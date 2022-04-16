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    «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» выдадут шоу

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Дерзкая ставка за 6.20 на матч Кубка Англии 16 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
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    Диогу Жота
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках полуфинала Кубка Англии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 17:30 мск. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 16 Апреля 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 17:30 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в минувшем туре чемпионата имел все шанса почти закрыть интригу. Между тем, в поединке с «Ливерпулем» была зафиксирована ничья (2:2).

    Более того, «Манчестер Сити» имеет все шансы выиграть и Кубок Англии. У команды нет кадровых проблем накануне этой встречи.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ливерпуль

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
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    Матчи с мерсисайдцами для команды традиционно складываются неплохо. Последний раз команда Хосепа Гвардиолы проигрывала сопернику более двух лет назад.

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    Из пяти последних очных поединков с мерсисайдцами «Манчестер Сити» выиграл в двух. При этом остальные поединки завершились подписаниями мировых.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» пытается догнать как раз команду Гвардиолы. Но отставание от лидера в один пункт — не самая большая проблема.

    «Ливерпуль» также не имеет кадровых проблем. В прекрасных кондициях находятся Диогу Жота и Мохаммед Салах.

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    • Португалец настрелял уже 15 мячей в чемпионате. Про Салаха вообще отдельный разговор: египтянин забил 20 голов.

    Команда Юргена Клоппа уже выиграла Кубок английской лиги. Так что теперь есть шанс, как минимум, на второй трофей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 2.29, на ничью за 3.62, а на «Ливерпуль» — за 3.28.

    «Манчестер Сити» не проигрывает уже почти два месяца.

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    Мерсисайдцы смотрятся выгодно, и явно мотивированы побороться за все возможные трофеи.

    Обе команды имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.20.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (6.20), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» выдадут шоу
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