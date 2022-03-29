Португалия сыграет на своем поле с Северной Македонией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 29 марта, начало — в 21:45 мск. Португалия — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия

Криштиану Роналду и компания традиционно смотрятся мощно. Вряд ли португальцы допустят недооценку македонцев, даже если они северные.

В минувшем раунде Португалия прошла сборную Турции. Победа со счетом 3:1 не вызвала никаких сомнений.

Коэффициенты матча Португалия — Северная Македония 1 1.19 X 6.80 2 17.00 Ставка

Наверняка в этом поединке португальцы сыграют с позиции силы. Например, выдадут такой же активный старт, как и в матче с Турцией.

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Вероятно, в этом поединке Португалия сыграет в привычной для себя манере. Фактор Роналду должен стать чуть ли не определяющим.

Северная Македония

Северная Македония уже сотворила главную сенсацию отбора. Победа над Италией (0:1) взорвала весь футбольный мир.

Победу над итальянцами принес точный удар Александра Трайковски. Причем этот гол был забит в самом эндшпиле.

Северная Македония выиграла три своих последних матча. Вот только хватит ли им запала на сильных португальцев?!

Португалия для команды — крайне неудобный оппонент. Из двух поединков македонцы один раз уступили и расписали одну мировую.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Португалию за 1.23, на ничью за 6.90, а на Северную Македонию — за 16.00.

Португальцы не слишком надежны в обороне.

Северная Македония после победы над Италией пребывает в эйфории .

Македонцы неплохо обороняются, и вполне способны сдержать атаки любого оппонента. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 6.90.

Для остальных — более умеренный прогноз.