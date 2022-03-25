Молодежная сборная Англии на своем поле сыграет против сверстников из Андорры в очередном туре отборочной копании к ЧЕ-2023. Игра состоится 25 марта в Борнмуте на стадионе «Виталити» и начнется в 22:45 по мск. Англия U21 — Андорра U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия U21

В прошлом году молодежная сборная Англии приняла участие в финальной части континентального первенства, где не смогла преодолеть групповой этап.

В этой же отборочной компании «три льва» пока провели четыре поединка, в которых набрали десять очков и идут на второй строке, отставая от лидера на три пункта, но имеют две игры в запасе.

Коэффициенты матча Англия U21 — Андорра U21 1 1.02 X 12.50 2 81.00 Ставка

Начали данную компанию англичане еще в сентябре, обыграв тогда на своей территории сверстников из Косово, победив 2:0. После чего они расписали выездную мировую со словенцами — 2:2.

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Затем Англия с большим трудом переиграла своего предстоящего противника, выиграв в гостях всего лишь 1:0, а в своей последней проведенной встрече она дома одолела Чехию со счетом 3:1.

Андорра U21

Молодежная сборная Андорры в данном отборочном цикле провела пять матчей, проиграв их все с общим счетом 0:9.

Начали «почтальоны» с домашнего фиаско от Албании 0:3, после чего уступили в гостях сверстникам из Косово и на своем поле Словении (по 0:1). Затем были фиаско от албанцев 0:2 и от своего предстоящего противника на своем поле 0:1.

В минувшем отборочном турнире к ЧЕ-2021 пиринейцы смогли добыть пять баллов в десяти играх. Среди этих встреч стоит выделит ничью на своем поле против Англии — 3:3 и победу над турками — 2:0.

К данному поединку Андорра подходит с 8-матчевой проигрышной серией, где в семи случаях она не забивала.

В данной вековой категории эти сборные провели пять игр, четыре из которых выиграли англичане и раз была мировая.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают значительное предпочтение хозяевам. На победу Англии U21 предлагают — 1.01.

На викторию Андорры U21 дают — 104.00, ничья оценена — в 15.00.

Англичанам помимо трех баллов нужно еще набивать разницу мячей. Прогнозируем, что хозяева смогут выиграть крупно, с разницей минимум в четыре мяча.