«Реал»
После фиаско на «Этихаде» «Реал» должен быть злым. Напомним, что коллектив Карло Анчелотти проиграл «Манчестер Сити» 3:4.
Кроме злости у «сливочных» и хорошая серия в чемпионате. Они выиграли 4 матча подряд. Конечно, без ошибок не обошлось. Тем не менее за последние туры хозяева разобрались с «Сельтой» (3:1), «Севильей» (3:2) и «Осасуной» (3:1).
Коэффициенты матча Реал Мадрид — Эспаньол
Последнее поражение в Примере у «Реала» было на «Сантьяго Бернабеу» от «Барселоны», когда мадридцы проиграли 0:4. Однако этот результат не повлиял на исход сезона. Клуб все равно получил свой титул, так как имеет 78 очков и отрыв от «Барсы» в 15 пунктов.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Травмированы у «галактикос» Мариано Диас, Лука Йович и Эден Азар.
«Эспаньол»
«Эспаньол» занимает 13 место. Он набрал 39 очков за 33 поединка чемпионата, имея 10 побед, 14 поражений и 9 ничьих.
«Попугаи» подошли к матчу с лидером при двух поражениях подряд, которые они получили от «Атлетико» (1:2) и «Райо Вальекано» (0:1).
Последнюю победу «Эспаньол» одержал два тура назад, когда на своем поле в Барселоне минимально выиграл у «Сельты». Это была первая победа за последние 4 тура для гостей.
Из-за травмы матч пропустит защитник Оскар Жил.
Прогноз и ставка
В чемпионате у «Реала» порядок, поэтому букмекеры дают 1.42 на его победу. У «Эспаньола» коэффициент составляет 6.20. На мировую можно поставить с коэффициентом 4.60.
Для того, чтобы досрочно получить титул, «Реалу» необходимо набрать еще 4 очка. Победа в этом матче приблизит «галактикос» к цели.
Учитывая, что «Реал» выиграл 4 матча в Примере подряд и во всех случаях тотал был выше 2.5, рекомендуем взять двойной исход с победой хозяев и тотал больше 2.5 за 2.08.