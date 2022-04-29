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    «Страсбург» обыграет «ПСЖ» с крупным счетом?

    «Страсбург» — «ПСЖ». Прогноз (к. 3.44) и ставки на чемпионат Франции 29 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «ПСЖ»
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    «ПСЖ» проиграл три из пяти предыдущих матчей на выезде в Лиге 1
    «Пари Сен-Жермен» сыграет на выезде против «Страсбурга» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 22:00 мск. «Страсбург» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Апреля 2022 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Страсбург»

    «Страсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1 после 34-х сыгранных матчей, в которых набрал 56 очков.

    «Страсбург» совсем недавно был одним из главных претендентов на третью путевку в Лигу чемпионов, но после апрельских матчей ситуация стала заметно сложнее.

    Коэффициенты матча Страсбург — ПСЖ

  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

    В прошлом туре команда Жюльена Стефана проиграла на поле «Лилля» (0:1). Кроме того, «Страсбург» потерял очки в матчах против «Лиона» и «Труа» — эти встречи завершились вничью.

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    Но были и позитивные моменты. Прежде всего, это домашние победы над очень сильными «Лансом» и «Ренном». К слову, «Страсбург» потерпел лишь два поражения на своем поле в текущем чемпионате Франции.

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» тем временем уже чемпион. «Париж» досрочно завоевал титул после домашней ничьей с «Лансом» (1:1).

    С одной стороны, это успех, но есть ощущение, что в «ПСЖ» восприняли это событие без особой радости. Как ни крути, а главной целью клуба была победа в Лиге чемпионов.

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    • Впрочем, несмотря на явно не самое боевое настроение, все равно нельзя не отметить, что «ПСЖ» здорово провел апрельскую часть дистанции. После мартовского поражения от «Монако» команда Маурисио Почеттино одержала четыре победы подряд и только после этого слегка расслабилась в матче с «Лансом».

    «ПСЖ» проиграл три из пяти предыдущих матчей на выезде в Лиге 1.

    Прогноз и ставка

    На «Страсбург» в этом матче можно поставить за 3.44, ничью букмекеры предлагают за 3.72, а победу «ПСЖ» — за 2.26.

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    Сложно сказать, откуда звездам «ПСЖ» брать мотивацию на оставшиеся матчи. Неймар и Месси не очень-то бегали даже в недавнем матче с «Лансом», который почти весь второй тайм провел вдесятером. Бразилец и аргентинец, в основном, передвигались по полю пешком.

    Так что, возможно, для «Страсбурга» будет даже лучше, если «Париж» будет играть основным составом, часть из которого банально ждет отпуска.

    Ставка — победа «Страсбурга» за 3.44. «ПСЖ» с большим трудом даются гостевые матчи против заряженных соперников из верхней части таблицы.

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    «Страсбург» — «ПСЖ»: прогноз, ставка (3.44), статистика, коэффициенты матча 29.04.2022. Прогнозы на футбол. «Страсбург» обыграет «ПСЖ» с крупным счетом?
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