ДАК
По итогам чемпионата Словакии прошлого сезона ДАК занял четвертую позицию, что позволило ему выйти в Лигу конференций.
Команда уступила в первенстве лишь «Словану» из Братиславы, «Ружомбероку» и «Спартаку» из Трнавы.
Новый розыгрыш словацкой лиги еще не началась, поэтому грядущая игра станет первой официальной в стартующей кампании.
Все прогнозы на Лигу конференций
Пока что коллектив провел три товарищеские встречи, в которых по разу выиграл, сыграл вничью и потерпел поражение.
«Клифтонвилл»
По итогам прошлого сезона «Клифтонвилл» не сумел выиграть титул, заняв вторую строчку с отставанием в один балл от чемпиона «Линфилда».
Это позволило команде сыграть в еврокубках, но не в Лиге чемпионов или Лиге Европы, а в Лиге конференций.
Новый розыгрыш чемпионата Ирландии стартует через более чем месяц, поэтому данный поединок будет первым официальным для клуба.
До сих пор коллектив проводил товарищеские встречи, каждый из которых — четыре — он проиграл. Общая разница мячей — 3:7.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.
Успех гостей оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 4,40.
Наши прогноз и ставка — ДАК выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,15.