«Хетафе»
«Синие» занимают 15-е место в турнирной таблице Примеры набрав 35 очков. От зоны вылета команду отделяет всего 5 баллов.
За последние 11 матчей во всех турнирах «Хетафе» 3 раза смог обыграть своих оппонентов, 4 раза терпел поражения и 4 раза сыграл вничью.
Коэффициенты матча Хетафе — Бетис
За очень долгое время «синие» лишь два раза смогли выиграть в Примере: три тура назад в матче с «Мальоркой» (1:0) и прошлом туре — у «Сельты» (2:0).
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Между этими поединками «Хетафе» на выезде проиграл «Реалу» (0:2), а после на домашней арене уступил «Вильярреалу» (1:2).
«Бетис»
В чемпионате страны «зелено-белые» еще претендуют на Лигу чемпионов. Сейчас они идут на пятом месте с отставанием в четыре очка от четвертой строки.
В прошлом туре «Бетис» в рамках Примеры в родных стенах уступил «Эльче» со счетом 0:1, тем самым прервав свою 6-матчевую серию без фиаско.
Это поражение — единственное для севильцев в последних восьми поединках во всех турнирах.
В своем последнем матче андалузцы обыграли «Валенсию» (1:1) по пенальти в финале Кубка Испании, поэтому подходят к игре в хорошем настроении.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62
Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — «Бетис» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,75.