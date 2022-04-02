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    Веселый второй тайм в столичном дерби?

    «Локомотив» — «Спартак». Дерзкая ставка за 5.00 на матч РПЛ 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Спартак»
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    Георгий Джикия
    «Локомотив» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Апреля 2022 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 19:30 Спартак Спартак
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    «Локомотив»

    «Локомотив» постепенно перестраивается по ходу чемпионата. Железнодорожники борются за медали, однако пока находятся на 6 месте.

    В минувшем туре чемпионата «Локомотив» сумел добыть три очка. На выезде москвичи не оставили шансов «Ахмату» (2:3).

    Коэффициенты матча Локомотив — Спартак

  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.15
  • Ставка
    •

    Вот только отрыв от искомой третьей позиции составляет 8 очков. Так что команде нужно срочно набирать баллы.

    Календарь и таблица РПЛ

    Железнодорожники противостоят «Спартаку» с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Локомотив» выиграл один раз при одной неудаче.

    «Спартак»

    «Спартак» в чемпионате выступает явно ниже собственных возможностей и амбиций. Ни о какой чемпионской гонке даже речи быть не может!

    «Спартак» сейчас находится на 9 месте. Хуже всего, что в 22 матчах «красно-белые» забили только 24 мяча.

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  • 30/03/2022

    • В минувшем туре чемпионата «Спартак» новь не добыл три очка. Ничья на выезде с «Нижним Новгородом» (1:1) явно не идет в плюс.

    В этом поединке спартаковцы постараются сыграть так же, как и в начале месяца с «Динамо» (0:2). Наверняка подопечные Паоло Ваноли будут активно атаковать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 2.26, на ничью за 3.48, а на «Локомотив» — за 3.50.

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    «Локомотив» имеет неприятную серию из двух поражений к ряду.

    Спартаковцы пока не выглядят монолитным коллективом.

    Обе команды имеют заметные проблемы в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 2-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. Веселый второй тайм в столичном дерби?
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