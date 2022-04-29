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    «Клинки» будут рады и мировой

    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, Чемпионшип, 29 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Куинз Парк Рейнджерс» — «Шеффилд Юнайтед»
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    «Шеффилд Юнайтед»
    В Лондоне на стадионе «Киан Принс Фаундэйшн» в стартовом матче 45-го тура Чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс» сыграет против «Шеффилд Юнайтед». Поединок намечен на 29 апреля, начало — в 21:45 по мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Апреля 2022 года
    Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Куинз Парк Рейнджерс 21:45 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
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    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» уже не сможет зацепиться за плей-офф. За два тура до финиша он расположился в турнирной таблице на 11 позиции, уступая шесть баллов шестой строке и имеет отрицательную разницу мячей.

    «Обручи» финишный отрезок первенства полностью провалили, проиграв шесть матчей из восьми последних при одной победе и одном мировом исходе.

    К данной же игре «Куинз Парк Рейнджерс» подходит после гостевого фиаско от «Сток Сити» со счетом 0:1, а перед этим они смог набрать четыре пункта в двух проведенных играх.

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    КПР смог выиграть свою последнюю домашнюю игру, но перед этим трижды подряд уступал в родных стенах. До этой же серии он имел длительную беспроигрышный период дома.

    «Шеффилд Юнайтед»

    С 69 зачетными пунктами «Шеффилд Юнайтед» находится на шестой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Однако седьмую строку коллектив опережает всего на три балла.

    «Клинки» очень неровно проводят концовку чемпионата, чередую победы с поражениями и ничейными исходами. Так, за семь последних встреч они трижды победили, а также по два раза уступали и расписывали мировые.

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    • В своей последней проведенной игре команда на своей территории смогла минимально выиграть у «Кардиффа» со счетом 1:0, а туром ранее она поделила очки на выезде с «Бристоль Сити» 1:1.

    Сейчас у «Шеффилд Юнайтед» 6-матчевая безвыигрышная выездная серия, в которой коллектив три матча проиграл и столько же свела вничью.

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    Отметим, что «Шеффилд Юнайтед» выиграл у КПР в последних четырех очных поединках, в том числе и в первом круге дома — 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Шеффилд Юнайтед» — 1.97, победа «Куинз Парк Рейнджерс» — 3.88, ничья — 3.70.

    Скорее всего, «клинки» будут нацелены в этой игре не проиграть, чтобы остаться в зоне плей-офф. Поэтому гости должны сыграть строго от обороны, что и скажется на результативности поединка.

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    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 29.04.2022. Прогнозы на футбол. «Клинки» будут рады и мировой
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