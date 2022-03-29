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    Македонцы не проиграют в основное время?

    Португалия — Северная Македония. Дерзкая ставка за 6.90 на матч ЧМ-2022 29 марта 2022 года

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    Северная Македония
    Португалия сыграет на своем поле с Северной Македонией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 29 марта, начало — в 21:45 мск. Португалия — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Плей-офф. Финал 29 Марта 2022 года

    Португалия

    Криштиану Роналду и компания традиционно смотрятся мощно. Вряд ли португальцы допустят недооценку македонцев, даже если они северные.

    В минувшем раунде Португалия прошла сборную Турции. Победа со счетом 3:1 не вызвала никаких сомнений.

    Коэффициенты матча Португалия — Северная Македония

  • 1
  • 1.19
  • X
  • 6.80
  • 2
  • 17.00
  • Ставка
    •

    Наверняка в этом поединке португальцы сыграют с позиции силы. Например, выдадут такой же активный старт, как и в матче с Турцией.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Вероятно, в этом поединке Португалия сыграет в привычной для себя манере. Фактор Роналду должен стать чуть ли не определяющим.

    Северная Македония

    Северная Македония уже сотворила главную сенсацию отбора. Победа над Италией (0:1) взорвала весь футбольный мир.

    Победу над итальянцами принес точный удар Александра Трайковски. Причем этот гол был забит в самом эндшпиле.

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    • Северная Македония выиграла три своих последних матча. Вот только хватит ли им запала на сильных португальцев?!

    Португалия для команды — крайне неудобный оппонент. Из двух поединков македонцы один раз уступили и расписали одну мировую.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Португалию за 1.23, на ничью за 6.90, а на Северную Македонию — за 16.00.

    Португальцы не слишком надежны в обороне.

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    Северная Македония после победы над Италией пребывает в эйфории.

    Македонцы неплохо обороняются, и вполне способны сдержать атаки любого оппонента. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 6.90.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Португалия — Северная Македония: прогноз, ставка (6.90), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Македонцы не проиграют в основное время?
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