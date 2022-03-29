29 марта в 19:00 по мск начнется матч между сборными U21 Швеции и Ирландии, которые встретятся в рамках квалификации на чемпионат мира 2023. Швеция U21 — Ирландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция U21

Шведы занимают 1 место в группе F. За 7 сыгранных матчей в этой квалификации они набрали 14 очков.

При этом в случае очередной неудачи они могут уступить лидерство Италии, которая уступает лишь по второстепенным показателям.

Коэффициенты матча Швеция U21 — Ирландия U21 1 1.60 X 3.90 2 5.10 Ставка

Сборная Швеции проиграла в прошлом туре Ирландии, пропустив единственный мяч в добавленное время. Это единственное поражение команды. До этого она 4 раза выиграла и дважды сыграла вничью.

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Из последних результатов отметим разгром Боснии и Герцеговины (4:0) и ничью с Италией (1:1).

Ирландия U21

От зоны плей-офф ирландцы находятся на расстоянии 4 очков. Они занимают 4 место сразу после Боснии и Герцеговины, которую они, к слову, обыграли на старте отбора 2:0.

До победы над шведами гости проиграли Черногории 1:2 и пропустили два безответных гола от Италии.

Всего у Швеции 3 победы, 2 поражения и ничья. При этом на выезде шведская молодежка выиграла только один раз.

«Сине-желтые» пропускают на уровне лидера группы (5), а вот забивают они мало и занимают по этому показателю предпоследнее место в группе.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, с большой долей вероятности Швеция возьмет у Ирландии реванш за прошлый раз — 1.73 против 4.60.

На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.90.

Обе команды мало пропускают. К примеру, Швеция пропустила только два мяча за 3 встречи. Ирландцы умеют обороняться, но при этом сами мало забивают.

Возможно, что в таком случае лучше поставить на низовой исход. К примеру, на тотал меньше 2.5 дают 1.96.

Также рекомендуем все же поставить на победу Швеции. Все-таки для хозяев важны 3 очка. Они помогут им сохранить лидерство.