Во втором туре группового этапа Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго» на своем поле примет аргентинский «Тальерес». Игра пройдет 13 апреля, начало — в 03:30 по мск. «Фламенго» — «Тальерес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фламенго»

В текущем сезоне «Фламенго» вышел в финал чемпионата штата Кариока, где потерпел поражение от своего принципиального соперника «Флуминенсе» (1:3 по сумме двух игр).

До неудачных матчей с «Флуминенсе» команда не знала поражений шесть поединков кряду при пяти победах и одной ничьей.

В первом туре группового раунда Кубка Либертадорес коллектив переиграл на выезде «Спортинг Кристал» (2:0).

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Перед грядущим поединком клуб стартовал в чемпионате Бразилии, где на выезде разошелся миром с «Атлетико Гояненсе» (1:1).

«Тальерес»

В прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины «Тальерес» занял четвертое место в первой этапе, после чего проиграл «Колону» (1:1) в четвертьфинале по пенальти.

В текущем сезоне коллектив идет на 13-й позиции первенства, опережая по разнице мячей последний в таблице «Атлетико Тукуман».

По итогам восьми туров в аргентинской лиге клуб одержал одну победу, дважды сыграли вничью и шесть раз проиграл.

В последних пяти поединках во всех турнирах команда одержала три победы при двух поражениях, которые, в свою очередь, пришлись на последние три игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех гостей оценивается в 6,23, тогда как ничья — 3,82.

Наши прогноз и ставка — «Фламенго» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,12.