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    Догонит ли «Интер» «Наполи»?

    «Интер» — «Верона». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Серия А, 9 апреля 2022 года

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    «Интер» потенциально идет на втором месте
    «Интер» сыграет на своем поле с «Вероной» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 19:00 мск. «Интер» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Апреля 2022 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 19:00 Верона Верона
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    «Интер»

    Миланский «Интер» находится на третьей строчке, набрав в 30-ти матчах 63 очка.

    «Интер» в прошлом месяце завершил борьбу в Лиге чемпионов. Несмотря на гостевую победу, нерадзурри уступили «Ливерпулю» по сумме двух матчей.

    Коэффициенты матча Интер — Верона

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
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    Но настоящим разочарованием стали недавние результаты «Интера» в чемпионате. В семи матчах до прошлого тура команда Симоне Индзаги одержала только одну победу.

    Все прогнозы на Серию А

    Тем не менее, в прошлом матче итальянского первенства «нерадзурри» переиграли на выезде «Ювентус» (1:0) и теперь на три очка отстает от второго «Наполи» с матчем в запасе.

    «Верона»

    «Мастиффы» плотно укрепились в середине турнирной таблицы чемпионата Италии занимая девятое место и набрав при этом 45 очков. Расположившийся ниже «Сассуоло» отстаёт на два балла.

    За последние 11 матчей во всех турнирах «Верона» 3 раза потерпела поражения, 5 раз радовала своих болельщиков победами и 3 раза сыграла вничью.

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    • До прошлого тура в Серии А команда Ивана Юрича не выигрывала в трех матчах при двух ничьих и одном поражении.

    В последнем поединке коллектив на своем поле оказался сильнее «Дженоа» (1:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35.

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    Успех гостей составляет 9,00, тогда как ничья — в 4,80.

    Прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.

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    «Интер» — «Верона»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. Догонит ли «Интер» «Наполи»?
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