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    «Реал» еще на шаг станет ближе к титулу?

    «Реал» — «Эспаньол». Прогноз (к. 2.08), ставки на футбол, Примера, 30 апреля 2022 года

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    Карим Бензема
    30 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» примет «Эспаньол» в рамках матча 34 тура испанской Примеры. Встреча назначена на 17:15 по мск. «Реал» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Апреля 2022 года
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    «Реал»

    После фиаско на «Этихаде» «Реал» должен быть злым. Напомним, что коллектив Карло Анчелотти проиграл «Манчестер Сити» 3:4.

    Кроме злости у «сливочных» и хорошая серия в чемпионате. Они выиграли 4 матча подряд. Конечно, без ошибок не обошлось. Тем не менее за последние туры хозяева разобрались с «Сельтой» (3:1), «Севильей» (3:2) и «Осасуной» (3:1).

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Эспаньол

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.60
  • Ставка
    •

    Последнее поражение в Примере у «Реала» было на «Сантьяго Бернабеу» от «Барселоны», когда мадридцы проиграли 0:4. Однако этот результат не повлиял на исход сезона. Клуб все равно получил свой титул, так как имеет 78 очков и отрыв от «Барсы» в 15 пунктов.

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    Травмированы у «галактикос» Мариано Диас, Лука Йович и Эден Азар.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» занимает 13 место. Он набрал 39 очков за 33 поединка чемпионата, имея 10 побед, 14 поражений и 9 ничьих.

    «Попугаи» подошли к матчу с лидером при двух поражениях подряд, которые они получили от «Атлетико» (1:2) и «Райо Вальекано» (0:1).

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  • 27/04/2022

    • Последнюю победу «Эспаньол» одержал два тура назад, когда на своем поле в Барселоне минимально выиграл у «Сельты». Это была первая победа за последние 4 тура для гостей.

    Из-за травмы матч пропустит защитник Оскар Жил.

    Прогноз и ставка

    В чемпионате у «Реала» порядок, поэтому букмекеры дают 1.42 на его победу. У «Эспаньола» коэффициент составляет 6.20. На мировую можно поставить с коэффициентом 4.60.

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    Для того, чтобы досрочно получить титул, «Реалу» необходимо набрать еще 4 очка. Победа в этом матче приблизит «галактикос» к цели.

    Учитывая, что «Реал» выиграл 4 матча в Примере подряд и во всех случаях тотал был выше 2.5, рекомендуем взять двойной исход с победой хозяев и тотал больше 2.5 за 2.08.

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    «Реал» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. «Реал» еще на шаг станет ближе к титулу?
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