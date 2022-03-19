«Наполи»
«Наполи» занимает второе место в таблице Серии А после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 60 очков. Отставание от «Милана» составляет лишь три очка.
В начале марта команда Лучано Спаллетти проиграла «Милану» (0:1) на своем поле, после чего и оказалась позади «россонери».
Коэффициенты матча Наполи — Удинезе
На прошлой неделе «Наполи» с трудом выиграл на выезде у «Вероны» (2:1) благодаря дублю Виктора Осимхена.
«Наполи» потерпел только одно поражение в десяти предыдущих матчах чемпионата Италии.
У «Наполи» на данный момент лучшая оборона в лиге. В 29-ти матчах команда пропустила лишь 21 мяч.
«Удинезе»
«Удинезе» тем временем находится на 14-й строчке после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 30 очков.
Беспроигрышная серия «Удинезе» составляет четыре матча. Более того, в семи предыдущих турах у фриульцев лишь одно поражение.
Правда, на этом отрезке «Удинезе» четыре раза сыграл вничью.
«Удинезе» одержал всего лишь одну победу в десяти предыдущих матчах чемпионата Италии на выезде.
Прогноз и ставка
На «Наполи» в этом матче можно поставить за 1.48, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Удинезе» — за 7.20.
Четыре предыдущих матча между этими командами завершились победами «Наполи». При этом в двух последних встречах неаполитанцы забили клубу из Удине девять мячей.
На этот раз до столь явного разгрома, скорее всего, не дойдет, но маловероятно, что гости смогут набрать очки в Неаполе.
Ставка — победа «Наполи» + тотал матча больше 2,5 за 2.26.