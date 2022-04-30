30 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» примет «Эспаньол» в рамках матча 34 тура испанской Примеры. Встреча назначена на 17:15 по мск. «Реал» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

После фиаско на «Этихаде» «Реал» должен быть злым. Напомним, что коллектив Карло Анчелотти проиграл «Манчестер Сити» 3:4.

Кроме злости у «сливочных» и хорошая серия в чемпионате. Они выиграли 4 матча подряд. Конечно, без ошибок не обошлось. Тем не менее за последние туры хозяева разобрались с «Сельтой» (3:1), «Севильей» (3:2) и «Осасуной» (3:1).

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Эспаньол 1 1.50 X 4.30 2 6.60 Ставка

Последнее поражение в Примере у «Реала» было на «Сантьяго Бернабеу» от «Барселоны», когда мадридцы проиграли 0:4. Однако этот результат не повлиял на исход сезона. Клуб все равно получил свой титул, так как имеет 78 очков и отрыв от «Барсы» в 15 пунктов.

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Травмированы у «галактикос» Мариано Диас, Лука Йович и Эден Азар.

«Эспаньол»

«Эспаньол» занимает 13 место. Он набрал 39 очков за 33 поединка чемпионата, имея 10 побед, 14 поражений и 9 ничьих.

«Попугаи» подошли к матчу с лидером при двух поражениях подряд, которые они получили от «Атлетико» (1:2) и «Райо Вальекано» (0:1).

Последнюю победу «Эспаньол» одержал два тура назад, когда на своем поле в Барселоне минимально выиграл у «Сельты». Это была первая победа за последние 4 тура для гостей.

Из-за травмы матч пропустит защитник Оскар Жил.

Прогноз и ставка

В чемпионате у «Реала» порядок, поэтому букмекеры дают 1.42 на его победу. У «Эспаньола» коэффициент составляет 6.20. На мировую можно поставить с коэффициентом 4.60.

Для того, чтобы досрочно получить титул, «Реалу» необходимо набрать еще 4 очка. Победа в этом матче приблизит «галактикос» к цели.

Учитывая, что «Реал» выиграл 4 матча в Примере подряд и во всех случаях тотал был выше 2.5, рекомендуем взять двойной исход с победой хозяев и тотал больше 2.5 за 2.08.