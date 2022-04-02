«Локомотив» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

«Локомотив» постепенно перестраивается по ходу чемпионата. Железнодорожники борются за медали, однако пока находятся на 6 месте.

В минувшем туре чемпионата «Локомотив» сумел добыть три очка. На выезде москвичи не оставили шансов «Ахмату» (2:3).

Коэффициенты матча Локомотив — Спартак 1 3.55 X 3.35 2 2.15 Ставка

Вот только отрыв от искомой третьей позиции составляет 8 очков. Так что команде нужно срочно набирать баллы.

Календарь и таблица РПЛ

Железнодорожники противостоят «Спартаку» с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Локомотив» выиграл один раз при одной неудаче.

«Спартак»

«Спартак» в чемпионате выступает явно ниже собственных возможностей и амбиций. Ни о какой чемпионской гонке даже речи быть не может!

«Спартак» сейчас находится на 9 месте. Хуже всего, что в 22 матчах «красно-белые» забили только 24 мяча.

В минувшем туре чемпионата «Спартак» новь не добыл три очка. Ничья на выезде с «Нижним Новгородом» (1:1) явно не идет в плюс.

В этом поединке спартаковцы постараются сыграть так же, как и в начале месяца с «Динамо» (0:2). Наверняка подопечные Паоло Ваноли будут активно атаковать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 2.26, на ничью за 3.48, а на «Локомотив» — за 3.50.

«Локомотив» имеет неприятную серию из двух поражений к ряду .

Спартаковцы пока не выглядят монолитным коллективом.

Обе команды имеют заметные проблемы в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 2-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.