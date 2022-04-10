«Волгарь»
Астраханцы бьются за сохранение прописки в «лучшей лиге мира». Сейчас команда как раз занимает вылетающее 17 место.
Вот только атака команды выглядит безобразно. В 31 матче игроки «Волгаря» забили всего 23 мяча.
Коэффициенты матча Волгарь — СКА-Хабаровск
А вот предыдущий тур для «Волгаря» получился неудачным. На выезде команда уступила конкуренту в борьбе за выживание «Олимп-Долгопрудному» (2:1).
Матчи с хабаровчанами для «Волгаря» — сущий кошмар. Из пяти последних очных поединков проиграно четыре.
«СКА-Хабаровск»
Хабаровчане сражаются за повышение в классе. Армейцы пока пятые, но даже до второй позиции — всего три очка.
«СКА-Хабаровск» не слишком результативно атакует. В 31 матче команда забила всего 41 мяч, что явно маловато для претендента на выход в РПЛ.
Минувший тур команда провела ударно. На выезде хабаровчане нанесли поражение «Велесу» (1:2).
«СКА-Хабаровск» не проигрывает уже больше календарного месяца. Наверняка и в этом поединке гости будут действовать с позиции силы.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 2.01, на ничью за 3.28, а на «Волгарь» — за 3.94.
«Волгарь» испытывает заметные трудности с реализацией.
«СКА-Хабаровск»
Хабаровчане набрали приличный ход, и максимально мотивированы подняться, как минимум, в зону стыков. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 2.01.