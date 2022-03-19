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    «Канониры» снова станут на победный путь?

    «Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, чемпионат Англии, 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Арсенал»
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    «Арсенал»
    В субботу, 19 марта, в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» в родных стенах сразится с лондонским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по мск. «Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Марта 2022 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 15:30 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    «Астон Вилла»

    С 36 набранными очками «Астон Вилла» расположилась на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, но очень сильно отстает от еврокубковой зоны.

    Клуб из Бирмингема в минувшем туре на выезде потерпел поражение от «Вест Хэма» со счетом 1:2. И этим фиаско он прервал свою серию из трех выигрышей подряд, где даже не пропускали.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Арсенал Лондон

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    Так в данном отрезке «Виллианы» дома разгромили 4:0 «Саутгемтон», а также в гостевых встречах «Брайтон» 2:0 и «Лидс» 3:0. Перед этим же у них была 3-матчевая безвыигрышная серия, где было две неудачи.

    Календарь и таблица АПЛ

    На своем поле «Астон Вилла» набрала ровно половину своих баллов. Она добыла пять выигрышных результатов, столько же раз уступала и три поединка свела вничью.

    «Арсенал»

    В турнирной таблице английского первенства «Арсенал» идет на шестой строчке, имея в своем активе 48 баллов. Причем у клуба имеются несколько матчей в запасе, он может претендовать даже на третье место.

    Свой последний отрезок в чемпионате «канониры» проводят весьма неплохо. В 11 прошлых встречах Премьер-лиги они одержали восемь побед, а также раз сыграли вничью и дважды уступали.

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    • Так в предыдущем туре лондонский коллектив на домашнем поле проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:2. Перед этим же у него был пять побед подряд, но четыре из них были выиграны с разницей в один мяч.

    На выезде в текущем первенстве лондонцы выиграли шесть игр из 12 проведенных, пять раз они еще терпели фиаско и один поединок завершили мировым исходом.

    В первом круг победу добыл «Арсенал» со счетом 3:1, а до этого три встречи подряд сильнее была «Астон Вилла».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 2.35.

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    На викторию «Астон Виллы» дают — 3.06, ничья оценена — в 3.64.

    «Арсенал» набрал на текущий момент просто превосходный ход, так что вполне может продлить свою победную серию. В общем, на прогноз на эту игру — П2.

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    «Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. «Канониры» снова станут на победный путь?
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