«Бохум» сыграет на своем поле против «Байера» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:30 мск. «Бохум» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бохум»

«Несгибаемые» занимают 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги набрав 35 очков за 28 матчей. От опасного 16-го места команду отделяет 9 баллов.

За последние 11 матчей во всех турнирах «Бохум» 5 раз терпел поражения, 2 раза сыграл вничью и 4 раза порадовал болельщиков победами.

В прошлом туре коллектив переиграл на выезде «Хоффенхайм» (2:1). До этого они потерпели два поражения от «Айнтрахта» (2:1) и «Боруссии М» (0:2).

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После неудачи команда провела один товарищеский матч «Бохума» против нидерландского «Хераклеса» в котором одержала победу — 2:0.

«Байер»

С 51 набранным баллом «Байер» идет на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. На чемпионство он не претендует, а пятую позицию обходит на шесть баллов, так что еще не гарантировал себе билет в ЛЧ.

«Аптекари» в рамках чемпионата страны выиграли семь встреч из последних 11. Одна из этих викторий была в прошлом игровом дне на своем поле над «Гертой» — 2:1.

Туром ранее клуб из Леверкузена одолел выезде «Вольфсбург» — 2:0. Ранее он потерпел домашнее фиаско от «Кельна» со счетом 0:1.

Ранее он успел отыграть в 1/8 Лиги Европы с итальянской «Аталантой», дважды ей проиграв — 0:1 и 2:3.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.