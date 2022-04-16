«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» в минувшем туре чемпионата имел все шанса почти закрыть интригу. Между тем, в поединке с «Ливерпулем» была зафиксирована ничья (2:2).
Более того, «Манчестер Сити» имеет все шансы выиграть и Кубок Англии. У команды нет кадровых проблем накануне этой встречи.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ливерпуль
Матчи с мерсисайдцами для команды традиционно складываются неплохо. Последний раз команда Хосепа Гвардиолы проигрывала сопернику более двух лет назад.
Из пяти последних очных поединков с мерсисайдцами «Манчестер Сити» выиграл в двух. При этом остальные поединки завершились подписаниями мировых.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» пытается догнать как раз команду Гвардиолы. Но отставание от лидера в один пункт — не самая большая проблема.
«Ливерпуль» также не имеет кадровых проблем. В прекрасных кондициях находятся Диогу Жота и Мохаммед Салах.
Португалец настрелял уже 15 мячей в чемпионате. Про Салаха вообще отдельный разговор: египтянин забил 20 голов.
Команда Юргена Клоппа уже выиграла Кубок английской лиги. Так что теперь есть шанс, как минимум, на второй трофей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 2.29, на ничью за 3.62, а на «Ливерпуль» — за 3.28.
«Манчестер Сити» не проигрывает уже почти два месяца.
Мерсисайдцы смотрятся выгодно, и явно
Обе команды имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.20.
Для остальных — более умеренный прогноз.