«Рединг» сыграет на своем поле со «Сток Сити» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 22:00 мск. «Рединг» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рединг»

«Рединг» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда сражается за выживание, и пока в этом относительно преуспевает.

Нынешнее 21 место фактически на краю пропасти. Между тем, отрыв от опасной зоны составляет 5 очков.

В предыдущем туре чемпионата «Рединг» разжился одним баллом. На выезде команда расписала мировую с «Барнсли» (1:1).

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Матчи против «Сток Сити» для команды складываются не столь удачно. Из пяти последних очных поединков «Рединг» проиграл дважды при трех ничьих.

«Сток Сити»

«Сток Сити» пока даже не пытается вклиниться в зону плей-офф. Текущее 13 место не дает такой возможности.

Да и проблемы с надежностью тылов всякий раз дают о себе знать. В 39 матчах команда пропустила 44 мяча, хоть и забила 49.

В предыдущем туре «Сток Сити» победил. Дома команда минимально одолела «Шеффилд Юнайтед».

Более того, эта виктория стала для команды второй к ряду. До того был уверенно обыгран ершистый «Миллуолл» (2:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рединг» за 2.60, на ничью за 3.20, а на «Сток Сити» — за 2.70.

«Рединг» сконцентрирован на отдалении от опасной зоны .

«Сток Сити» добыл две победы к ряду.

В матче примерно равных по силе оппонентов обе команды будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.