«Фламенго»
В текущем сезоне «Фламенго» вышел в финал чемпионата штата Кариока, где потерпел поражение от своего принципиального соперника «Флуминенсе» (1:3 по сумме двух игр).
До неудачных матчей с «Флуминенсе» команда не знала поражений шесть поединков кряду при пяти победах и одной ничьей.
В первом туре группового раунда Кубка Либертадорес коллектив переиграл на выезде «Спортинг Кристал» (2:0).
Перед грядущим поединком клуб стартовал в чемпионате Бразилии, где на выезде разошелся миром с «Атлетико Гояненсе» (1:1).
«Тальерес»
В прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины «Тальерес» занял четвертое место в первой этапе, после чего проиграл «Колону» (1:1) в четвертьфинале по пенальти.
В текущем сезоне коллектив идет на 13-й позиции первенства, опережая по разнице мячей последний в таблице «Атлетико Тукуман».
По итогам восьми туров в аргентинской лиге клуб одержал одну победу, дважды сыграли вничью и шесть раз проиграл.
В последних пяти поединках во всех турнирах команда одержала три победы при двух поражениях, которые, в свою очередь, пришлись на последние три игры.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.
Успех гостей оценивается в 6,23, тогда как ничья — 3,82.
Наши прогноз и ставка — «Фламенго» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,12.