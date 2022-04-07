Франкфуртский «Айнтрахт» на своём поле сыграет против «Барселоны» в рамках 1/4 плей-офф Лиги Европы. Матч состоится 7 апреля, начало — 22:00 (мск). «Айнтрахт» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт Ф»

Подопечные Оливера Гласнера в этом сезоне на внутренней арене совсем не радуют своими результатами.

Даже при нынешней серии без поражений, получилось набрать лишь 39 очков после 28 туров, и 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Барселона 1 4.50 X 4.05 2 1.70 Ставка

Зато в Лиге Европы немцы не проигрывали пока что в этом розыгрыше. В группе получилось набрать 12 очков в противостояниях с «Фенербахче», «Антверпеном» и «Олимпиакосом», и занять 1-е место в квартете — что позволило пропустить стадию 1/16 финала.

Все прогнозы на спорт

А в 1/8 финала ЛЕ «Айнтрахту» попался сильный испанский клуб — «Бетис», который по по сумме двух встреч был обыгран немцами со счетом 3:2 (в гостях победа — 2:1, ну а дома ничья — 1:1).

В этом матче команде не поможет Диант Рамай.

«Барселона»

Лига Европы — единственный трофей в сезоне, который коллектив Хави в состоянии выиграть. В чемпионате шансов на титул у «сине-гранатовых» нет, однако, динамика в целом позитивная и команда смогла подняться на 2-е место в турнирной таблице Примеры.

Сможет ли «Барса» выиграть на поле «Айнтрахта»? Прогноз на «Айнтрахт» — «Барселона»

На стадии 1/16 Лиги Европы «Барселона» встречалась с итальянским «Наполи». В первом поединке на домашней арене испанцы довольствовались ничьей со счётом 1:1, а в ответном матче на выезде «Барса» переиграла итальянцев — 2:4.

В 1/8 «сине-гранатовым» попался кризисный «Галатасарай» с которым у «Барселоны» на удивление были проблемы. В первом матче команды так же разошлись ничьей — 0:0, а во втором поединке «Барса» благодаря голу Пьер-Эмерика Обамеянга смогла вырвать победу со счётом 1:2.

У испанцев имеются большие потери и в этом матче на поле не смогут выйти Дани Алвес, Френки де Йонг, Сержиньо Дест, Серджи Роберто, Самюэль Умтити и Ансу Фати.

Прогноз и ставка

На победу «Айнтрахта» в этом матче можно поставить за 4.88, ничью букмекеры предлагают взять за 4.28, а победу «Барселоны» — за 1.70.

Прогноз — Как показывает практика, то в первых матчах ЛЕ «Барселона» присматривается к своим соперникам, а в ответных поединках уже делает своё дело и проходит дальше. Тем более испанцы имеют большие потери в личном составе. Поэтому не ждём много голов в этой встрече.

Ставка — Тотал матча меньше 2.5 за 2.30.