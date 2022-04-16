В субботу, 16 апреля, в 33-м туре первенства первой российской лиги московское «Торпедо» на своем поле примет волгоградский «Ротор». Начало — в 14:00 по мск. «Торпедо» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

С 58 зачетными пунктами «Торпедо» разместилось на второй строке в турнирной таблице. От лидера команда отстает значительно, а вторую строку опережает лишь на два балла.

После зимнего перерыва московский коллектив успел провести шесть матчей в рамках чемпионата страны. В этот период он потерпел только одну неудачу, уступив лидирующему «Оренбургу» 0:1 на выезде.

Коэффициенты матча Торпедо — Ротор 1 1.57 X 3.90 2 6.20 Ставка

Также в данном отрезке «автозаводцы» расписали два мировых результата и добились трех викторий. Одна из них была в прошлом игровом дне на выезде над «Нефтехимиком» — 1:0.

Календарь и таблица ФНЛ

На своей территории «торпедовцы» в данном первенстве не знали горечи поражений, выиграв семь встреч и восемь матчей завершив мировыми исходами.

«Ротор»

С 30 зачетными пунктами волгоградская команда находится в зоне вылета, на 18 позиции. От безопасной строки она отстает на четыре балла за шесть туров до финиша.

Первую часть первенства «Ротор» завершил 5-матчевой серией из поражений. Уступать он продолжил и после рестарта, потерпев еще три фиаско подряд в весенней части.

И только в конце марта «волжане» прервали негативную серию, переиграв дома 2:1 «Нефтехимик». В последующих трех встречах они еще раз победили и дважды уступали. В своей последней проведенной игре они на своем поле оказались слабее «Краснодара-2» — 1:2.

Вне родных стен «Ротор» выступает в этом чемпионате даже лучше, чем дома. Коллектив выиграл четыре игры при пяти ничьих и шести поражениях.

В первом круге в Волгограде эти клубы расписали мировую со счетом 1:1.

Прогноз и ставка на «Торпедо» — «Ротор»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торпедо» — 1.58, победа «Ротора» — 6.00, ничья — 3.90.

Вряд ли «Ротор» в его нынешнем состоянии способен зацепиться за очки в Москве. Так что прогнозируем здесь выигрыш хозяев и ждем, что они пробьют фору в -1.