В 29-м туре испанской Примеры памплонская «Осасуна» на своем поле сыграет против «Леванте». Встреча пройдет 19 марта, начало — в 20:30 по мск. «Осасуна» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

«Осасуна» — крепкий середняк текущего розыгрыша Примеры. Коллектив из Памплоны в этом сезоне уже ни на что не претендует и постарается просто как можно повыше финишировать в турнирке.

В последнее время команда чаще проигрывает, чем добивается положительных результатов. Так за прошлые четыре поединка первенства она в трех случаях уступала и раз победила.

Коэффициенты матча Осасуна — Леванте 1 1.88 X 3.50 2 4.30 Ставка

Выигрыш пришелся на позапрошлый тур, в котором «красные» дома нанесли поражение крепкому «Вильярреалу» 1:0, после чего они потерпели крупное выездное фиаско от «Барселоны» со счетом 0:4.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей арене «Осасуна» в этом чемпионате выиграла лишь три игры из 14 проведенных, шесть матчей еще она свела вничью и пять раз уходила с поля поверженной.

«Леванте»

«Леванте» же находится на последнем месте в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе лишь 19 очков. От 17-й безопасной строчки он отстает уже на шесть баллов.

Однако в последнее время «лягушки» в чемпионате выступают довольно-таки неплохо, проиграв только раз за последние пять встреч. Данное фиаско был в позапрошлом туре в Бильбао от «Атлетика» 1:3.

В других же четырех поединках данного отрезка клуб из Валенсии дважды побеждал и два матче свел вничью. Одна из мировых была на прошлой неделе дома с «Эспаньолом» — 1:1.

В выездных поединках текущего розыгрыше Примеры «Леванте» выиграл лишь раз за 14 встреч, еще три игры он свел вничью и потерпел аж десять неудач.

В последних шести очных встречах эти клубы сохраняют полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза. В первом круге они расписали мировую со счетом 0:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Осасуны» предлагают — 1.94.

На викторию «Леванте» дают — 4.34, ничья оценена — в 3.54.

«Леванте» в последнее время редко когда уходит с поля без набранных баллов. Вот и сейчас ждем, что аутсайдер вновь пополнит свою копилку, даже несмотря на выездной статус поединка.