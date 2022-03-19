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    «Лягушки» привезут очки из Памплоны

    «Осасуна» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Испании, 19 марта 2022 года

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    «Леванте»
    В 29-м туре испанской Примеры памплонская «Осасуна» на своем поле сыграет против «Леванте». Встреча пройдет 19 марта, начало — в 20:30 по мск. «Осасуна» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Марта 2022 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 20:30 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    «Осасуна»

    «Осасуна» — крепкий середняк текущего розыгрыша Примеры. Коллектив из Памплоны в этом сезоне уже ни на что не претендует и постарается просто как можно повыше финишировать в турнирке.

    В последнее время команда чаще проигрывает, чем добивается положительных результатов. Так за прошлые четыре поединка первенства она в трех случаях уступала и раз победила.

    Коэффициенты матча Осасуна — Леванте

  • 1
  • 1.88
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
    •

    Выигрыш пришелся на позапрошлый тур, в котором «красные» дома нанесли поражение крепкому «Вильярреалу» 1:0, после чего они потерпели крупное выездное фиаско от «Барселоны» со счетом 0:4.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей арене «Осасуна» в этом чемпионате выиграла лишь три игры из 14 проведенных, шесть матчей еще она свела вничью и пять раз уходила с поля поверженной.

    «Леванте»

    «Леванте» же находится на последнем месте в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе лишь 19 очков. От 17-й безопасной строчки он отстает уже на шесть баллов.

    Однако в последнее время «лягушки» в чемпионате выступают довольно-таки неплохо, проиграв только раз за последние пять встреч. Данное фиаско был в позапрошлом туре в Бильбао от «Атлетика» 1:3.

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    • В других же четырех поединках данного отрезка клуб из Валенсии дважды побеждал и два матче свел вничью. Одна из мировых была на прошлой неделе дома с «Эспаньолом» — 1:1.

    В выездных поединках текущего розыгрыше Примеры «Леванте» выиграл лишь раз за 14 встреч, еще три игры он свел вничью и потерпел аж десять неудач.

    В последних шести очных встречах эти клубы сохраняют полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза. В первом круге они расписали мировую со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Осасуны» предлагают — 1.94.

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    На викторию «Леванте» дают — 4.34, ничья оценена — в 3.54.

    «Леванте» в последнее время редко когда уходит с поля без набранных баллов. Вот и сейчас ждем, что аутсайдер вновь пополнит свою копилку, даже несмотря на выездной статус поединка.

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    «Осасуна» — «Леванте»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. «Лягушки» привезут очки из Памплоны
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