«Динамо» Тбилиси
Тбилисское «Динамо» к битве с эстонским «Пайде» подходит не в самом лучшем расположении духа. И это после крупного поражения от главного конкурента — «Динамо» Батуми (1:4) в центральном матче 20-го тура чемпионата Грузии.
Столичные футболисты от лидера чемпионата отстают на 9 очков. При этом стоит отметить, что тбилиссцы отдали золотые медали «Динамо» Батуми в сезоне 2021.
«Динамо» Тбилиси как серебряный призёр чемпионата представит Грузию в 1-м раунде квалификации Лиги конференций.
Прошлый сезон команда провела в Лиге чемпионов. Положительного результата для себя не добились. «Динамо» потерпело поражение от азербайджанского «Нефтчи» (2:4 — по сумме двух встреч).
«Пайде»
В чемпионате Эстонии сезон тоже в самом разгаре. Клуб «Пайде» идёт на 4-й строчке в турнирной таблице. От бронзового «Нымме Калью» отставание составляет 6 очков.
Как бронзовый призёр эстонский клуб сыграет в отборочном цикле Лиги конференций. Это уже будет третье участие «Пайде» в еврокубках.
Все прогнозы на Лигу конференций
В сезоне 21/22 «Пайде» в 1-м же раунде ЛК потерпел поражение от польской команды «Шленск» (1:4). Годом ранее был неудачный старт против литовского «Жальгириса» (0:2).
Главное достижение клуба — победа в Кубке Эстонии. «Пайде» — действующие обладатели этого трофея.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают в этом матче предпочтение «Динамо». На победу грузинского клуба можно поставить с коэффициентом 1.24, тогда как на ничью — 5.55, а на успех «Пайде» — 11.00
Прогноз: у «Динамо» есть преимущество над соперником в виде международного опыта. А еще игра пройдёт в Грузии.
Предлагаем сделать ставку на успех тбилисского «Динамо». Точнее на крупную победу клуба в три мяча.
Ставка — тотал больше трёх за 1.91.