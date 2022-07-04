В 6-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Сармиенто» дома сыграет против «Расинга» из Авельянеды. Поединок пройдет в ночь на 4 июля и начнется в полночь по мск. «Сармиенто» — «Расинг» Авельянеда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сармиенто»

«Сармиенто», который только в 2020 году вернулся в элиту аргентинского футбола, в прошлом сезоне финишировал лишь на третьем месте с конца в турнирной таблице.

В текущем же первенстве «атлеты» пока выступают намного лучше, находясь в середине турнирной таблицы, имея в своем активе семь зачетных пунктов после пяти проведенных игр.

Клуб из города Хунина в данном чемпионате по два раза побеждал и уступал, а также один поединок закончил мировым исходом, забил и пропустил по пять мячей.

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В своей последней проведенной игре «Сармиенто» расписал выездную мировую с «Платенсе» 0:0, а туром ранее дома одолел «Патронато» со счетом 3:1.

«Расинг» Авельянеда

«Расинг» в минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины не блистал, заняв лишь 15 позиции в турнирной таблице среди 26 участников.

В этом же первенстве коллектив Авельянеды с девятью зачетными пунктами идет на пятой позиции в турнирной таблице, уступая лидеру чемпионата четыре очка.

В минувшем туре «академики» на своем поле разгромили аутсайдера «Альдосиви» со счетом 5:0, а немногим ранее потерпели гостевое фиаско от «Химнасия и Эсгрима» 1:3.

Пока что в этом первенстве «Расинг» на своем поле только побеждал, а вот на выезде он только проигрывал.

В противостоянии этих клубов побеждал только «Расинг», выиграв все четыре очных встречи, но три из них с минимальной разницей.

Прогноз и ставка на «Сармиенто» — «Расинг» Авельянеда

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Расинга» предлагают — 2.00.

На викторию «Сармиенто» дают — 3.82, ничья оценена — в 3.50.

И хотя «Расинг» в этом чемпионате в гостях только проигрывал, но так как он сверхудачно играет против предстоящего противника, то ставим в данном сражении на викторию приезжего коллектива.