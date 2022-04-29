«Куинз Парк Рейнджерс»
«Куинз Парк Рейнджерс» уже не сможет зацепиться за плей-офф. За два тура до финиша он расположился в турнирной таблице на 11 позиции, уступая шесть баллов шестой строке и имеет отрицательную разницу мячей.
«Обручи» финишный отрезок первенства полностью провалили, проиграв шесть матчей из восьми последних при одной победе и одном мировом исходе.
К данной же игре «Куинз Парк Рейнджерс» подходит после гостевого фиаско от «Сток Сити» со счетом 0:1, а перед этим они смог набрать четыре пункта в двух проведенных играх.
КПР смог выиграть свою последнюю домашнюю игру, но перед этим трижды подряд уступал в родных стенах. До этой же серии он имел длительную беспроигрышный период дома.
«Шеффилд Юнайтед»
С 69 зачетными пунктами «Шеффилд Юнайтед» находится на шестой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Однако седьмую строку коллектив опережает всего на три балла.
«Клинки» очень неровно проводят концовку чемпионата, чередую победы с поражениями и ничейными исходами. Так, за семь последних встреч они трижды победили, а также по два раза уступали и расписывали мировые.
В своей последней проведенной игре команда на своей территории смогла минимально выиграть у «Кардиффа» со счетом 1:0, а туром ранее она поделила очки на выезде с «Бристоль Сити» 1:1.
Сейчас у «Шеффилд Юнайтед» 6-матчевая безвыигрышная выездная серия, в которой коллектив три матча проиграл и столько же свела вничью.
Отметим, что «Шеффилд Юнайтед» выиграл у КПР в последних четырех очных поединках, в том числе и в первом круге дома — 1:0.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Шеффилд Юнайтед» — 1.97, победа «Куинз Парк Рейнджерс» — 3.88, ничья — 3.70.
Скорее всего, «клинки» будут нацелены в этой игре не проиграть, чтобы остаться в зоне плей-офф. Поэтому гости должны сыграть строго от обороны, что и скажется на результативности поединка.