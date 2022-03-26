В Волгограде 26 марта в рамках 29-го тура первой российской лиги «Ротор» сыграет против нижнекамского «Нефтехимика». Начало поединка намечено на 16:00 по мск. «Ротор» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротор»

«Ротор», который еще в прошлом сезоне выступал в РПЛ, рискует вылететь из ФНЛ. Сейчас он идет в зоне вылета и от безопасной строки отстает на семь баллов.

Последняя победа волгоградцев в рамках ФНЛ датирована еще концом сентября. А непосредственно перед уходом на зимний перерыв они проиграли пять матчей первенства подряд.

Коэффициенты матча Ротор — Нефтехимик 1 3.60 X 3.15 2 2.18 Ставка

После рестарта они в Кубка России уступили в Казани местному «Рубину» со счетом 1:2, а потом проиграли три игры подряд в чемпионате. В прошлом туре было гостевое фиаско от «Акрона» 0:1.

Календарь и таблица ФНЛ

У «Ротора» в этом розыгрыше ФНЛ последняя домашняя статистика. Команда выиграла лишь раз в 14 играх, семь встреч свела вничью и шесть раз проигрывала.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» борется за повышение в классе. На текущий момент он идет на пятой позиции в турнирной таблице, но от четвертой строки отстает всего лишь на один балл.

Осеннюю часть клуб из Нижнекамска заканчивал 3-матчевой безвыигрышной серией, где раз уступил, в межсезонье он провел шесть спаррингов, уступив в четырех из них при двух победах.

Во второй части чемпионата «трехцветные» один поединок свели вничью и два раза выигрывали. Одна из побед была в минувшем туре дома над московским «Велесом» — 2:1.

Вне родных стен в текущем чемпионате «Нефтехимик» выиграл шесть игр из 13 проведенных, еще три поединка он свел вничью и четыре раза терпел фиаско.

«Ротор» выиграл у «Нефтехимика» в двух из трех последних встреч, в том числе и в первом круге 3:1 в гостях. Еще одна игра победителя не выявила.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Нефтехимика» предлагают — 2.21.

На викторию «Ротора» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.22.

Похоже, что «Ротор» ушел в крутое пике и вряд ли сможет устоять против одного из претендентов на повышение в классе. В общем, наш прогноз — П2.