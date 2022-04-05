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    Голевой обмен «Рединга» и «Сток Сити»?

    «Рединг» — «Сток Сити». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионшип, 5 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рединг» — «Сток Сити»
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    Джейкоб Браун
    «Рединг» сыграет на своем поле со «Сток Сити» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 22:00 мск. «Рединг» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Апреля 2022 года
    Рединг
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    «Рединг»

    «Рединг» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда сражается за выживание, и пока в этом относительно преуспевает.

    Нынешнее 21 место фактически на краю пропасти. Между тем, отрыв от опасной зоны составляет 5 очков.

    В предыдущем туре чемпионата «Рединг» разжился одним баллом. На выезде команда расписала мировую с «Барнсли» (1:1).

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    Матчи против «Сток Сити» для команды складываются не столь удачно. Из пяти последних очных поединков «Рединг» проиграл дважды при трех ничьих.

    «Сток Сити»

    «Сток Сити» пока даже не пытается вклиниться в зону плей-офф. Текущее 13 место не дает такой возможности.

    Да и проблемы с надежностью тылов всякий раз дают о себе знать. В 39 матчах команда пропустила 44 мяча, хоть и забила 49.

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    • В предыдущем туре «Сток Сити» победил. Дома команда минимально одолела «Шеффилд Юнайтед».

    Более того, эта виктория стала для команды второй к ряду. До того был уверенно обыгран ершистый «Миллуолл» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рединг» за 2.60, на ничью за 3.20, а на «Сток Сити» — за 2.70.

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    «Рединг» сконцентрирован на отдалении от опасной зоны.

    «Сток Сити» добыл две победы к ряду.

    В матче примерно равных по силе оппонентов обе команды будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Рединг» — «Сток Сити»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 05.04.2022. Прогнозы на футбол. Голевой обмен «Рединга» и «Сток Сити»?
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