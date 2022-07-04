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    Виктория вновь будет за «Расингом»?

    «Сармиенто» — «Расинг» Авельянеда. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Аргентины, 4 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сармиенто» — «Расинг» Авельянеда
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    «Расинг»
    В 6-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Сармиенто» дома сыграет против «Расинга» из Авельянеды. Поединок пройдет в ночь на 4 июля и начнется в полночь по мск. «Сармиенто» — «Расинг» Авельянеда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 04 Июля 2022 года
    Sarmiento
  • Аргентина. Примера
    •  Sarmiento 00:00 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда
  • Аргентина. Примера
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    «Сармиенто»

    «Сармиенто», который только в 2020 году вернулся в элиту аргентинского футбола, в прошлом сезоне финишировал лишь на третьем месте с конца в турнирной таблице.

    В текущем же первенстве «атлеты» пока выступают намного лучше, находясь в середине турнирной таблицы, имея в своем активе семь зачетных пунктов после пяти проведенных игр.

    Клуб из города Хунина в данном чемпионате по два раза побеждал и уступал, а также один поединок закончил мировым исходом, забил и пропустил по пять мячей.

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    В своей последней проведенной игре «Сармиенто» расписал выездную мировую с «Платенсе» 0:0, а туром ранее дома одолел «Патронато» со счетом 3:1.

    «Расинг» Авельянеда

    «Расинг» в минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины не блистал, заняв лишь 15 позиции в турнирной таблице среди 26 участников.

    В этом же первенстве коллектив Авельянеды с девятью зачетными пунктами идет на пятой позиции в турнирной таблице, уступая лидеру чемпионата четыре очка.

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    • В минувшем туре «академики» на своем поле разгромили аутсайдера «Альдосиви» со счетом 5:0, а немногим ранее потерпели гостевое фиаско от «Химнасия и Эсгрима» 1:3.

    Пока что в этом первенстве «Расинг» на своем поле только побеждал, а вот на выезде он только проигрывал.

    В противостоянии этих клубов побеждал только «Расинг», выиграв все четыре очных встречи, но три из них с минимальной разницей.

    Прогноз и ставка на «Сармиенто» — «Расинг» Авельянеда

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Расинга» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Сармиенто» дают — 3.82, ничья оценена — в 3.50.

    И хотя «Расинг» в этом чемпионате в гостях только проигрывал, но так как он сверхудачно играет против предстоящего противника, то ставим в данном сражении на викторию приезжего коллектива.

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    «Сармиенто» — «Расинг» Авельянеда: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на футбол. Виктория вновь будет за «Расингом»?
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