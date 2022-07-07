В четверг, 7 июля в рамках первого матча первого отборочного раунда Лиги конференций встретятся тбилисское «Динамо» и эстонский клуб «Пайде». Начало игры — в 20:00 по мск. «Динамо» Тбилиси — «Пайде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Тбилиси

Тбилисское «Динамо» к битве с эстонским «Пайде» подходит не в самом лучшем расположении духа. И это после крупного поражения от главного конкурента — «Динамо» Батуми (1:4) в центральном матче 20-го тура чемпионата Грузии.

Столичные футболисты от лидера чемпионата отстают на 9 очков. При этом стоит отметить, что тбилиссцы отдали золотые медали «Динамо» Батуми в сезоне 2021.

«Динамо» Тбилиси как серебряный призёр чемпионата представит Грузию в 1-м раунде квалификации Лиги конференций.

Прошлый сезон команда провела в Лиге чемпионов. Положительного результата для себя не добились. «Динамо» потерпело поражение от азербайджанского «Нефтчи» (2:4 — по сумме двух встреч).

«Пайде»

В чемпионате Эстонии сезон тоже в самом разгаре. Клуб «Пайде» идёт на 4-й строчке в турнирной таблице. От бронзового «Нымме Калью» отставание составляет 6 очков.

Как бронзовый призёр эстонский клуб сыграет в отборочном цикле Лиги конференций. Это уже будет третье участие «Пайде» в еврокубках.

Все прогнозы на Лигу конференций

В сезоне 21/22 «Пайде» в 1-м же раунде ЛК потерпел поражение от польской команды «Шленск» (1:4). Годом ранее был неудачный старт против литовского «Жальгириса» (0:2).

Главное достижение клуба — победа в Кубке Эстонии. «Пайде» — действующие обладатели этого трофея.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают в этом матче предпочтение «Динамо». На победу грузинского клуба можно поставить с коэффициентом 1.24, тогда как на ничью — 5.55, а на успех «Пайде» — 11.00

Прогноз: у «Динамо» есть преимущество над соперником в виде международного опыта. А еще игра пройдёт в Грузии.

Предлагаем сделать ставку на успех тбилисского «Динамо». Точнее на крупную победу клуба в три мяча.

Ставка — тотал больше трёх за 1.91.