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    «Торпедовцы» в родных стенах одолеют аутсайдера

    «Торпедо» — «Ротор». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, ФНЛ, 16 апреля 2022 года

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    «Торпедо»
    В субботу, 16 апреля, в 33-м туре первенства первой российской лиги московское «Торпедо» на своем поле примет волгоградский «Ротор». Начало — в 14:00 по мск. «Торпедо» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 16 Апреля 2022 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 14:00 Ротор Ротор
  • Волгоград
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    «Торпедо»

    С 58 зачетными пунктами «Торпедо» разместилось на второй строке в турнирной таблице. От лидера команда отстает значительно, а вторую строку опережает лишь на два балла.

    После зимнего перерыва московский коллектив успел провести шесть матчей в рамках чемпионата страны. В этот период он потерпел только одну неудачу, уступив лидирующему «Оренбургу» 0:1 на выезде.

    Коэффициенты матча Торпедо — Ротор

  • 1
  • 1.57
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 6.20
  • Ставка
    •

    Также в данном отрезке «автозаводцы» расписали два мировых результата и добились трех викторий. Одна из них была в прошлом игровом дне на выезде над «Нефтехимиком» — 1:0.

    Календарь и таблица ФНЛ

    На своей территории «торпедовцы» в данном первенстве не знали горечи поражений, выиграв семь встреч и восемь матчей завершив мировыми исходами.

    «Ротор»

    С 30 зачетными пунктами волгоградская команда находится в зоне вылета, на 18 позиции. От безопасной строки она отстает на четыре балла за шесть туров до финиша.

    Первую часть первенства «Ротор» завершил 5-матчевой серией из поражений. Уступать он продолжил и после рестарта, потерпев еще три фиаско подряд в весенней части.

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    • И только в конце марта «волжане» прервали негативную серию, переиграв дома 2:1 «Нефтехимик». В последующих трех встречах они еще раз победили и дважды уступали. В своей последней проведенной игре они на своем поле оказались слабее «Краснодара-2» — 1:2.

    Вне родных стен «Ротор» выступает в этом чемпионате даже лучше, чем дома. Коллектив выиграл четыре игры при пяти ничьих и шести поражениях.

    В первом круге в Волгограде эти клубы расписали мировую со счетом 1:1.

    Прогноз и ставка на «Торпедо» — «Ротор»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торпедо» — 1.58, победа «Ротора» — 6.00, ничья — 3.90.

    Вряд ли «Ротор» в его нынешнем состоянии способен зацепиться за очки в Москве. Так что прогнозируем здесь выигрыш хозяев и ждем, что они пробьют фору в -1.

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    «Торпедо» — «Ротор»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на футбол. «Торпедовцы» в родных стенах одолеют аутсайдера
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