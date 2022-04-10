«Волгарь» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 32-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:00 мск. «Волгарь» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волгарь»

Астраханцы бьются за сохранение прописки в «лучшей лиге мира». Сейчас команда как раз занимает вылетающее 17 место.

Вот только атака команды выглядит безобразно. В 31 матче игроки «Волгаря» забили всего 23 мяча.

А вот предыдущий тур для «Волгаря» получился неудачным. На выезде команда уступила конкуренту в борьбе за выживание «Олимп-Долгопрудному» (2:1).

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с хабаровчанами для «Волгаря» — сущий кошмар. Из пяти последних очных поединков проиграно четыре.

«СКА-Хабаровск»

Хабаровчане сражаются за повышение в классе. Армейцы пока пятые, но даже до второй позиции — всего три очка.

«СКА-Хабаровск» не слишком результативно атакует. В 31 матче команда забила всего 41 мяч, что явно маловато для претендента на выход в РПЛ.

Минувший тур команда провела ударно. На выезде хабаровчане нанесли поражение «Велесу» (1:2).

«СКА-Хабаровск» не проигрывает уже больше календарного месяца. Наверняка и в этом поединке гости будут действовать с позиции силы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 2.01, на ничью за 3.28, а на «Волгарь» — за 3.94.

«Волгарь» испытывает заметные трудности с реализацией.

«СКА-Хабаровск» не проигрывает уже на протяжении пяти матчей .

Хабаровчане набрали приличный ход, и максимально мотивированы подняться, как минимум, в зону стыков. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 2.01.