В четверг, 7 июля, «Сочи» сыграет с московским ЦСКА в матче «Кубка Матч Премьер». Начало встречи на «ВЭБ Арене» в Москве — в 20:00 мск. «Сочи» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

В прошлом сезоне сочинцы впервые завоевали серебряные медали чемпионата России финишировав на втором месте благодаря разгрому «Динамо» (5:1) в последнем туре.

В межсезонье команда сменила тренера — Владимир Федотов со своим тренерском штабом ушел в ЦСКА, а южан возглавил наставник «Енисея» Вадим Гаранин.

«Барсы» понесли существенную потерю в лице своего лучшего бомбардира Матео Кассерьры и защитника Родригао, которые перешли в «Зенит». В «Крыльях Советов» был куплен форвард Сарвели.

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На старте предсезонного турнира «Сочи» по пенальти уступил «Зениту» — 1:1 (2:4 по пенальти), после чего по пенальти же одолел «Пари НН» — 1:1 (4:2).

ЦСКА

Московские армейцы финишировали на пятом месте в таблице РПЛ, в последних турах уступив на выезде «Краснодару» (0:1) и на своем поле разгромив «Ростов» (4:0).

После этого руководство ЦСКА расстался с тренировавшим команду Алексеем Березуцким (а заодно и с помогавшим ему Василием), вместо которого из «Сочи» пришел со своим штабом Владимир Федотов.

Также ЦСКА покинули Фернандес, Дзагоев, Языджи, Бохинен, Гбамен, Магнуссон, Азмедов, Бийол, Эджуке и Сигурдссон. Травмированы Фукс и Бистрович. В оборону был подписан Гайич, вернулся из «Базеля» Чалов.

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В первом контрольном матче лета армейцы уступили «Велесу» (0:2). В рамках «Кубка Матч Премьер» ЦСКА проиграл «Зениту» со счетом 0:3, после чего уступил «Пари НН» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.90, на ничью в основное время — 3.75, а на победу ЦСКА — 2.33.

В прошлом сезоне команды встречались трижды: в чемпионате победил «Сочи» (4:1 и 1:0), а в 1/8 финала Кубка были сильнее армейцы (2:1). Всего команды пересекались 7 раз — у победы у «Сочи», две — у ЦСКА.

Армейцы изнурены потерями и выглядят на сборах очень слабо, не забив ни одного мяча. У «Сочи» тоже есть потери, но масштаб иной. Прогнозируем, что «Сочи» не проиграет низовой матч. .