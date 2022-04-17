«Атлетико» на своём поле сыграет против «Эспаньола» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 17 апреля, начало — 17:15 (мск). «Атлетико» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Матрасники» занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 57 очков за 31 матч. Расположившиеся выше «Барселона» и «Севилья» имеют в своём активе всего на 3 балла больше.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Атлетико» 2 раза сыграл вничью 2 раза терпел поражения и 6 раз смог одержать победы.

Коэффициенты матча Атлетико — Эспаньол 1 1.40 X 4.50 2 9.00 Ставка

В Примере «красно-белые» прервали свою серию из побед, которая длилась 6 матчей подряд в поединке с «Мальоркой» где они потерпели минимальное поражение со счётом 1:0 на выезде, но это можно списать на то, что у команды были важные матчи в ЛЧ.

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В 1/4 финала Лиги Чемпионов мадридский «Атлетико» встречался с английским «Ман Сити». В первом выездом матче «матрасники» минимально проиграли со счётом 0:1, а на домашней арене поединок закончился ничьей — 0:0.

«Эспаньол»

«Бело-синие» находится на 11-й строчке турнирной таблицы Примеры набрав 39 очков за 31 матч. От зоны вылета команда оторвалась на 11 баллов.

За последние 10 игр во всех турнирах «Эспаньол» 4 раза терпел поражения, 3 раза довольствовался ничейным результатам и 3 раза смог переиграть своих оппонентов.

В Примере «бело-синие» показывают хорошие результаты только на домашней арене. В последних турах «Эспаньол» дома смог обыграть «Сельту» (1:0), «Мальорку» (1:0) и «Хетафе» (2:0), а вот на выезде, наоборот, терпел поражения от «Вильярреала» (5:1) и «Реала Сосьедада» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают взять за 4.64, а победу «Эспаньола» — за 9.90.

Прогноз — «Атлетико» пора реабилитироваться за два поражения кряду в разных соревнованиях. Мадридцы — одна из лучших домашних команд чемпионата Испании, а «Эспаньол» на выезде играет очень слабо, поэтому «матрасники» в этом поединке одержат уверенную победу.

Ставка — Победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 2.23.