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    «Кубань» одолеет томичей

    «Кубань» — «Томь». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, ФНЛ, 6 апреля 2022 года

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    «Кубань»
    «Кубань» сыграет на своем поле с «Томью» в рамках 31-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 19:00 мск. «Кубань» — «Томь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Апреля 2022 года
    Кубань
  • Краснодар
    •  Кубань 19:00 Томь Томь
  • Томск
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    «Кубань»

    Кубанцы ужасно начали чемпионат, но постепенно освоились. Правда, борьба за выживание от команды никуда не делась.

    На текущий момент краснодарцы занимают опасное 17 место. Между тем, отставание от конкурентов измеряется лишь дополнительными показателями.

    В минувшем туре «Кубань» добыл важнейший зачетный пункт. На выезде краснодарцы расписали мировую с «Факелом» (0:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Более того, эта ничья стала для «Кубани» второй к ряду. Ну, а серия без поражений составляет уже три поединка.

    «Томь»

    Томичи еще не обеспечили себе спокойную жизнь. Гандикап от опасной зоны выражен всего лишь в четырех очках.

    «Томь» на текущий момент занимает 13 место. Удручает оборона команды, давшая результативный сбой уже 50 раз.

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  • Сегодня

    • Минувший тур сложился для команды неудачно. Дома томичи минимально уступили «Енисею».

    Серия из трех неудач к ряду говорит о кризисе внутри команды. А ведь началась весна для «Томи» двумя викториями подряд!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кубань» за 1.84, на ничью за 3.42, а на «Томь» — за 4.54.

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    «Кубань» максимально мотивирована подняться из зоны вылета.

    «Томь» проиграла три своих последних матча.

    Проблемы томичей никуда не делись, да и кубанцам отступать некуда. Наши прогноз и ставка — Фора «Кубани» -0.75 с коэффициентом 2.12.

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    «Кубань» — «Томь»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 06.04.2022. Прогнозы на футбол. «Кубань» одолеет томичей
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