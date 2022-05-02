«Хетафе» сыграет на своем поле против «Бетиса» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 мая на «Колисеум Альфонсо», начало — в 22:00 мск. «Хетафе» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

«Синие» занимают 15-е место в турнирной таблице Примеры набрав 35 очков. От зоны вылета команду отделяет всего 5 баллов.

За последние 11 матчей во всех турнирах «Хетафе» 3 раза смог обыграть своих оппонентов, 4 раза терпел поражения и 4 раза сыграл вничью.

Коэффициенты матча Хетафе — Бетис 1 2.85 X 3.15 2 2.60 Ставка

За очень долгое время «синие» лишь два раза смогли выиграть в Примере: три тура назад в матче с «Мальоркой» (1:0) и прошлом туре — у «Сельты» (2:0).

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Между этими поединками «Хетафе» на выезде проиграл «Реалу» (0:2), а после на домашней арене уступил «Вильярреалу» (1:2).

«Бетис»

В чемпионате страны «зелено-белые» еще претендуют на Лигу чемпионов. Сейчас они идут на пятом месте с отставанием в четыре очка от четвертой строки.

В прошлом туре «Бетис» в рамках Примеры в родных стенах уступил «Эльче» со счетом 0:1, тем самым прервав свою 6-матчевую серию без фиаско.

Это поражение — единственное для севильцев в последних восьми поединках во всех турнирах.

В своем последнем матче андалузцы обыграли «Валенсию» (1:1) по пенальти в финале Кубка Испании, поэтому подходят к игре в хорошем настроении.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62

Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — «Бетис» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,75.