Португалия
Криштиану Роналду и компания традиционно смотрятся мощно. Вряд ли португальцы допустят недооценку македонцев, даже если они северные.
В минувшем раунде Португалия прошла сборную Турции. Победа со счетом 3:1 не вызвала никаких сомнений.
Коэффициенты матча Португалия — Северная Македония
Наверняка в этом поединке португальцы сыграют с позиции силы. Например, выдадут такой же активный старт, как и в матче с Турцией.
Вероятно, в этом поединке Португалия сыграет в привычной для себя манере. Фактор Роналду должен стать чуть ли не определяющим.
Северная Македония
Северная Македония уже сотворила главную сенсацию отбора. Победа над Италией (0:1) взорвала весь футбольный мир.
Победу над итальянцами принес точный удар Александра Трайковски. Причем этот гол был забит в самом эндшпиле.
Северная Македония выиграла три своих последних матча. Вот только хватит ли им запала на сильных португальцев?!
Португалия для команды — крайне неудобный оппонент. Из двух поединков македонцы один раз уступили и расписали одну мировую.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Португалию за 1.23, на ничью за 6.90, а на Северную Македонию — за 16.00.
Португальцы не слишком надежны в обороне.
Северная Македония
Македонцы неплохо обороняются, и вполне способны сдержать атаки любого оппонента. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 6.90.
Для остальных — более умеренный прогноз.