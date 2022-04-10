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    «Волгарь» не справится с хабаровчанами

    «Волгарь» — «СКА-Хабаровск». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, ФНЛ, 10 апреля 2022 года

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    «Волгарь»
    «Волгарь» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 32-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:00 мск. «Волгарь» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 10 Апреля 2022 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 16:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
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    «Волгарь»

    Астраханцы бьются за сохранение прописки в «лучшей лиге мира». Сейчас команда как раз занимает вылетающее 17 место.

    Вот только атака команды выглядит безобразно. В 31 матче игроки «Волгаря» забили всего 23 мяча.

    Коэффициенты матча Волгарь — СКА-Хабаровск

  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 1.97
  • Ставка
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    А вот предыдущий тур для «Волгаря» получился неудачным. На выезде команда уступила конкуренту в борьбе за выживание «Олимп-Долгопрудному» (2:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с хабаровчанами для «Волгаря» — сущий кошмар. Из пяти последних очных поединков проиграно четыре.

    «СКА-Хабаровск»

    Хабаровчане сражаются за повышение в классе. Армейцы пока пятые, но даже до второй позиции — всего три очка.

    «СКА-Хабаровск» не слишком результативно атакует. В 31 матче команда забила всего 41 мяч, что явно маловато для претендента на выход в РПЛ.

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    • Минувший тур команда провела ударно. На выезде хабаровчане нанесли поражение «Велесу» (1:2).

    «СКА-Хабаровск» не проигрывает уже больше календарного месяца. Наверняка и в этом поединке гости будут действовать с позиции силы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 2.01, на ничью за 3.28, а на «Волгарь» — за 3.94.

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    «Волгарь» испытывает заметные трудности с реализацией.

    «СКА-Хабаровск» не проигрывает уже на протяжении пяти матчей.

    Хабаровчане набрали приличный ход, и максимально мотивированы подняться, как минимум, в зону стыков. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 2.01.

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    «Волгарь» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. «Волгарь» не справится с хабаровчанами
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