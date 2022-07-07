В четверг, 7 июля в рамках первого матча первого отборочного раунда Лиги конференций встретятся словацкий ДАК и ирландский клуб «Клифтонвилл». Начало игры — в 21:30 по мск. ДАК — «Клифтонвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ДАК

По итогам чемпионата Словакии прошлого сезона ДАК занял четвертую позицию, что позволило ему выйти в Лигу конференций.

Команда уступила в первенстве лишь «Словану» из Братиславы, «Ружомбероку» и «Спартаку» из Трнавы.

Новый розыгрыш словацкой лиги еще не началась, поэтому грядущая игра станет первой официальной в стартующей кампании.

Все прогнозы на Лигу конференций

Пока что коллектив провел три товарищеские встречи, в которых по разу выиграл, сыграл вничью и потерпел поражение.

«Клифтонвилл»

По итогам прошлого сезона «Клифтонвилл» не сумел выиграть титул, заняв вторую строчку с отставанием в один балл от чемпиона «Линфилда».

Это позволило команде сыграть в еврокубках, но не в Лиге чемпионов или Лиге Европы, а в Лиге конференций.

Новый розыгрыш чемпионата Ирландии стартует через более чем месяц, поэтому данный поединок будет первым официальным для клуба.

До сих пор коллектив проводил товарищеские встречи, каждый из которых — четыре — он проиграл. Общая разница мячей — 3:7.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.

Успех гостей оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — ДАК выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,15.