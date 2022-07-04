«Нью-Инглэнд Революшн»
Хозяева идут на седьмой позиции в таблице чемпионата, имея в своем активе 24 набранных пункта.
После вылета из Кубка США команда не знает вкуса поражений и сейчас ее серия без них составляет 5 матчей — 3 ничьи и 2 победы.
Июль выдался для «Нью-Инглэнд Революшн» ровным. Клуб одержал победы в матчах с «Миннесотой» и «Канзас-Сити». В обоих случаях счет был 2:1 в пользу «Революшн». Также отметим ничьи с «Орландо» (1:1) и «Ванкувером» (0:0).
В активе команды 6 побед и 6 ничьих, а также 5 поражений.
«Цинциннати»
У гостей те же 24 очка на счету, однако позиция на строчку выше. Команда набрала за отрезок сезона 7 побед, 3 ничьи и 7 поражений.
«Цинциннати» провел в июне 3 матча и ни в одном из них не проиграл. Клуб разошелся миром с «Филадельфией» (1:1) и минимально выиграл у «Орландо». 30 числа была очень результативная ничья с «Нью-Йорком». Матч закончился со счетом 4:4.
По выступлениям в гостях «Цинциннати» имеет третий показатель в Восточной конференции. За 9 матчей он набрал 14 очков.
Представители штата Огайо не смогли выиграть в двух последних поединках на выезде.
Прогноз и ставка
«Нью-Инглэнд» выиграл недавний очный матч с «Цинциннати», который был выездным. Тогда «Революшн» забил 3 мяча, которых оказалось достаточно и игра закончилась со счетом 3:2.
В этом случае букмекеры считают хозяев фаворитами. На их победу они дают 1.61, тогда как на победу гости предлагают 5.20.
«Революшн» выиграли 5 матчей с «Цинциннати» подряд. В последних трех они забивали не менее трех мячей. Рекомендуемая ставка на эту игру — победа хозяев и тотал больше 2.5.