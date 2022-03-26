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    «Ротор» снова проиграет?

    «Ротор» — «Нефтехимик». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, ФНЛ, 26 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»
    В Волгограде 26 марта в рамках 29-го тура первой российской лиги «Ротор» сыграет против нижнекамского «Нефтехимика». Начало поединка намечено на 16:00 по мск. «Ротор» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Марта 2022 года
    Ротор
  • Волгоград
    •  Ротор 16:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
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    «Ротор»

    «Ротор», который еще в прошлом сезоне выступал в РПЛ, рискует вылететь из ФНЛ. Сейчас он идет в зоне вылета и от безопасной строки отстает на семь баллов.

    Последняя победа волгоградцев в рамках ФНЛ датирована еще концом сентября. А непосредственно перед уходом на зимний перерыв они проиграли пять матчей первенства подряд.

    Коэффициенты матча Ротор — Нефтехимик

  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.18
  • Ставка
    •

    После рестарта они в Кубка России уступили в Казани местному «Рубину» со счетом 1:2, а потом проиграли три игры подряд в чемпионате. В прошлом туре было гостевое фиаско от «Акрона» 0:1.

    Календарь и таблица ФНЛ

    У «Ротора» в этом розыгрыше ФНЛ последняя домашняя статистика. Команда выиграла лишь раз в 14 играх, семь встреч свела вничью и шесть раз проигрывала.

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» борется за повышение в классе. На текущий момент он идет на пятой позиции в турнирной таблице, но от четвертой строки отстает всего лишь на один балл.

    Осеннюю часть клуб из Нижнекамска заканчивал 3-матчевой безвыигрышной серией, где раз уступил, в межсезонье он провел шесть спаррингов, уступив в четырех из них при двух победах.

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    • Во второй части чемпионата «трехцветные» один поединок свели вничью и два раза выигрывали. Одна из побед была в минувшем туре дома над московским «Велесом» — 2:1.

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Нефтехимик» выиграл шесть игр из 13 проведенных, еще три поединка он свел вничью и четыре раза терпел фиаско.

    «Ротор» выиграл у «Нефтехимика» в двух из трех последних встреч, в том числе и в первом круге 3:1 в гостях. Еще одна игра победителя не выявила.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Нефтехимика» предлагают — 2.21.

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    На викторию «Ротора» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.22.

    Похоже, что «Ротор» ушел в крутое пике и вряд ли сможет устоять против одного из претендентов на повышение в классе. В общем, наш прогноз — П2.

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    «Ротор» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на футбол. «Ротор» снова проиграет?
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