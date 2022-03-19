«Наполи» сыграет на своем поле против «Удинезе» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 марта, начало — в 17:00 мск. «Наполи» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» занимает второе место в таблице Серии А после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 60 очков. Отставание от «Милана» составляет лишь три очка.

В начале марта команда Лучано Спаллетти проиграла «Милану» (0:1) на своем поле, после чего и оказалась позади «россонери».

Коэффициенты матча Наполи — Удинезе 1 1.45 X 4.40 2 7.10 Ставка

На прошлой неделе «Наполи» с трудом выиграл на выезде у «Вероны» (2:1) благодаря дублю Виктора Осимхена.

Календарь и таблица Серии А

«Наполи» потерпел только одно поражение в десяти предыдущих матчах чемпионата Италии.

У «Наполи» на данный момент лучшая оборона в лиге. В 29-ти матчах команда пропустила лишь 21 мяч.

«Удинезе»

«Удинезе» тем временем находится на 14-й строчке после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 30 очков.

Беспроигрышная серия «Удинезе» составляет четыре матча. Более того, в семи предыдущих турах у фриульцев лишь одно поражение.

Правда, на этом отрезке «Удинезе» четыре раза сыграл вничью.

«Удинезе» одержал всего лишь одну победу в десяти предыдущих матчах чемпионата Италии на выезде.

Прогноз и ставка

На «Наполи» в этом матче можно поставить за 1.48, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Удинезе» — за 7.20.

Четыре предыдущих матча между этими командами завершились победами «Наполи». При этом в двух последних встречах неаполитанцы забили клубу из Удине девять мячей.

На этот раз до столь явного разгрома, скорее всего, не дойдет, но маловероятно, что гости смогут набрать очки в Неаполе.

Ставка — победа «Наполи» + тотал матча больше 2,5 за 2.26.