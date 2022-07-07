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    Обыграет ли ДАК «Клифтонвилл»?

    ДАК — «Клифтонвилл». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, квалификация Лиги конференций, 7 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ДАК — «Клифтонвилл»
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    ДАК — фаворит матча
    В четверг, 7 июля в рамках первого матча первого отборочного раунда Лиги конференций встретятся словацкий ДАК и ирландский клуб «Клифтонвилл». Начало игры — в 21:30 по мск. ДАК — «Клифтонвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Июля 2022 года
    ДАК 1904
  • Лига конференций. Квалификация
    •  ДАК 1904 21:30 Клифтонвилл Клифтонвилл
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    ДАК

    По итогам чемпионата Словакии прошлого сезона ДАК занял четвертую позицию, что позволило ему выйти в Лигу конференций.

    Команда уступила в первенстве лишь «Словану» из Братиславы, «Ружомбероку» и «Спартаку» из Трнавы.

    Новый розыгрыш словацкой лиги еще не началась, поэтому грядущая игра станет первой официальной в стартующей кампании.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Пока что коллектив провел три товарищеские встречи, в которых по разу выиграл, сыграл вничью и потерпел поражение.

    «Клифтонвилл»

    По итогам прошлого сезона «Клифтонвилл» не сумел выиграть титул, заняв вторую строчку с отставанием в один балл от чемпиона «Линфилда».

    Это позволило команде сыграть в еврокубках, но не в Лиге чемпионов или Лиге Европы, а в Лиге конференций.

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  • Сегодня

    • Новый розыгрыш чемпионата Ирландии стартует через более чем месяц, поэтому данный поединок будет первым официальным для клуба.

    До сих пор коллектив проводил товарищеские встречи, каждый из которых — четыре — он проиграл. Общая разница мячей — 3:7.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.

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    Успех гостей оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — ДАК выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,15.

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    ДАК — «Клифтонвилл»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Обыграет ли ДАК «Клифтонвилл»?
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