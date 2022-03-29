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    Возьмет ли шведская молодежка реванш?

    Швеция U21 — Ирландия U21. Прогноз (к. 1.96) и ставки на футбол, отбор на ЧЕ-2023 U21, 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Швеция U21 — Ирландия U21
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    Энтони Эланга
    29 марта в 19:00 по мск начнется матч между сборными U21 Швеции и Ирландии, которые встретятся в рамках квалификации на чемпионат мира 2023. Швеция U21 — Ирландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа F 29 Марта 2022 года
    Швеция U21
  • Стокгольм
    •  Швеция U21 19:00 Ирландия U21 Ирландия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа F
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    Швеция U21

    Шведы занимают 1 место в группе F. За 7 сыгранных матчей в этой квалификации они набрали 14 очков.

    При этом в случае очередной неудачи они могут уступить лидерство Италии, которая уступает лишь по второстепенным показателям.

    Коэффициенты матча Швеция U21 — Ирландия U21

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 5.10
  • Ставка
    •

    Сборная Швеции проиграла в прошлом туре Ирландии, пропустив единственный мяч в добавленное время. Это единственное поражение команды. До этого она 4 раза выиграла и дважды сыграла вничью.

    Все прогнозы на футбол

    Из последних результатов отметим разгром Боснии и Герцеговины (4:0) и ничью с Италией (1:1).

    Ирландия U21

    От зоны плей-офф ирландцы находятся на расстоянии 4 очков. Они занимают 4 место сразу после Боснии и Герцеговины, которую они, к слову, обыграли на старте отбора 2:0.

    До победы над шведами гости проиграли Черногории 1:2 и пропустили два безответных гола от Италии.

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  • Сегодня

    • Всего у Швеции 3 победы, 2 поражения и ничья. При этом на выезде шведская молодежка выиграла только один раз.

    «Сине-желтые» пропускают на уровне лидера группы (5), а вот забивают они мало и занимают по этому показателю предпоследнее место в группе.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, с большой долей вероятности Швеция возьмет у Ирландии реванш за прошлый раз — 1.73 против 4.60.

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    На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.90.

    Обе команды мало пропускают. К примеру, Швеция пропустила только два мяча за 3 встречи. Ирландцы умеют обороняться, но при этом сами мало забивают.

    Возможно, что в таком случае лучше поставить на низовой исход. К примеру, на тотал меньше 2.5 дают 1.96.

    Также рекомендуем все же поставить на победу Швеции. Все-таки для хозяев важны 3 очка. Они помогут им сохранить лидерство.

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    Швеция U21 — Ирландия U21: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Возьмет ли шведская молодежка реванш?
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