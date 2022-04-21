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    «Атлетик» тоже проиграет «Кадису»?

    «Кадис» — «Атлетик». Прогноз (к. 3.38) и ставки на чемпионат Испании 21 апреля 2022 года

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    «Кадис» потерпел лишь одно поражение в шести предыдущих матчах чемпионата Испании на своем поле
    «Атлетик» сыграет на выезде против «Кадиса» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 20:00 мск. «Кадис» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Апреля 2022 года
    Кадис
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    «Кадис»

    «Кадис» занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 31 очко.

    В понедельник «Кадис» одержал сенсационную победу над «Барселоной» (1:0). Автором единственного гола на «Камп Ноу» стал Лукас Перес.

    Коэффициенты матча Кадис — Атлетик

  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
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    Примечательно, что почти месяц назад «Кадис» выиграл у «Вильяррела» (1:0), который не так давно стал полуфиналистом Лиги чемпионов.

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    «Кадис» потерпел лишь одно поражение в шести предыдущих матчах чемпионата Испании на своем поле.

    «Атлетик»

    «Атлетик» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 32-х матчах 45 очков.

    Баски спокойно доигрывают сезон. Вылет им не грозит, шансов попасть в еврокубки почти не осталось, поэтому в оставшихся можно играть в свое удовольствие.

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    • «Атлетик» начал месяц с домашней победы над «Эльче», после чего сыграл вничью с «Вильярреалом».

    В прошлом туре команда Марселино проиграла на своем поле «Сельте» (0:2).

    «Атлетик» одержал лишь две победы в десяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Кадис» в этом матче можно поставить за 3.38, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Атлетика» — за 2.29.

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    Воодушевленный недавней победой на «Камп Ноу» «Кадис» вполне может продлить праздничное настроение. Хозяева, как ни крути, срочно нужны очки, в отличие от гостей, которые спокойно ждут завершения сезона.

    Ставка — победа «Кадиса» за 3.38.

    К слову, в первом круге «Кадис» выиграл на поле «Атлетика» со счетом 1:0.

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    «Кадис» — «Атлетик»: прогноз, ставка (3.38), статистика, коэффициенты матча 21.04.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетик» тоже проиграет «Кадису»?
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