«Атлетик» сыграет на выезде против «Кадиса» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 20:00 мск. «Кадис» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

«Кадис» занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 31 очко.

В понедельник «Кадис» одержал сенсационную победу над «Барселоной» (1:0). Автором единственного гола на «Камп Ноу» стал Лукас Перес.

Коэффициенты матча Кадис — Атлетик 1 3.35 X 3.05 2 2.35 Ставка

Примечательно, что почти месяц назад «Кадис» выиграл у «Вильяррела» (1:0), который не так давно стал полуфиналистом Лиги чемпионов.

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«Кадис» потерпел лишь одно поражение в шести предыдущих матчах чемпионата Испании на своем поле.

«Атлетик»

«Атлетик» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 32-х матчах 45 очков.

Баски спокойно доигрывают сезон. Вылет им не грозит, шансов попасть в еврокубки почти не осталось, поэтому в оставшихся можно играть в свое удовольствие.

«Атлетик» начал месяц с домашней победы над «Эльче», после чего сыграл вничью с «Вильярреалом».

В прошлом туре команда Марселино проиграла на своем поле «Сельте» (0:2).

«Атлетик» одержал лишь две победы в десяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Кадис» в этом матче можно поставить за 3.38, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Атлетика» — за 2.29.

Воодушевленный недавней победой на «Камп Ноу» «Кадис» вполне может продлить праздничное настроение. Хозяева, как ни крути, срочно нужны очки, в отличие от гостей, которые спокойно ждут завершения сезона.

Ставка — победа «Кадиса» за 3.38.

К слову, в первом круге «Кадис» выиграл на поле «Атлетика» со счетом 1:0.