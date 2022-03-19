В субботу, 19 марта, в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» в родных стенах сразится с лондонским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по мск. «Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

С 36 набранными очками «Астон Вилла» расположилась на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, но очень сильно отстает от еврокубковой зоны.

Клуб из Бирмингема в минувшем туре на выезде потерпел поражение от «Вест Хэма» со счетом 1:2. И этим фиаско он прервал свою серию из трех выигрышей подряд, где даже не пропускали.

Коэффициенты матча Астон Вилла — Арсенал Лондон 1 2.95 X 3.50 2 2.35 Ставка

Так в данном отрезке «Виллианы» дома разгромили 4:0 «Саутгемтон», а также в гостевых встречах «Брайтон» 2:0 и «Лидс» 3:0. Перед этим же у них была 3-матчевая безвыигрышная серия, где было две неудачи.

Календарь и таблица АПЛ

На своем поле «Астон Вилла» набрала ровно половину своих баллов. Она добыла пять выигрышных результатов, столько же раз уступала и три поединка свела вничью.

«Арсенал»

В турнирной таблице английского первенства «Арсенал» идет на шестой строчке, имея в своем активе 48 баллов. Причем у клуба имеются несколько матчей в запасе, он может претендовать даже на третье место.

Свой последний отрезок в чемпионате «канониры» проводят весьма неплохо. В 11 прошлых встречах Премьер-лиги они одержали восемь побед, а также раз сыграли вничью и дважды уступали.

Так в предыдущем туре лондонский коллектив на домашнем поле проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:2. Перед этим же у него был пять побед подряд, но четыре из них были выиграны с разницей в один мяч.

На выезде в текущем первенстве лондонцы выиграли шесть игр из 12 проведенных, пять раз они еще терпели фиаско и один поединок завершили мировым исходом.

В первом круг победу добыл «Арсенал» со счетом 3:1, а до этого три встречи подряд сильнее была «Астон Вилла».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 2.35.

На викторию «Астон Виллы» дают — 3.06, ничья оценена — в 3.64.

«Арсенал» набрал на текущий момент просто превосходный ход, так что вполне может продлить свою победную серию. В общем, на прогноз на эту игру — П2.