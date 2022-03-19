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    «Наполи» снова обыграет «Удинезе» с крупным счетом?

    «Наполи» — «Удинезе». Прогноз, ставки (к. 2.26) на футбол, чемпионат Италии, 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Удинезе»
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    «Наполи» потерпел только одно поражение в десяти предыдущих матчах чемпионата Италии
    «Наполи» сыграет на своем поле против «Удинезе» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 марта, начало — в 17:00 мск. «Наполи» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Марта 2022 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 17:00 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Наполи»

    «Наполи» занимает второе место в таблице Серии А после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 60 очков. Отставание от «Милана» составляет лишь три очка.

    В начале марта команда Лучано Спаллетти проиграла «Милану» (0:1) на своем поле, после чего и оказалась позади «россонери».

    Коэффициенты матча Наполи — Удинезе

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 7.10
  • Ставка
    •

    На прошлой неделе «Наполи» с трудом выиграл на выезде у «Вероны» (2:1) благодаря дублю Виктора Осимхена.

    Календарь и таблица Серии А

    «Наполи» потерпел только одно поражение в десяти предыдущих матчах чемпионата Италии.

    У «Наполи» на данный момент лучшая оборона в лиге. В 29-ти матчах команда пропустила лишь 21 мяч.

    «Удинезе»

    «Удинезе» тем временем находится на 14-й строчке после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 30 очков.

    Беспроигрышная серия «Удинезе» составляет четыре матча. Более того, в семи предыдущих турах у фриульцев лишь одно поражение.

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    • Правда, на этом отрезке «Удинезе» четыре раза сыграл вничью.

    «Удинезе» одержал всего лишь одну победу в десяти предыдущих матчах чемпионата Италии на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Наполи» в этом матче можно поставить за 1.48, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Удинезе» — за 7.20.

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    Четыре предыдущих матча между этими командами завершились победами «Наполи». При этом в двух последних встречах неаполитанцы забили клубу из Удине девять мячей.

    На этот раз до столь явного разгрома, скорее всего, не дойдет, но маловероятно, что гости смогут набрать очки в Неаполе.

    Ставка — победа «Наполи» + тотал матча больше 2,5 за 2.26.

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    «Наполи» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. «Наполи» снова обыграет «Удинезе» с крупным счетом?
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