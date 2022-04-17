ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Атлетико» реабилитируется в этом матче

    «Атлетико» — «Эспаньол». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, чемпионат Испании, 17 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Атлетико Прогнозы на Эспаньол Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Эспаньол»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ян Облак
    «Атлетико» на своём поле сыграет против «Эспаньола» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 17 апреля, начало — 17:15 (мск). «Атлетико» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 17 Апреля 2022 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 17:15 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
    •

    «Атлетико»

    «Матрасники» занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 57 очков за 31 матч. Расположившиеся выше «Барселона» и «Севилья» имеют в своём активе всего на 3 балла больше.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Атлетико» 2 раза сыграл вничью 2 раза терпел поражения и 6 раз смог одержать победы.

    Коэффициенты матча Атлетико — Эспаньол

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
    •

    В Примере «красно-белые» прервали свою серию из побед, которая длилась 6 матчей подряд в поединке с «Мальоркой» где они потерпели минимальное поражение со счётом 1:0 на выезде, но это можно списать на то, что у команды были важные матчи в ЛЧ.

    Все прогнозы на футбол

    В 1/4 финала Лиги Чемпионов мадридский «Атлетико» встречался с английским «Ман Сити». В первом выездом матче «матрасники» минимально проиграли со счётом 0:1, а на домашней арене поединок закончился ничьей — 0:0.

    «Эспаньол»

    «Бело-синие» находится на 11-й строчке турнирной таблицы Примеры набрав 39 очков за 31 матч. От зоны вылета команда оторвалась на 11 баллов.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Эспаньол» 4 раза терпел поражения, 3 раза довольствовался ничейным результатам и 3 раза смог переиграть своих оппонентов.

  • Новая битва Гвардиолы и Клоппа. Выводы по ответным матчам 1/4 Лиги чемпионов
  • О чем говорят результаты ответных игр?
  • Вчера

    • В Примере «бело-синие» показывают хорошие результаты только на домашней арене. В последних турах «Эспаньол» дома смог обыграть «Сельту» (1:0), «Мальорку» (1:0) и «Хетафе» (2:0), а вот на выезде, наоборот, терпел поражения от «Вильярреала» (5:1) и «Реала Сосьедада» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают взять за 4.64, а победу «Эспаньола» — за 9.90.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Прогноз — «Атлетико» пора реабилитироваться за два поражения кряду в разных соревнованиях. Мадридцы — одна из лучших домашних команд чемпионата Испании, а «Эспаньол» на выезде играет очень слабо, поэтому «матрасники» в этом поединке одержат уверенную победу.

    Ставка — Победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 2.23.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.67
  • Прогноз на матч Флорида — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кливленд — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Немков — Андерсон
  • Прочие
  • Сегодня в 06:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Уфа — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Текстильщик — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Торпедо — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сампдория — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Удинезе — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Циципас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетико» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетико» реабилитируется в этом матче
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры