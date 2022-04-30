ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лейпциг» — «Рейнджерс»Перебодали. «Лейпциг» с трудом, но вскрыл шотландский «автобус» Лоренцо ПеллегриниПротивостояние, в котором ничего еще не понятно. «Лестер» и «Рома» сохраняют интригу до самого конца Мохамед Салах и Садио МанеТоп-10 лучших атакующих команд сезона
  • 23:54
    • «Вест Хэм» уступил «Айнтрахту» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
  • 23:51
    • «Лейпциг» вырвал победу у «Рейнджерс» в первом полуфинале ЛЕ
  • 23:42
    • Гол Роналду позволил МЮ избежать очередного поражения в АПЛ
    Все новости спорта

    «Бёрнли» не отдаст победу в этом матче

    «Уотфорд» — «Бёрнли». Прогноз, ставка (к. 2.81) на футбол, Премьер-лига Англии, 30 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Бернли Прогнозы на Уотфорд Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Бёрнли»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джеймс Тарковски
    «Уотфорд» на своём поле сыграет против «Бёрнли» в рамках 35-го тура АПЛ. Матч состоится 30 апреля, начало — 17:00 (мск). «Уотфорд» — «Бёрнли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Апреля 2022 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 17:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
    •

    «Уотфорд»

    «Шершни» никак не могут выбраться из зоны вылета и занимают 19-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 22 очка. От безопасной 17-й строчки команду отделяет 9 баллов.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Уотфорд» 2 раза порадовал болельщиков победами, 1 раз сыграл вничью и 7 раз проиграл своим соперникам.

    Коэффициенты матча Уотфорд — Бёрнли

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    В АПЛ «Уотфорд» смог одержать последнюю победу ещё 4 тура назад в матче против «Саутгемптона», которого переиграл на выезде со счётом 1:2. А после этого команда снова впала в кризис.

    Все прогнозы на футбол

    И в последних турах чемпионата без шансов проиграла таким соперникам — «Ливерпулю» (2:0), «Лидсу» (0:3), «Брентфорду» (1:2) и «Манчестер Сити» (5:1).

    «Бёрнли»

    «Бордовые» смогли вырваться из зоны вылета и заняли безопасное 17-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 31 очко. Расположившийся ниже «Эвертон» имеет в своём активе на 2 балла меньше.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Бёрнли» 2 раза сыграл вничью, 3 раза порадовал болельщиков победами и 5 раз проиграл своим соперникам.

  • Анти-Моуринью или Недо-Гвардиола? Кто такой Эрик тен Хаг
  • Тактический профайл нового тренера «Манчестер Юнайтед»
  • 27/04/2022

    • «Бордовые» в отличии от своего соперника, наоборот, взяли себя в руки и за последние туры АПЛ лишь раз потерпели поражение в матче против «Норвича» (2:0), а после него был ничейный поединок с «Вест Хэмом», который завершился со счётом 1:1.

    А два последние тура чемпионата Англии «Бёрнли» радовал болельщиков победами над «Саутгемптоном» (2:0) и «Вулверхэмптоном» (1:0) на домашней арене.

    Прогноз и ставка

    На победу «Уотфорда» в этом матче можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а победу «Бёрнли» — за 2.81.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз — В этом матче букмекеры не выделяют явного фаворита, но «Бёрнли» сейчас находится в явно лучшей форме и имеет все шансы сохранить прописку в АПЛ. А вот «Уотфорд» уже вроде как смирился со своим вылетом и не показывает никаких результатов. Поэтому «бордовые» смогут вырвать победу у своего демотивированного соперника.

    Ставка — Победа «Бёрнли» за 2.81.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Миннесота — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Колорадо — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Даллас Маверикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ванкувер — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Бондар — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кецманович — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Стивенс — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Руд
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Потапова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Карабах — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Руне — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нефтчи — Зиря
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Уотфорд» — «Бёрнли»: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. «Бёрнли» не отдаст победу в этом матче
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры