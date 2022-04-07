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    «Барселона» присмотрится к сопернику

    «Айнтрахт» — «Барселона». Прогноз (к. 2.30) на тоталы в матче Лиги Европы 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Барселона»
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    Педри
    Франкфуртский «Айнтрахт» на своём поле сыграет против «Барселоны» в рамках 1/4 плей-офф Лиги Европы. Матч состоится 7 апреля, начало — 22:00 (мск). «Айнтрахт» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 07 Апреля 2022 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 22:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Айнтрахт Ф»

    Подопечные Оливера Гласнера в этом сезоне на внутренней арене совсем не радуют своими результатами.

    Даже при нынешней серии без поражений, получилось набрать лишь 39 очков после 28 туров, и 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Барселона

  • 1
  • 4.50
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.70
  • Ставка
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    Зато в Лиге Европы немцы не проигрывали пока что в этом розыгрыше. В группе получилось набрать 12 очков в противостояниях с «Фенербахче», «Антверпеном» и «Олимпиакосом», и занять 1-е место в квартете — что позволило пропустить стадию 1/16 финала.

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    А в 1/8 финала ЛЕ «Айнтрахту» попался сильный испанский клуб — «Бетис», который по по сумме двух встреч был обыгран немцами со счетом 3:2 (в гостях победа — 2:1, ну а дома ничья — 1:1).

    В этом матче команде не поможет Диант Рамай.

    «Барселона»

    Лига Европы — единственный трофей в сезоне, который коллектив Хави в состоянии выиграть. В чемпионате шансов на титул у «сине-гранатовых» нет, однако, динамика в целом позитивная и команда смогла подняться на 2-е место в турнирной таблице Примеры.

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  • Прогноз на «Айнтрахт» — «Барселона»

    • На стадии 1/16 Лиги Европы «Барселона» встречалась с итальянским «Наполи». В первом поединке на домашней арене испанцы довольствовались ничьей со счётом 1:1, а в ответном матче на выезде «Барса» переиграла итальянцев — 2:4.

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    • В 1/8 «сине-гранатовым» попался кризисный «Галатасарай» с которым у «Барселоны» на удивление были проблемы. В первом матче команды так же разошлись ничьей — 0:0, а во втором поединке «Барса» благодаря голу Пьер-Эмерика Обамеянга смогла вырвать победу со счётом 1:2.

    У испанцев имеются большие потери и в этом матче на поле не смогут выйти Дани Алвес, Френки де Йонг, Сержиньо Дест, Серджи Роберто, Самюэль Умтити и Ансу Фати.

    Прогноз и ставка

    На победу «Айнтрахта» в этом матче можно поставить за 4.88, ничью букмекеры предлагают взять за 4.28, а победу «Барселоны» — за 1.70.

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    Прогноз — Как показывает практика, то в первых матчах ЛЕ «Барселона» присматривается к своим соперникам, а в ответных поединках уже делает своё дело и проходит дальше. Тем более испанцы имеют большие потери в личном составе. Поэтому не ждём много голов в этой встрече.

    Ставка — Тотал матча меньше 2.5 за 2.30.

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    «Айнтрахт» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на футбол. «Барселона» присмотрится к сопернику
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