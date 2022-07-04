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    «Цинциннати» снова проиграет «Революшн»?

    «Нью-Инглэнд Революшн» — «Цинциннати». Прогноз (к. 2.11), ставки на футбол, МЛС, 4 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Инглэнд Революшн» — «Цинциннати»
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    Адам Букса
    Матч регулярного сезона МЛС между «Нью-Инглэнд Революшн» и «Цинциннати» состоится 4 июля на «Джилетт» в Фоксборо. Начало в 02:30 мск. «Нью-Инглэнд Революшн» — «Цинциннати»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 04 Июля 2022 года

    «Нью-Инглэнд Революшн»

    Хозяева идут на седьмой позиции в таблице чемпионата, имея в своем активе 24 набранных пункта.

    После вылета из Кубка США команда не знает вкуса поражений и сейчас ее серия без них составляет 5 матчей — 3 ничьи и 2 победы.

    Июль выдался для «Нью-Инглэнд Революшн» ровным. Клуб одержал победы в матчах с «Миннесотой» и «Канзас-Сити». В обоих случаях счет был 2:1 в пользу «Революшн». Также отметим ничьи с «Орландо» (1:1) и «Ванкувером» (0:0).

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    В активе команды 6 побед и 6 ничьих, а также 5 поражений.

    «Цинциннати»

    У гостей те же 24 очка на счету, однако позиция на строчку выше. Команда набрала за отрезок сезона 7 побед, 3 ничьи и 7 поражений.

    «Цинциннати» провел в июне 3 матча и ни в одном из них не проиграл. Клуб разошелся миром с «Филадельфией» (1:1) и минимально выиграл у «Орландо». 30 числа была очень результативная ничья с «Нью-Йорком». Матч закончился со счетом 4:4.

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    • По выступлениям в гостях «Цинциннати» имеет третий показатель в Восточной конференции. За 9 матчей он набрал 14 очков.

    Представители штата Огайо не смогли выиграть в двух последних поединках на выезде.

    Прогноз и ставка

    «Нью-Инглэнд» выиграл недавний очный матч с «Цинциннати», который был выездным. Тогда «Революшн» забил 3 мяча, которых оказалось достаточно и игра закончилась со счетом 3:2.

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    В этом случае букмекеры считают хозяев фаворитами. На их победу они дают 1.61, тогда как на победу гости предлагают 5.20.

    «Революшн» выиграли 5 матчей с «Цинциннати» подряд. В последних трех они забивали не менее трех мячей. Рекомендуемая ставка на эту игру — победа хозяев и тотал больше 2.5.

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    «Нью-Инглэнд Революшн» — «Цинциннати»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на футбол. «Цинциннати» снова проиграет «Революшн»?
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