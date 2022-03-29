Северная Ирландия на своём поле сыграет против Венгрии в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 29 марта, начало — 22:45 (мск). Северная Ирландия — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Северная Ирландия

«Зелено-белая армия» в отборе на ЧМ-2022 одержала небольшое количество побед, однако набрала девять очков и стала третьей в своем квинтете. Большего от команды Иэна Бараклафа и не ждали, учитывая, что ее соперниками были Швейцария и Италия.

Но североирландцы все равно повлияли на исход борьбы за прямую путевку на Чемпионат мира. Именно подопечные Иэна Бараклафа не пустили в Катар итальянцев.

Коэффициенты матча Северная Ирландия — Венгрия 1 2.60 X 2.95 2 3.00 Ставка

В последнем туре «зелено-белая армия» на своем поле сыграла со сборной Италии вничью (0:0), что позволило Швейцарии вырваться на первое место.

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А несколько дней назад Северная Ирландия провела товарищеский матч в котором уверенно обыграла Люксембург на выезде со счётом 1:3.

Венгрия

На Евро-2020 Венгрия в «группе смерти» демонстрировала вполне себе симпатичный футбол и с португальцами, и с французами, и с немцами. Из группы они не вышли, но оставили хорошее впечатление.

В квалификации на Чемпионат мира сборная Венгрии дважды уступила Албании (0:1 и 0:1), поделила очки с Англией (1:1), а также обыграла Андорру (2:1), Сан-Марино (4:0) и Польшу (1:2).

Венгрия так же недавно провела товарищеский матч, но на своём поле с Сербией. В этом поединке венгерцы минимально уступили своему сопернику со счётом 0:1.

Прогноз и ставка

На победу Северной Ирландии в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.00, а победу Венгрии — за 2.80.

Прогноз — Венгрия уже доказывала не раз всем, что умеет легко справляться даже с очень сложными соперниками. В этом поединке они так же захотят реабилитироваться за поражение от Сербии и покажут на что способны, переиграв Северную Ирландию.

Ставка — Венгрия победит за 2.80.