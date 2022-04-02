В матче 31 тура чемпионата Англии «Лидс» примет «Саутгемптон» на «Элланд Роуд». Событие состоится 2 апреля в 17:00 мск. «Лидс» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

После затяжной черной полосы «павлины» наконец-то начали набирать очки и уже имеют 2 победы подряд. Напомним, что клуб сменил главного тренера. На место Марсело Бьелсы пришел Джесси Марш.

При новом наставнике «Лидс» провел 4 поединка — 2 победы и 2 ничьи. В дебюте Марш проиграл с командой «Лестеру» (0:1) и «Астон Вилле» (0:3), а затем одержал две победы подряд.

Коэффициенты матча Лидс — Саутгемптон 1 2.40 X 3.55 2 2.85 Ставка

Подопечные американского специалиста выиграли у «Норвича» (2:1) и «Вулверхэмптона» (3:2). Сейчас у них 29 очков и 16 место в турнирной таблице.

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В составе есть весомые потери. Не сыграют Рафинья и Патрик Бэмфорд. Под вопросом Хуниор Фирпо, Диего Льоренте и Иллан Мелье.

«Саутгемптон»

Что касается «Саутгемптона», то он потерпел 3 поражения подряд. При этом Хазенхюттль по-прежнему остается на своем месте. «Святые» идут на 11 месте с 35 очками.

Серия поражений началась с очень неприятного удара от «Астон Виллы». Матч с ней завершился разгромом 0:4. Затем гости проиграли «Ньюкаслу» и «Уотфорду» (1:2).

После полосы неудач перевес на стороне поражений. Команда проиграла 10 матчей из 29 и одержала 8 побед.

«Саутгемптон» в гостях выиграл только один из четырех последних поединков.

Прогноз и ставка

Котировки говорят о небольшом перевесе на стороне «Лидса», но все же он незначительный — 2.41 и 2.80. Ничья в матче выставлена букмекерами с коэффициентом 3.60.

«Лидс» выиграл 2 матча и трех против «Саутгемптона», но в октябре «святые» прервали эту серию минимальной викторией на своем поле. Уже дважды у этих соперников не получалось результативного поединка.

Тем не менее от этой встречи мы ждем голов, так как средний показатель забитых с участием двух данных команд составляет 3 мяча. Считаем, что соперники обменяются голами, а тотал будет больше 2.5 (коэфф. 1.84).