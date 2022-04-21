«Кадис»
«Кадис» занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 31 очко.
В понедельник «Кадис» одержал сенсационную победу над «Барселоной» (1:0). Автором единственного гола на «Камп Ноу» стал Лукас Перес.
Коэффициенты матча Кадис — Атлетик
Примечательно, что почти месяц назад «Кадис» выиграл у «Вильяррела» (1:0), который не так давно стал полуфиналистом Лиги чемпионов.
«Кадис» потерпел лишь одно поражение в шести предыдущих матчах чемпионата Испании на своем поле.
«Атлетик»
«Атлетик» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 32-х матчах 45 очков.
Баски спокойно доигрывают сезон. Вылет им не грозит, шансов попасть в еврокубки почти не осталось, поэтому в оставшихся можно играть в свое удовольствие.
«Атлетик» начал месяц с домашней победы над «Эльче», после чего сыграл вничью с «Вильярреалом».
В прошлом туре команда Марселино проиграла на своем поле «Сельте» (0:2).
«Атлетик» одержал лишь две победы в десяти предыдущих матчах на выезде.
Прогноз и ставка
На «Кадис» в этом матче можно поставить за 3.38, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Атлетика» — за 2.29.
Воодушевленный недавней победой на «Камп Ноу» «Кадис» вполне может продлить праздничное настроение. Хозяева, как ни крути, срочно нужны очки, в отличие от гостей, которые спокойно ждут завершения сезона.
Ставка — победа «Кадиса» за 3.38.
К слову, в первом круге «Кадис» выиграл на поле «Атлетика» со счетом 1:0.