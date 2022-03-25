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    Англичане на своем поле разгромят «почтальонов»

    Англия U21 — Андорра U21. Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 25 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Англия U21 — Андорра U21
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    Энтони Гордон
    Молодежная сборная Англии на своем поле сыграет против сверстников из Андорры в очередном туре отборочной копании к ЧЕ-2023. Игра состоится 25 марта в Борнмуте на стадионе «Виталити» и начнется в 22:45 по мск. Англия U21 — Андорра U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа G 25 Марта 2022 года
    Англия U21
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    •  Англия U21 22:45 Андорра U21 Андорра U21
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    Англия U21

    В прошлом году молодежная сборная Англии приняла участие в финальной части континентального первенства, где не смогла преодолеть групповой этап.

    В этой же отборочной компании «три льва» пока провели четыре поединка, в которых набрали десять очков и идут на второй строке, отставая от лидера на три пункта, но имеют две игры в запасе.

    Коэффициенты матча Англия U21 — Андорра U21

  • 1
  • 1.02
  • X
  • 12.50
  • 2
  • 81.00
  • Ставка
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    Начали данную компанию англичане еще в сентябре, обыграв тогда на своей территории сверстников из Косово, победив 2:0. После чего они расписали выездную мировую со словенцами — 2:2.

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    Затем Англия с большим трудом переиграла своего предстоящего противника, выиграв в гостях всего лишь 1:0, а в своей последней проведенной встрече она дома одолела Чехию со счетом 3:1.

    Андорра U21

    Молодежная сборная Андорры в данном отборочном цикле провела пять матчей, проиграв их все с общим счетом 0:9.

    Начали «почтальоны» с домашнего фиаско от Албании 0:3, после чего уступили в гостях сверстникам из Косово и на своем поле Словении (по 0:1). Затем были фиаско от албанцев 0:2 и от своего предстоящего противника на своем поле 0:1.

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  • 22/03/2022

    • В минувшем отборочном турнире к ЧЕ-2021 пиринейцы смогли добыть пять баллов в десяти играх. Среди этих встреч стоит выделит ничью на своем поле против Англии — 3:3 и победу над турками — 2:0.

    К данному поединку Андорра подходит с 8-матчевой проигрышной серией, где в семи случаях она не забивала.

    В данной вековой категории эти сборные провели пять игр, четыре из которых выиграли англичане и раз была мировая.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают значительное предпочтение хозяевам. На победу Англии U21 предлагают — 1.01.

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    На викторию Андорры U21 дают — 104.00, ничья оценена — в 15.00.

    Англичанам помимо трех баллов нужно еще набивать разницу мячей. Прогнозируем, что хозяева смогут выиграть крупно, с разницей минимум в четыре мяча.

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    Англия U21 — Андорра U21: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на футбол. Англичане на своем поле разгромят «почтальонов»
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