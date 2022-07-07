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    Добьётся ли успеха тбилисское «Динамо»?

    «Динамо» Тбилиси — «Пайде». Прогноз, ставка (к.1.91) на футбол, квалификация Лиги конференций, 7 июля 2022 года

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    «Динамо» Тбилисси — «Нефтчи» Агдам. Лига чемпионов
    В четверг, 7 июля в рамках первого матча первого отборочного раунда Лиги конференций встретятся тбилисское «Динамо» и эстонский клуб «Пайде». Начало игры — в 20:00 по мск. «Динамо» Тбилиси — «Пайде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Тбилиси

    Тбилисское «Динамо» к битве с эстонским «Пайде» подходит не в самом лучшем расположении духа. И это после крупного поражения от главного конкурента — «Динамо» Батуми (1:4) в центральном матче 20-го тура чемпионата Грузии.

    Столичные футболисты от лидера чемпионата отстают на 9 очков. При этом стоит отметить, что тбилиссцы отдали золотые медали «Динамо» Батуми в сезоне 2021.

    «Динамо» Тбилиси как серебряный призёр чемпионата представит Грузию в 1-м раунде квалификации Лиги конференций.

    Прошлый сезон команда провела в Лиге чемпионов. Положительного результата для себя не добились. «Динамо» потерпело поражение от азербайджанского «Нефтчи» (2:4 — по сумме двух встреч).

    «Пайде»

    В чемпионате Эстонии сезон тоже в самом разгаре. Клуб «Пайде» идёт на 4-й строчке в турнирной таблице. От бронзового «Нымме Калью» отставание составляет 6 очков.

    Как бронзовый призёр эстонский клуб сыграет в отборочном цикле Лиги конференций. Это уже будет третье участие «Пайде» в еврокубках.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В сезоне 21/22 «Пайде» в 1-м же раунде ЛК потерпел поражение от польской команды «Шленск» (1:4). Годом ранее был неудачный старт против литовского «Жальгириса» (0:2).

    Главное достижение клуба — победа в Кубке Эстонии. «Пайде» — действующие обладатели этого трофея.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают в этом матче предпочтение «Динамо». На победу грузинского клуба можно поставить с коэффициентом 1.24, тогда как на ничью — 5.55, а на успех «Пайде» — 11.00

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    Прогноз: у «Динамо» есть преимущество над соперником в виде международного опыта. А еще игра пройдёт в Грузии.

    Предлагаем сделать ставку на успех тбилисского «Динамо». Точнее на крупную победу клуба в три мяча.

    Ставка — тотал больше трёх за 1.91.

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    «Динамо» Тбилиси — «Пайде»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Добьётся ли успеха тбилисское «Динамо»?
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