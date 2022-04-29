В Лондоне на стадионе «Киан Принс Фаундэйшн» в стартовом матче 45-го тура Чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс» сыграет против «Шеффилд Юнайтед». Поединок намечен на 29 апреля, начало — в 21:45 по мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куинз Парк Рейнджерс»

«Куинз Парк Рейнджерс» уже не сможет зацепиться за плей-офф. За два тура до финиша он расположился в турнирной таблице на 11 позиции, уступая шесть баллов шестой строке и имеет отрицательную разницу мячей.

«Обручи» финишный отрезок первенства полностью провалили, проиграв шесть матчей из восьми последних при одной победе и одном мировом исходе.

К данной же игре «Куинз Парк Рейнджерс» подходит после гостевого фиаско от «Сток Сити» со счетом 0:1, а перед этим они смог набрать четыре пункта в двух проведенных играх.

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КПР смог выиграть свою последнюю домашнюю игру, но перед этим трижды подряд уступал в родных стенах. До этой же серии он имел длительную беспроигрышный период дома.

«Шеффилд Юнайтед»

С 69 зачетными пунктами «Шеффилд Юнайтед» находится на шестой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Однако седьмую строку коллектив опережает всего на три балла.

«Клинки» очень неровно проводят концовку чемпионата, чередую победы с поражениями и ничейными исходами. Так, за семь последних встреч они трижды победили, а также по два раза уступали и расписывали мировые.

В своей последней проведенной игре команда на своей территории смогла минимально выиграть у «Кардиффа» со счетом 1:0, а туром ранее она поделила очки на выезде с «Бристоль Сити» 1:1.

Сейчас у «Шеффилд Юнайтед» 6-матчевая безвыигрышная выездная серия, в которой коллектив три матча проиграл и столько же свела вничью.

Отметим, что «Шеффилд Юнайтед» выиграл у КПР в последних четырех очных поединках, в том числе и в первом круге дома — 1:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Шеффилд Юнайтед» — 1.97, победа «Куинз Парк Рейнджерс» — 3.88, ничья — 3.70.

Скорее всего, «клинки» будут нацелены в этой игре не проиграть, чтобы остаться в зоне плей-офф. Поэтому гости должны сыграть строго от обороны, что и скажется на результативности поединка.