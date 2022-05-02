ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Золотая серия из четырех титулов. «Зенит» снова выиграл РПЛ Юрген Клопп«Ливерпуль» продлил Клоппа: Четыре вещи, которые стоит ожидать Лука Модрич Ла Лига. «Реал» — чемпион, «Барселона» принимает «Мальорку», «Бетис» едет в гости к «Хетафе»
  • 00:18
    • «Атлетик» дома обыграл «Атлетико»
  • 21:39
    • «Ман Сити» забил четыре мяча «Лидсу»
  • 21:34
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» и стал чемпионом РПЛ
  • 00:32
    • «Ренн» выиграл у «Сент-Этьена»
  • 23:50
    • «Лацио» в голевом поединке обыграл «Специю»
  • 22:04
    • «Валенсия» в меньшинстве не удержала победу над «Леванте»
  • 19:32
    • «Реал» разгромил «Эспаньол» и стал чемпионом Ла Лиги
    Все новости спорта

    Удержится ли «Бетис» на пятом месте?

    «Хетафе» — «Бетис». Прогноз (к. 3.75) и ставки на футбол, чемпионат Испании, 2 мая 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Хетафе Прогнозы на Бетис Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Бетис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бетис» продолжает борьбу за зону ЛЧ
    «Хетафе» сыграет на своем поле против «Бетиса» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 мая на «Колисеум Альфонсо», начало — в 22:00 мск. «Хетафе» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 02 Мая 2022 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 22:00 Бетис Бетис
  • Севилья
    •

    «Хетафе»

    «Синие» занимают 15-е место в турнирной таблице Примеры набрав 35 очков. От зоны вылета команду отделяет всего 5 баллов.

    За последние 11 матчей во всех турнирах «Хетафе» 3 раза смог обыграть своих оппонентов, 4 раза терпел поражения и 4 раза сыграл вничью.

    Коэффициенты матча Хетафе — Бетис

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.60
  • Ставка
    •

    За очень долгое время «синие» лишь два раза смогли выиграть в Примере: три тура назад в матче с «Мальоркой» (1:0) и прошлом туре — у «Сельты» (2:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Между этими поединками «Хетафе» на выезде проиграл «Реалу» (0:2), а после на домашней арене уступил «Вильярреалу» (1:2).

    «Бетис»

    В чемпионате страны «зелено-белые» еще претендуют на Лигу чемпионов. Сейчас они идут на пятом месте с отставанием в четыре очка от четвертой строки.

    В прошлом туре «Бетис» в рамках Примеры в родных стенах уступил «Эльче» со счетом 0:1, тем самым прервав свою 6-матчевую серию без фиаско.

  • Топ-10 лучших атакующих команд сезона
  • У этих клубов есть привычка портить жизнь защите любого соперника
  • 28/04/2022

    • Это поражение — единственное для севильцев в последних восьми поединках во всех турнирах.

    В своем последнем матче андалузцы обыграли «Валенсию» (1:1) по пенальти в финале Кубка Испании, поэтому подходят к игре в хорошем настроении.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — «Бетис» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Андреесу — Коллинс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Астана — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Калинина — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Труа — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Руне — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эльче — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атырау — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Краинович — Изнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хетафе» — «Бетис»: прогноз, ставка (3.75), статистика, коэффициенты матча 02.05.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Бетис» на пятом месте?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры