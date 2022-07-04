В матче регулярного чемпионата МЛС сойдутся «Миннесота Юнайтед» и «Реал Солт-Лейк». Поединок назначен на 4 июля 02:30 мск. «Миннесота Юнайтед» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота Юнайтед»

Хозяева располагаются в середине таблицы Западной конференции. В 17 матчах они набрали 21 очко и занимают 10-ю позицию.

До прошлого тура «Миннесота» имела неудачную серию до четырех выступлений подряд. При этом если учитывать Кубок США, тогда серия поражений составляла четыре матча.

В МЛС «Юнайтед» проиграли «Нью-Йорк Сити» (0:1), «Революшн» (1:2) и «Майами» (1:2). В Кубке США команда уступила более слабому сопернику из низших дивизионов «Юнион Омахе» (1:2).

Все прогнозы на футбол

В последнем туре американского первенства коллектив переиграл на выезде «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:2).

«Реал Солт-Лейк»

«Красно-синие» занимают третью строчку турнирной таблицы Западной конференции МЛС набрав 29 очков за 17 сыгранных матчей. Команда смогла забить в ворота соперников 20 голов, а в свои пропустила — 19.

Гости этого матча в нынешнем розыгрыше МЛС провели 5 ничейных поединков, 4 раза проиграли свои соперникам, и 8 раз смогли одержать победы.

В последнем туре «Реал Солт-Лейк» сыграл на своем поле вничью 0:0 с «Коламбус Крю» после победы над «Сан-Хосе Эртквейкс» 2:0.

Ранее обыграть «красно-синие» смогли таких соперников как «Хьюстон Динамо» (3:0), «Монреаль» (2:1), «Остин ФК» (2:1) и уступили «Ванкуверу» (1:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.