«Дженоа» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 19:00 мск. «Дженоа» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

«Дженоа» активно бьется за сохранение места в элите. Правда, отставание от спасительного 17 места составляет 6 очков.

Между тем, генуэзцы выглядят едва ли не слабейшей командой в лиге. С атакой у команды совсем плохо — всего 24 гола в 33 матчах.

Коэффициенты матча Дженоа — Кальяри 1 2.25 X 3.20 2 3.45 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Дженоа» вновь потерпела поражение. На выезде команда уступила «Милану» (2:0).

Все прогнозы на Серию А

Серия из трех поражений подряд явно не располагает к позитиву. К тому же «Дженоа» пропустила уже 54 мяча.

«Кальяри»

Эта команда также борется за выживание. 17 место с отрывом в 6 очков от опасной зоны — вполне приемлемая диспозиция.

Между тем, «Кальяри» слишком много пропускает (61 гол). По этому показателю команда является одной из слабейших в Серии А.

В предыдущем туре «Кальяри» добыл важнейшие три балла. Дома команда минимально переиграла «Сассуоло».

До предыдущего тура сардинцы имели жутчайшую серию из пяти проигранных поединков к ряду. Так что последний успех был важен с психологической точки зрения.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Дженоа» за 2.25, на ничью за 3.25, а на «Венецию» — за 3.40.

«Дженоа» четырежды к ряду обыгрывала сардинцев.

«Кальяри» слишком проблемно выглядит в обороне .

В битве борцов за выживание важным станет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Дженоа» с коэффициентом 2.25.