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    Венгрия одержит победу в этом матче

    Северная Ирландия — Венгрия. Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, международный товарищеский матч, 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Северная Ирландия — Венгрия
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    Петер Гулачи
    Северная Ирландия на своём поле сыграет против Венгрии в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 29 марта, начало — 22:45 (мск). Северная Ирландия — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 29 Марта 2022 года
    Северная Ирландия
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C
    •  Северная Ирландия 21:45 Венгрия Венгрия
  • Будапешт
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    Северная Ирландия

    «Зелено-белая армия» в отборе на ЧМ-2022 одержала небольшое количество побед, однако набрала девять очков и стала третьей в своем квинтете. Большего от команды Иэна Бараклафа и не ждали, учитывая, что ее соперниками были Швейцария и Италия.

    Но североирландцы все равно повлияли на исход борьбы за прямую путевку на Чемпионат мира. Именно подопечные Иэна Бараклафа не пустили в Катар итальянцев.

    Коэффициенты матча Северная Ирландия — Венгрия

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 3.00
  • Ставка
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    В последнем туре «зелено-белая армия» на своем поле сыграла со сборной Италии вничью (0:0), что позволило Швейцарии вырваться на первое место.

    Все прогнозы на футбол

    А несколько дней назад Северная Ирландия провела товарищеский матч в котором уверенно обыграла Люксембург на выезде со счётом 1:3.

    Венгрия

    На Евро-2020 Венгрия в «группе смерти» демонстрировала вполне себе симпатичный футбол и с португальцами, и с французами, и с немцами. Из группы они не вышли, но оставили хорошее впечатление.

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    • В квалификации на Чемпионат мира сборная Венгрии дважды уступила Албании (0:1 и 0:1), поделила очки с Англией (1:1), а также обыграла Андорру (2:1), Сан-Марино (4:0) и Польшу (1:2).

    Венгрия так же недавно провела товарищеский матч, но на своём поле с Сербией. В этом поединке венгерцы минимально уступили своему сопернику со счётом 0:1.

    Прогноз и ставка

    На победу Северной Ирландии в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.00, а победу Венгрии — за 2.80.

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    Прогноз — Венгрия уже доказывала не раз всем, что умеет легко справляться даже с очень сложными соперниками. В этом поединке они так же захотят реабилитироваться за поражение от Сербии и покажут на что способны, переиграв Северную Ирландию.

    Ставка — Венгрия победит за 2.80.

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    Северная Ирландия — Венгрия: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Венгрия одержит победу в этом матче
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