«Уотфорд» на своём поле сыграет против «Бёрнли» в рамках 35-го тура АПЛ. Матч состоится 30 апреля, начало — 17:00 (мск). «Уотфорд» — «Бёрнли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

«Шершни» никак не могут выбраться из зоны вылета и занимают 19-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 22 очка. От безопасной 17-й строчки команду отделяет 9 баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Уотфорд» 2 раза порадовал болельщиков победами, 1 раз сыграл вничью и 7 раз проиграл своим соперникам.

Коэффициенты матча Уотфорд — Бёрнли 1 2.65 X 3.30 2 2.70 Ставка

В АПЛ «Уотфорд» смог одержать последнюю победу ещё 4 тура назад в матче против «Саутгемптона», которого переиграл на выезде со счётом 1:2. А после этого команда снова впала в кризис.

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И в последних турах чемпионата без шансов проиграла таким соперникам — «Ливерпулю» (2:0), «Лидсу» (0:3), «Брентфорду» (1:2) и «Манчестер Сити» (5:1).

«Бёрнли»

«Бордовые» смогли вырваться из зоны вылета и заняли безопасное 17-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 31 очко. Расположившийся ниже «Эвертон» имеет в своём активе на 2 балла меньше.

За последние 10 игр во всех турнирах «Бёрнли» 2 раза сыграл вничью, 3 раза порадовал болельщиков победами и 5 раз проиграл своим соперникам.

«Бордовые» в отличии от своего соперника, наоборот, взяли себя в руки и за последние туры АПЛ лишь раз потерпели поражение в матче против «Норвича» (2:0), а после него был ничейный поединок с «Вест Хэмом», который завершился со счётом 1:1.

А два последние тура чемпионата Англии «Бёрнли» радовал болельщиков победами над «Саутгемптоном» (2:0) и «Вулверхэмптоном» (1:0) на домашней арене.

Прогноз и ставка

На победу «Уотфорда» в этом матче можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а победу «Бёрнли» — за 2.81.

Прогноз — В этом матче букмекеры не выделяют явного фаворита, но «Бёрнли» сейчас находится в явно лучшей форме и имеет все шансы сохранить прописку в АПЛ. А вот «Уотфорд» уже вроде как смирился со своим вылетом и не показывает никаких результатов. Поэтому «бордовые» смогут вырвать победу у своего демотивированного соперника.

Ставка — Победа «Бёрнли» за 2.81.