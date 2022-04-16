«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют в рамках полуфинала Кубка Англии. Матч пройдет 16 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало — в 17:30 мск. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» без особых проблем преодолел предыдущие раунды Кубка Англии. Серьезным препятствием мог стать «Саутгемптон» в 1/4 финала, но «горожане», по сути, не оставили сопернику ни малейших шансов, победив со счетом 4:1.

Ранее на этой неделе «Манчестер Сити» сыграл с «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча в Мадриде завершилась вничью 0:0. Этого результата оказалось достаточно для выхода в следующий раунд турнира.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ливерпуль 1 2.55 X 3.35 2 2.80 Ставка

В игре с «Атлетико» команда Хосепа Гвардиолы показала максимально осторожный футбол. План полностью сработал.

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«Ман Сити» ни разу не проиграл в десяти предыдущих матчах (шесть побед и четыре ничьи).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» тем временем тоже вышел в полуфинал ЛЧ. Разница только в том, что у «мерсисайдцев» ответная встреча с «Бенфикой» была не такой напряженной, как у «Ман Сити» игра с «Атлетико».

Более того, при счете 3:1 «Ливерпуль» позволил себе расслабиться. В итоге матч завершился вничью — 3:3.

Но Юрген Клопп вряд ли сокрушался по поводу упущенной победы. Было заметно, что «Ливерпуль» играет с оглядкой на предстоящий матч с «Ман Сити». В связи с этим у «Ливерпуля» было несколько изменений в стартовом составе. В запасе, например, остались Мохамед Салах и Садио Мане.

«Ливерпуль» потерпел всего лишь одно поражение в 23-х предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 2.61, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Ливерпуля» — за 2.91.

На прошлой неделе «Ман Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью 2:2 в рамках АПЛ. Огненный матч с обилием опасных моментов, но, несмотря на результат, надо признать, что команда Гвардиолы доминировала. «Сити» действительно был лучше, тогда как для «Ливерпуля» ничейный исход — это отчасти везение.

К слову, «Ливерпуль» ни разу не побеждал в пяти предыдущих матчах против «Ман Сити». То есть прослеживается определенная тенденция — Клоппу с большим трудом даются матчи против Гвардиолы.

В общем, наше мнение — в финал Кубка Англии выйдет «Манчестер Сити». Но с одной оговоркой: если у «Сити» будет оптимальный состав, в чем, к сожалению, есть сомнения. В игре против «Атлетико» получили травмы Кевин Де Брюйне и Кайл Уокер. Со стороны повреждение бельгийца выглядело не очень серьезным, а вот англичанина в ближайшем матче, скорее всего, не стоит ждать.

Ставка — победа «Манчестер Сити» с форой (0) за 1.90. А еще есть дерзкая ставка на матч с коэффициентом 6.20.