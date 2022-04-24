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    «Дженоа» одолеет сардинцев

    «Дженоа» — «Кальяри». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Серия А, 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Кальяри»
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    Маттиа Дестро
    «Дженоа» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 19:00 мск. «Дженоа» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Апреля 2022 года
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    «Дженоа»

    «Дженоа» активно бьется за сохранение места в элите. Правда, отставание от спасительного 17 места составляет 6 очков.

    Между тем, генуэзцы выглядят едва ли не слабейшей командой в лиге. С атакой у команды совсем плохо — всего 24 гола в 33 матчах.

    Коэффициенты матча Дженоа — Кальяри

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.45
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Дженоа» вновь потерпела поражение. На выезде команда уступила «Милану» (2:0).

    Все прогнозы на Серию А

    Серия из трех поражений подряд явно не располагает к позитиву. К тому же «Дженоа» пропустила уже 54 мяча.

    «Кальяри»

    Эта команда также борется за выживание. 17 место с отрывом в 6 очков от опасной зоны — вполне приемлемая диспозиция.

    Между тем, «Кальяри» слишком много пропускает (61 гол). По этому показателю команда является одной из слабейших в Серии А.

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    • В предыдущем туре «Кальяри» добыл важнейшие три балла. Дома команда минимально переиграла «Сассуоло».

    До предыдущего тура сардинцы имели жутчайшую серию из пяти проигранных поединков к ряду. Так что последний успех был важен с психологической точки зрения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Дженоа» за 2.25, на ничью за 3.25, а на «Венецию» — за 3.40.

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    «Дженоа» четырежды к ряду обыгрывала сардинцев.

    «Кальяри» слишком проблемно выглядит в обороне.

    В битве борцов за выживание важным станет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Дженоа» с коэффициентом 2.25.

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    «Дженоа» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. «Дженоа» одолеет сардинцев
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