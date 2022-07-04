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    Справится ли «Реал Солт-Лейк» с «Миннесотой Юнайтед»?

    «Миннесота Юнайтед» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз (к. 2.45), ставки на футбол, МЛС, 4 июля 2022 года

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    «Реал Солт-Лейк» идет на третьем месте
    В матче регулярного чемпионата МЛС сойдутся «Миннесота Юнайтед» и «Реал Солт-Лейк». Поединок назначен на 4 июля 02:30 мск. «Миннесота Юнайтед» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 04 Июля 2022 года
    Миннесота Юнайтед
  • США. MLS
    •  Миннесота Юнайтед 03:00 Реал Солт Лэйк Реал Солт Лэйк
  • Солт-Лэйк Сити
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    «Миннесота Юнайтед»

    Хозяева располагаются в середине таблицы Западной конференции. В 17 матчах они набрали 21 очко и занимают 10-ю позицию.

    До прошлого тура «Миннесота» имела неудачную серию до четырех выступлений подряд. При этом если учитывать Кубок США, тогда серия поражений составляла четыре матча.

    В МЛС «Юнайтед» проиграли «Нью-Йорк Сити» (0:1), «Революшн» (1:2) и «Майами» (1:2). В Кубке США команда уступила более слабому сопернику из низших дивизионов «Юнион Омахе» (1:2).

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    В последнем туре американского первенства коллектив переиграл на выезде «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:2).

    «Реал Солт-Лейк»

    «Красно-синие» занимают третью строчку турнирной таблицы Западной конференции МЛС набрав 29 очков за 17 сыгранных матчей. Команда смогла забить в ворота соперников 20 голов, а в свои пропустила — 19.

    Гости этого матча в нынешнем розыгрыше МЛС провели 5 ничейных поединков, 4 раза проиграли свои соперникам, и 8 раз смогли одержать победы.

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  • 28/06/2022

    • В последнем туре «Реал Солт-Лейк» сыграл на своем поле вничью 0:0 с «Коламбус Крю» после победы над «Сан-Хосе Эртквейкс» 2:0.

    Ранее обыграть «красно-синие» смогли таких соперников как «Хьюстон Динамо» (3:0), «Монреаль» (2:1), «Остин ФК» (2:1) и уступили «Ванкуверу» (1:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.

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    «Миннесота Юнайтед» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на футбол. Справится ли «Реал Солт-Лейк» с «Миннесотой Юнайтед»?
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