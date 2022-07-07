Норвегия (Ж)
Чемпионки мира, двукратные чемпионки Европы и победители Олимпийских игр. Благодаря этим достижениям, Норвегия является одной из сильнейших женских сборных на текущий момент.
В квалификации на Чемпионат Мира женская сборная Норвегии смогла занять первое место в группе F набрав 22 очка за 8 матчей. Команда забила в ворота своих соперников 41 гол, а пропустила — 2.
После этого в июне месяце норвежки провели два товарищеских поединка в которых смогли обыграть такие женские сборные как Новая Зеландия (2:0) и Дания (1:2).
Беспроигрышная серия сборной Норвегии во всех турнирах длится уже 5 матчей подряд.
Северная Ирландия (Ж)
Женская сборная Ирландии не принимала участие в финальных турнирах Чемпионатов Мира и Чемпионатов Европы. Высшим достижением команды является квалификация в финальную стадию предстоящего чемпионата Европы-2022, который пройдёт в Англии.
В квалификации на предстоящий Чемпионат Мира Северная Ирландия заняла третье место в группе D набрав 13 очков после 8-ми сыгранных матчей.
После этого женская сборная Северной Ирландии в июне месяце провела лишь 1 товарищеский матч против Бельгии, которой разгромно проиграла со счетом 4:1.
Последние 5 матчей подряд во всех турнирах сборная Северной Ирландии не может одержать победу проиграв 4 матча и 1 сыграв вничью.
Прогноз и ставка
На победу Норвегии в этом матче можно поставить за 1.02, ничью букмекеры предлагают взять за 13.00, а победу Северной Ирландии — за 38.00.
Прогноз — Сборная Норвегии находится в очень хорошей форме и превосходит по классу своих соперниц. Тем более во всех очных встречах именно норвежки всегда разгромно побеждали сборную Северной Ирландии. И хозяйки поля очень любят забивать большое количество голов в первом тайме.
Ставка — Победа сборной Норвегии в первом тайме с форой (-1.5) за 2.21.