвегия (Ж)

Чемпионки мира, двукратные чемпионки Европы и победители Олимпийских игр. Благодаря этим достижениям, Норвегия является одной из сильнейших женских сборных на текущий момент.

В квалификации на Чемпионат Мира женская сборная Норвегии смогла занять первое место в группе F набрав 22 очка за 8 матчей. Команда забила в ворота своих соперников 41 гол, а пропустила — 2.

После этого в июне месяце норвежки провели два товарищеских поединка в которых смогли обыграть такие женские сборные как Новая Зеландия (2:0) и Дания (1:2).

Беспроигрышная серия сборной Норвегии во всех турнирах длится уже 5 матчей подряд.

Северная Ирландия (Ж)

Женская сборная Ирландии не принимала участие в финальных турнирах Чемпионатов Мира и Чемпионатов Европы. Высшим достижением команды является квалификация в финальную стадию предстоящего чемпионата Европы-2022, который пройдёт в Англии.

В квалификации на предстоящий Чемпионат Мира Северная Ирландия заняла третье место в группе D набрав 13 очков после 8-ми сыгранных матчей.

После этого женская сборная Северной Ирландии в июне месяце провела лишь 1 товарищеский матч против Бельгии, которой разгромно проиграла со счетом 4:1.

Последние 5 матчей подряд во всех турнирах сборная Северной Ирландии не может одержать победу проиграв 4 матча и 1 сыграв вничью.

Прогноз и ставка

На победу Норвегии в этом матче можно поставить за 1.02, ничью букмекеры предлагают взять за 13.00, а победу Северной Ирландии — за 38.00.

Прогноз — Сборная Норвегии находится в очень хорошей форме и превосходит по классу своих соперниц. Тем более во всех очных встречах именно норвежки всегда разгромно побеждали сборную Северной Ирландии. И хозяйки поля очень любят забивать большое количество голов в первом тайме.

Ставка — Победа сборной Норвегии в первом тайме с форой (-1.5) за 2.21.