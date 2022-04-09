«Интер» сыграет на своем поле с «Вероной» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 19:00 мск. «Интер» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Миланский «Интер» находится на третьей строчке, набрав в 30-ти матчах 63 очка.

«Интер» в прошлом месяце завершил борьбу в Лиге чемпионов. Несмотря на гостевую победу, нерадзурри уступили «Ливерпулю» по сумме двух матчей.

Коэффициенты матча Интер — Верона 1 1.35 X 5.10 2 8.50 Ставка

Но настоящим разочарованием стали недавние результаты «Интера» в чемпионате. В семи матчах до прошлого тура команда Симоне Индзаги одержала только одну победу.

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Тем не менее, в прошлом матче итальянского первенства «нерадзурри» переиграли на выезде «Ювентус» (1:0) и теперь на три очка отстает от второго «Наполи» с матчем в запасе.

«Верона»

«Мастиффы» плотно укрепились в середине турнирной таблицы чемпионата Италии занимая девятое место и набрав при этом 45 очков. Расположившийся ниже «Сассуоло» отстаёт на два балла.

За последние 11 матчей во всех турнирах «Верона» 3 раза потерпела поражения, 5 раз радовала своих болельщиков победами и 3 раза сыграла вничью.

До прошлого тура в Серии А команда Ивана Юрича не выигрывала в трех матчах при двух ничьих и одном поражении.

В последнем поединке коллектив на своем поле оказался сильнее «Дженоа» (1:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35.

Успех гостей составляет 9,00, тогда как ничья — в 4,80.

Прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.