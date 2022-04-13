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    Выиграет ли «Фламенго» снова в Кубке Либертадорес?

    «Фламенго» — «Тальерес». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Кубок Либертадорес, 13 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Тальерес»
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    «Фламенго» выиграл в первом туре группового этапа КЛ
    Во втором туре группового этапа Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго» на своем поле примет аргентинский «Тальерес». Игра пройдет 13 апреля, начало — в 03:30 по мск. «Фламенго» — «Тальерес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес 13 Апреля 2022 года
    Фламенго
  • Кубок Либертадорес
    •  Фламенго 03:30 Тальерес Тальерес
  • Кубок Либертадорес
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    «Фламенго»

    В текущем сезоне «Фламенго» вышел в финал чемпионата штата Кариока, где потерпел поражение от своего принципиального соперника «Флуминенсе» (1:3 по сумме двух игр).

    До неудачных матчей с «Флуминенсе» команда не знала поражений шесть поединков кряду при пяти победах и одной ничьей.

    В первом туре группового раунда Кубка Либертадорес коллектив переиграл на выезде «Спортинг Кристал» (2:0).

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    Перед грядущим поединком клуб стартовал в чемпионате Бразилии, где на выезде разошелся миром с «Атлетико Гояненсе» (1:1).

    «Тальерес»

    В прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины «Тальерес» занял четвертое место в первой этапе, после чего проиграл «Колону» (1:1) в четвертьфинале по пенальти.

    В текущем сезоне коллектив идет на 13-й позиции первенства, опережая по разнице мячей последний в таблице «Атлетико Тукуман».

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  • 05/04/2022

    • По итогам восьми туров в аргентинской лиге клуб одержал одну победу, дважды сыграли вничью и шесть раз проиграл.

    В последних пяти поединках во всех турнирах команда одержала три победы при двух поражениях, которые, в свою очередь, пришлись на последние три игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

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    Успех гостей оценивается в 6,23, тогда как ничья — 3,82.

    Наши прогноз и ставка — «Фламенго» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,12.

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    «Фламенго» — «Тальерес»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 13.04.2022. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Фламенго» снова в Кубке Либертадорес?
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