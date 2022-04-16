«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках полуфинала Кубка Англии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 17:30 мск. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в минувшем туре чемпионата имел все шанса почти закрыть интригу. Между тем, в поединке с «Ливерпулем» была зафиксирована ничья (2:2).

Более того, «Манчестер Сити» имеет все шансы выиграть и Кубок Англии. У команды нет кадровых проблем накануне этой встречи.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ливерпуль 1 2.55 X 3.35 2 2.80 Ставка

Матчи с мерсисайдцами для команды традиционно складываются неплохо. Последний раз команда Хосепа Гвардиолы проигрывала сопернику более двух лет назад.

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Из пяти последних очных поединков с мерсисайдцами «Манчестер Сити» выиграл в двух. При этом остальные поединки завершились подписаниями мировых.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» пытается догнать как раз команду Гвардиолы. Но отставание от лидера в один пункт — не самая большая проблема.

«Ливерпуль» также не имеет кадровых проблем. В прекрасных кондициях находятся Диогу Жота и Мохаммед Салах.

Португалец настрелял уже 15 мячей в чемпионате. Про Салаха вообще отдельный разговор: египтянин забил 20 голов.

Команда Юргена Клоппа уже выиграла Кубок английской лиги. Так что теперь есть шанс, как минимум, на второй трофей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 2.29, на ничью за 3.62, а на «Ливерпуль» — за 3.28.

«Манчестер Сити» не проигрывает уже почти два месяца.

Мерсисайдцы смотрятся выгодно, и явно мотивированы побороться за все возможные трофеи .

Обе команды имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.20.

Для остальных — более умеренный прогноз.