В понедельник, 4 июля, московский ЦСКА сыграет с «Пари НН» в матче «Кубка Матч Премьер». Начало встречи на «ВЭБ Арене» в Москве — в 20:00 мск. ЦСКА — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Московские армейцы финишировали на пятом месте в таблице РПЛ, в последних турах уступив на выезде «Краснодару» (0:1) и на своем поле разгромив «Ростов» (4:0).

После этого руководство ЦСКА рассталось с тренировавшим команду Алексеем Березуцким (а заодно и с помогавшим ему Василием), вместо которого из «Сочи» пришел со своим штабом Владимир Федотов.

Также ЦСКА покинули Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Юсуф Языджи. Не исключен отъезд травмированного Бруно Фукса. В оборону был подписан Милан Гайич.

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В первом контрольном матче летом армейцы уступили «Велесу» (0:2). В стартовом матче «Кубка Матч Премьер» ЦСКА проиграл «Зениту» со счетом 0:3.

«Нижний Новгород»

Нижегородцы лишь в последнем туре сумели сохранить прописку в РПЛ, заняв 11 место с 33 очками. В последних турах команда в гостях сыграла вничью с «Сочи» (0:0) и дома одолела неосновной состав «Зенита» (1:0).

Контракт с Александром Кержаковым не был продлен, его место 14 июня занял Михаил Галактионов, а команда сменила название на «Пари НН».

Новичков Премьер-лиги летом покинул арендованный Кирилл Кравцов, усилил состав нижегородцев нападающий Вячеслав Кротов и полузащитник Дмитрий Рыбчинский.

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В первом матче «Кубка Матч Премьер» нижегородцы по пенальти уступили «Зениту» (1:1, 3:5 по пенальти). Во втором туре нижегородцы также уступили «Сочи» — 1:1 (2:4).

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.57, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Пари НН» — 5.40.

За последние два года команды встречались 4 раза — два в рамках РПЛ и два в товарищеских матчах. Армейцы одержали 4 победы — 2:1, 2:0, 1:0, 2:0.

Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет низовой матч. .