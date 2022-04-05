«Рединг»
«Рединг» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда сражается за выживание, и пока в этом относительно преуспевает.
Нынешнее 21 место фактически на краю пропасти. Между тем, отрыв от опасной зоны составляет 5 очков.
В предыдущем туре чемпионата «Рединг» разжился одним баллом. На выезде команда расписала мировую с «Барнсли» (1:1).
Матчи против «Сток Сити» для команды складываются не столь удачно. Из пяти последних очных поединков «Рединг» проиграл дважды при трех ничьих.
«Сток Сити»
«Сток Сити» пока даже не пытается вклиниться в зону плей-офф. Текущее 13 место не дает такой возможности.
Да и проблемы с надежностью тылов всякий раз дают о себе знать. В 39 матчах команда пропустила 44 мяча, хоть и забила 49.
В предыдущем туре «Сток Сити» победил. Дома команда минимально одолела «Шеффилд Юнайтед».
Более того, эта виктория стала для команды второй к ряду. До того был уверенно обыгран ершистый «Миллуолл» (2:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Рединг» за 2.60, на ничью за 3.20, а на «Сток Сити» — за 2.70.
«Рединг»
«Сток Сити» добыл две победы к ряду.
В матче примерно равных по силе оппонентов обе команды будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.